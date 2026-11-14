Comment conduire une voiture automatique : les gestes, les pièges et les règles du permis

Pas d’embrayage, un seul pied, un levier à quatre lettres : conduire une voiture automatique s’apprend vite, à condition de connaître les bons gestes. Démarrage, arrêt, marche arrière, modes B, S et M, erreurs fréquentes et règles du permis boîte automatique.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Pas d’embrayage, pas de calage, un levier à quatre lettres : sur le papier, conduire une voiture automatique paraît enfantin. En pratique, les premiers kilomètres déroutent souvent, surtout quand on a appris en boîte manuelle. Le pied gauche cherche une pédale qui n’existe plus, la voiture avance toute seule dès qu’on lâche le frein. Voici les gestes à adopter, du démarrage au stationnement, les erreurs les plus fréquentes et ce que prévoit le permis B boîte automatique. Et pour la partie théorique, vous pouvez réviser le code de la route en ligne en parallèle des leçons de conduite.

Ce qu’il faut retenir

Une voiture automatique se conduit avec le seul pied droit , qui passe de l’accélérateur au frein. Le pied gauche reste au repos.

, qui passe de l’accélérateur au frein. Le pied gauche reste au repos. Le levier compte quatre positions principales : P (stationnement), R (marche arrière), N (point mort) et D (marche avant).

(stationnement), (marche arrière), (point mort) et (marche avant). On démarre le moteur et on change de position pied sur le frein , et on passe en R ou en P véhicule à l’arrêt complet .

, et on passe en R ou en P . Le permis boîte automatique exige 13 heures de conduite minimum, contre 20 en boîte manuelle. Une formation de 7 heures permet ensuite de conduire une boîte manuelle, sans repasser l’examen.

Sommaire

Ce qui change par rapport à une boîte manuelle

Dans une voiture à boîte manuelle, c’est le conducteur qui choisit le rapport, à l’aide de l’embrayage (pédale de gauche) et du levier de vitesses. Dans une voiture automatique, la boîte choisit elle-même le rapport adapté à la vitesse et à l’effort demandé au moteur. Il n’y a donc que deux pédales : l’accélérateur à droite, le frein, plus large, à sa gauche.

Deux conséquences pratiques. D’abord, impossible de caler : la voiture ne s’arrête pas net si vous démarrez trop doucement. Ensuite, sur la plupart des modèles thermiques, la voiture avance lentement dès que vous relâchez le frein en position D, sans toucher à l’accélérateur. Ce « rampage » est très utile dans les embouteillages et pour les manœuvres, mais il surprend au premier essai.

Les voitures électriques fonctionnent sur le même principe vu du conducteur : pas d’embrayage, un sélecteur avec les mêmes lettres. Elles n’ont en réalité qu’un seul rapport, et le comportement au lâcher du frein dépend des réglages du constructeur.

Les positions du levier : P, R, N, D et les autres

Selon les modèles, le sélecteur prend la forme d’un levier classique, d’une molette, de boutons ou d’une petite commande derrière le volant. Les lettres, elles, sont presque toujours les mêmes.

Les quatre positions de base

P (Park, stationnement) : la transmission est bloquée, les roues ne peuvent pas tourner. C’est la position pour démarrer le moteur et pour quitter le véhicule.

: la transmission est bloquée, les roues ne peuvent pas tourner. C’est la position pour démarrer le moteur et pour quitter le véhicule. R (Reverse, marche arrière) : à sélectionner uniquement voiture immobilisée.

: à sélectionner uniquement voiture immobilisée. N (Neutral, point mort) : aucune force n’est transmise aux roues, la voiture peut rouler librement. Utile pour pousser le véhicule ou dans une station de lavage, pas pour circuler.

: aucune force n’est transmise aux roues, la voiture peut rouler librement. Utile pour pousser le véhicule ou dans une station de lavage, pas pour circuler. D (Drive, marche avant) : la position de conduite normale, dans laquelle la boîte monte et descend les rapports seule.

Les positions complémentaires

Certains modèles proposent d’autres repères. Leur sens varie selon les constructeurs : la notice du véhicule fait foi.

S (Sport) : la boîte garde les rapports plus longtemps pour des relances plus vives, au prix d’une consommation plus élevée.

: la boîte garde les rapports plus longtemps pour des relances plus vives, au prix d’une consommation plus élevée. M ou + / – : mode manuel ou séquentiel. Vous imposez le passage des rapports par impulsions sur le levier ou sur des palettes au volant, sans embrayage.

: mode manuel ou séquentiel. Vous imposez le passage des rapports par impulsions sur le levier ou sur des palettes au volant, sans embrayage. B : sur beaucoup de voitures hybrides et électriques, ce mode renforce le frein moteur et la récupération d’énergie au lever de pied. La voiture ralentit nettement dès que vous relâchez l’accélérateur.

: sur beaucoup de voitures hybrides et électriques, ce mode renforce le frein moteur et la récupération d’énergie au lever de pied. La voiture ralentit nettement dès que vous relâchez l’accélérateur. L, 1 ou 2 : sur certaines boîtes, ces positions bloquent la voiture sur les premiers rapports, par exemple pour une longue descente.

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Démarrer et avancer, étape par étape

La séquence est la même sur la grande majorité des voitures automatiques. Elle devient un réflexe en quelques trajets.

Réglez votre poste de conduite comme d’habitude : siège, rétroviseurs, ceinture. Placez le pied droit de façon à atteindre les deux pédales en pivotant le talon. Vérifiez que le levier est sur P (certains modèles acceptent aussi N pour démarrer). Appuyez fermement sur le frein avec le pied droit, puis démarrez le moteur avec la clé ou le bouton. Sur beaucoup de modèles, le démarrage est impossible sans pression sur le frein. Toujours pied sur le frein, passez en D (ou en R pour reculer). Un témoin au tableau de bord confirme la position choisie. Desserrez le frein de stationnement s’il ne se libère pas automatiquement. Relâchez progressivement le frein : la voiture se met à avancer doucement. Accélérez ensuite en douceur pour prendre de la vitesse.

Le contrôle de l’environnement ne change pas : rétroviseurs, angle mort et clignotant avant de quitter une place. Ces vérifications font partie des notions évaluées au thème « prendre et quitter son véhicule » de l’examen du code.

En circulation : côtes, ralentissements, dépassements

Dosez l’accélérateur, la boîte s’occupe du reste

En D, la boîte passe les rapports à votre place. Une pression légère et régulière sur l’accélérateur donne des changements de rapport précoces et une conduite souple. Si vous enfoncez franchement la pédale, la boîte rétrograde d’un ou plusieurs rapports pour accélérer plus fort : c’est le « kick-down », pratique pour une insertion ou un dépassement.

Les démarrages en côte

Fini la hantise du démarrage en côte au point de patinage. Beaucoup de voitures récentes maintiennent le frein une à deux secondes après que vous l’avez relâché, le temps de passer sur l’accélérateur. Sans cette aide, le principe reste simple : passez rapidement du frein à l’accélérateur, la voiture peut seulement reculer de quelques centimètres sur une forte pente.

Les embouteillages et les longues descentes

Dans un bouchon, le rampage permet d’avancer au pas en jouant seulement avec le frein. Restez en D lors des arrêts courts, pied sur le frein. Dans une longue descente, ne roulez pas sur le frein en continu : utilisez le mode B, M ou une position basse si votre voiture en dispose, pour profiter du frein moteur.

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S’arrêter, faire une marche arrière et se garer

La marche arrière

Arrêtez complètement la voiture, pied sur le frein, puis sélectionnez R. Ne passez jamais de D à R (ou l’inverse) en roulant : selon les modèles, la manœuvre est bloquée ou sollicite fortement la transmission. En marche arrière, le rampage aide beaucoup pour les créneaux : la voiture recule au pas, vous dosez la vitesse au frein et vous gardez toute votre attention sur les rétroviseurs et la caméra éventuelle.

Se garer et quitter le véhicule

Immobilisez la voiture avec le frein. Toujours pied sur le frein, placez le levier sur P. Serrez le frein de stationnement, surtout en pente. Coupez le moteur, puis relâchez le frein.

Beaucoup de voitures passent d’ailleurs seules en P quand on ouvre la portière conducteur ou qu’on coupe le moteur. Ne comptez pas dessus tant que vous ne connaissez pas le véhicule.

Les erreurs les plus fréquentes au début

Les moniteurs observent toujours les mêmes réflexes chez les conducteurs habitués à la boîte manuelle. Les connaître, c’est déjà les éviter.

Freiner avec le pied gauche. Le pied gauche, qui cherche l’embrayage, finit sur la large pédale de frein : coup de frein brutal garanti. Gardez-le au repos à gauche, posé au sol ou sur le repose-pied.

Le pied gauche, qui cherche l’embrayage, finit sur la large pédale de frein : coup de frein brutal garanti. Gardez-le au repos à gauche, posé au sol ou sur le repose-pied. Oublier le rampage. En D, la voiture avance dès que vous relâchez le frein. Au feu rouge, derrière une autre voiture ou dans un parking, maintenez la pression sur le frein.

En D, la voiture avance dès que vous relâchez le frein. Au feu rouge, derrière une autre voiture ou dans un parking, maintenez la pression sur le frein. Quitter la voiture en D. Sortir du véhicule sans être en P, c’est risquer qu’il avance seul. Le réflexe : P, frein de stationnement, moteur coupé.

Sortir du véhicule sans être en P, c’est risquer qu’il avance seul. Le réflexe : P, frein de stationnement, moteur coupé. Confondre accélérateur et frein dans un parking. Avec un seul pied pour deux pédales, une erreur de placement à basse vitesse peut provoquer un accrochage. Manœuvrez sans toucher à l’accélérateur, au rampage et au frein seulement.

Avec un seul pied pour deux pédales, une erreur de placement à basse vitesse peut provoquer un accrochage. Manœuvrez sans toucher à l’accélérateur, au rampage et au frein seulement. Passer en N pour « économiser » dans les descentes. Au point mort, vous perdez le frein moteur et une partie de la maîtrise du véhicule. Restez en D ou utilisez le frein moteur.

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Ce que prévoit le permis B boîte automatique

Une formation pratique plus courte

Le permis boîte automatique est un permis B à part entière, passé sur un véhicule sans pédale d’embrayage. Le code de la route est le même, l’épreuve théorique générale aussi. La différence se situe dans la formation pratique. Selon l’arrêté du 22 décembre 2009 (articles 4 et 9), repris par service-public.fr :

en boîte manuelle , la formation dure 20 heures minimum , dont au moins 15 heures sur voies ouvertes à la circulation (ou 10 heures en cas d’utilisation d’un simulateur) ;

, la formation dure , dont au moins 15 heures sur voies ouvertes à la circulation (ou 10 heures en cas d’utilisation d’un simulateur) ; en boîte automatique, elle dure 13 heures minimum, dont au moins 10 heures sur voies ouvertes à la circulation (ou 7 heures avec un simulateur).

Ce sont des minimums légaux : l’auto-école évalue votre niveau avant la formation et le nombre d’heures réellement nécessaire dépend de chacun. Pour en savoir plus sur ces volumes, consultez notre article sur le nombre d’heures de conduite pour obtenir son permis.

Passer ensuite à la boîte manuelle : 7 heures, sans délai

Un permis obtenu en boîte automatique pour des raisons non médicales ne permet pas de conduire une voiture à boîte manuelle. Pour lever cette limite, il n’est pas nécessaire de repasser l’examen devant un inspecteur : il suffit de suivre une formation d’au moins 7 heures dans une auto-école labellisée. Depuis le 1er mars 2024, il n’y a plus de délai à respecter : la formation peut suivre immédiatement l’obtention du permis, alors qu’il fallait auparavant attendre 3 mois.

Selon service-public.fr, cette formation comprend au moins 2 heures en circulation faible (point de patinage de l’embrayage, démarrage en côte) et au moins 5 heures en circulation variée (usage de la boîte manuelle, écoconduite). Une partie peut se faire sur simulateur, dans la limite de 2 heures. Vous pouvez conduire en boîte manuelle dès la fin de la formation, muni de l’attestation de suivi et de votre permis. Les questions pratiques de cette passerelle sont détaillées dans notre article peut-on conduire une voiture manuelle avec un permis automatique.

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Récapitulatif

Situation Le bon geste Démarrer le moteur Levier sur P, pied droit sur le frein Partir en avant Pied sur le frein, passer en D, relâcher le frein puis accélérer Reculer Arrêt complet, pied sur le frein, passer en R Arrêt au feu ou dans un bouchon Rester en D, pied maintenu sur le frein Longue descente Mode B, M ou position basse pour le frein moteur, jamais N Se garer Arrêt, P, frein de stationnement, moteur coupé Formation minimale au permis 13 h en boîte automatique, 20 h en boîte manuelle Passer à la boîte manuelle Formation de 7 h minimum en auto-école labellisée, sans délai

Permis boîte automatique : les volumes de formation à connaître.

Questions fréquentes

Est-ce difficile de conduire une voiture automatique ? Non. Sans embrayage ni changement de rapport, la conduite est plus simple qu’en boîte manuelle. La seule vraie adaptation concerne les pieds : tout se fait avec le pied droit, et il faut s’habituer au fait que la voiture avance seule dès qu’on relâche le frein en position D. Que veut dire B sur une boîte automatique ? Sur de nombreuses voitures hybrides et électriques, B active un frein moteur renforcé : la voiture ralentit davantage au lever de pied et récupère plus d’énergie pour la batterie. Le sens exact de chaque lettre peut varier selon le constructeur, la notice du véhicule fait foi. Faut-il passer en N à chaque feu rouge ? Non. Pour un arrêt court, restez en D en maintenant le pied sur le frein. La position N sert surtout à déplacer la voiture moteur coupé, par exemple pour la pousser ou dans une station de lavage. Combien d’heures de conduite pour le permis boîte automatique ? 13 heures au minimum, dont au moins 10 heures sur voies ouvertes à la circulation, ou 7 heures en cas d’utilisation d’un simulateur. En boîte manuelle, le minimum est de 20 heures. Avec un permis boîte automatique, peut-on conduire une boîte manuelle ? Pas directement. Si le permis a été obtenu en boîte automatique pour des raisons non médicales, une formation de 7 heures minimum dans une auto-école labellisée permet de conduire une boîte manuelle, sans repasser l’examen. Depuis le 1er mars 2024, elle peut être suivie dès l’obtention du permis. Le code de la route est-il différent pour le permis boîte automatique ? Non. L’épreuve théorique générale est la même pour tous les candidats au permis B, quelle que soit la boîte de vitesses utilisée pendant la formation pratique.

Sources