Où se trouve le numéro de permis de conduire ?

Le numéro de permis de conduire se lit au recto du permis, à la rubrique 5. Le NEPH, lui, est un autre numéro, au verso. Comment les repérer, à quoi chacun sert et que faire si vous n’avez plus votre permis sous la main.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Une assurance auto, une location de voiture ou une inscription en auto-école vous demande « le numéro de votre permis », et vous retournez la carte dans tous les sens. Il y a pourtant deux numéros sur un permis, et on les confond souvent. Nous avons relu la fiche de service-public.gouv.fr pour vous montrer où chacun se trouve et à quoi il sert. Et si vous préparez l’examen, vous pouvez aussi préparer ton code de la route en ligne en parallèle.

Ce qu’il faut retenir

Le numéro du permis se trouve au recto de la carte, à la rubrique 5 , intitulée « Numéro du titre ».

se trouve au de la carte, à la rubrique , intitulée « Numéro du titre ». Le NEPH est un autre numéro : c’est le numéro de dossier, indiqué au verso avec la mention « Numéro de dossier (numéro NEPH) ».

est un autre numéro : c’est le numéro de dossier, indiqué au avec la mention « Numéro de dossier (numéro NEPH) ». Le NEPH est attribué à l’inscription à l’examen. Il sert notamment à créer le compte RdvPermis pour réserver l’épreuve pratique.

Selon les démarches, on vous demande l’un ou l’autre : lisez bien l’intitulé avant de recopier.

Sommaire

Le numéro du permis, au recto

Sur le permis au format carte, c’est-à-dire la carte rose pâle de la taille d’une carte bancaire, le numéro du permis figure au recto, à la rubrique 5. Cette rubrique est intitulée « Numéro du titre » : le « titre », c’est le permis lui-même. Chaque rubrique de la carte porte un numéro, et c’est celui qui précède l’information qui vous guide. Cherchez donc le chiffre 5 et lisez la ligne qui le suit.

Ce numéro identifie votre titre de conduite. C’est lui qu’un loueur de voiture ou un assureur recopie quand il demande « le numéro de permis ».

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Le NEPH, au verso

Le NEPH, pour numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé, est un autre numéro. D’après service-public.gouv.fr, il ne désigne pas le titre de conduite : il est attribué lors de votre inscription à l’examen et figure sur l’attestation délivrée à cette occasion. Sur le permis lui-même, la fiche le situe au verso, avec la mention « Numéro de dossier (numéro NEPH) ».

Il sert notamment à créer votre compte RdvPermis pour réserver l’épreuve pratique. Pour le détail de son obtention et de sa durée de vie, voyez nos articles comment obtenir son numéro NEPH et la durée de validité du numéro NEPH.

Numéro du permis ou NEPH : lequel donner ?

La règle est simple : donnez le numéro que le formulaire nomme. Le tableau ci-dessous résume ce que dit la fiche de service-public.gouv.fr.

Numéro du permis NEPH Où le lire Recto, rubrique 5 « Numéro du titre » Verso, « Numéro de dossier (numéro NEPH) » Ce qu’il désigne Le titre de conduite Votre dossier d’inscription à l’examen Attribué À la délivrance du permis À l’inscription à l’examen Exemple d’usage Location, assurance, démarches sur le titre Compte RdvPermis, réservation de l’épreuve pratique

La ligne « Attribué » du numéro du permis est notre lecture logique de la fiche, qui précise seulement que le NEPH est donné à l’inscription. En cas de doute sur une démarche précise, l’organisme qui vous demande le numéro indique en général lequel il attend.

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Vous n’avez plus votre permis sous la main

Permis égaré, volé ou resté dans un autre sac : le numéro vous manque au pire moment. Nous n’avons pas lu de source officielle qui détaille la démarche de déclaration de perte ni les délais d’un duplicata, et nous préférons ne pas les inventer. Pour une perte ou un vol, le point d’entrée à consulter est le site officiel service-public.gouv.fr, rubrique permis de conduire.

En attendant, quelques pistes pratiques, qui ne sont pas des démarches officielles : un ancien contrat d’assurance auto ou un dossier de location peut contenir ce numéro, tout comme le dossier de votre ancienne auto-école. Si vous avez encore l’ancien permis rose à trois volets, notre article sur le permis de conduire rose, sa validité et son échange vous aide à savoir où vous en êtes.

Enfin, si vous attendez encore votre permis après l’examen, notre article sur le délai pour recevoir son permis de conduire répond à la question suivante.

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Questions fréquentes

Où se trouve le numéro de permis de conduire ? Au recto du permis au format carte, à la rubrique 5, intitulée « Numéro du titre », d’après service-public.gouv.fr. Le numéro de permis et le NEPH, est-ce la même chose ? Non. Le numéro du permis désigne le titre de conduite. Le NEPH est le numéro de dossier attribué à l’inscription à l’examen, indiqué au verso avec la mention « Numéro de dossier (numéro NEPH) ». À quoi sert le NEPH ? Il sert notamment à créer le compte RdvPermis pour réserver l’épreuve pratique, d’après service-public.gouv.fr. Où est le numéro sur le verso du permis ? Au verso figure le numéro de dossier, avec la mention « Numéro de dossier (numéro NEPH) ». Le numéro du permis, lui, est au recto. Que faire si j’ai perdu mon permis et son numéro ? Consultez la rubrique permis de conduire de service-public.gouv.fr pour la démarche en cas de perte ou de vol. D’anciens documents, comme un contrat d’assurance ou un dossier de location, peuvent aussi mentionner le numéro. Le numéro de permis est-il le même que le numéro de la carte d’identité ? Non. Ce sont deux titres distincts, chacun avec son propre numéro.

Sources