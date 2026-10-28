Combien de points sur le permis de conduire ? Capital, permis probatoire et solde

Un permis de conduire compte au maximum 12 points, mais le permis probatoire démarre à 6. Capital, majoration, délais de récupération et consultation du solde en ligne, d’après les sources officielles.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

« Combien de points me reste-t-il sur mon permis ? » La réponse dépend de votre ancienneté : un permis compte au maximum 12 points, mais un jeune conducteur démarre avec seulement 6 points. Nous avons relu les pages de la Sécurité routière et de service-public.gouv.fr pour faire le point sur le capital, la montée en puissance du permis probatoire, la récupération et la consultation du solde. Et si vous n’avez pas encore le permis, vous pouvez déjà préparer ton code de la route en ligne.

Ce qu’il faut retenir

Le permis de conduire est doté d’un capital maximal de 12 points .

. Le permis probatoire démarre à 6 points , majorés jusqu’à 12 si vous ne commettez aucune infraction entraînant un retrait.

démarre à , majorés jusqu’à 12 si vous ne commettez aucune infraction entraînant un retrait. Le solde se consulte gratuitement avec le téléservice « Mes points permis ».

se consulte gratuitement avec le téléservice « Mes points permis ». Les points se récupèrent après 6 mois, 2 ans ou 3 ans sans nouvelle infraction, selon la gravité, ou grâce à un stage (jusqu’à 4 points par an).

Sommaire

Le capital de points du permis

D’après la Sécurité routière, le permis de conduire est doté d’un capital maximal de 12 points. Des points sont retirés automatiquement après une ou plusieurs infractions que le code de la route soumet à retrait de points, de 1 à 6 points selon la catégorie d’infraction. Plus vous conduisez longtemps sans infraction, plus vous restez proche du plafond.

Combien de points en permis probatoire ?

Le permis probatoire concerne les conducteurs qui viennent d’obtenir leur permis. Selon la fiche de service-public.gouv.fr consacrée au permis probatoire (vérifiée le 15 janvier 2026), il est doté au départ de 6 points. Ce capital est majoré chaque année, jusqu’à 12 points, à condition de ne commettre aucune infraction entraînant une perte de points. Dans le cas contraire, la majoration annuelle est interrompue.

Parcours Durée de la période probatoire Progression des points Conduite accompagnée 2 ans 6, puis 9, puis 12 points (+3 points par an) Autre parcours (sans conduite accompagnée) 3 ans 6, puis 8, 10 et 12 points (+2 points par an)

Ces durées sont les durées standard. Une formation complémentaire peut les raccourcir : consultez la fiche officielle pour votre cas. Pour le détail des règles propres aux jeunes conducteurs, voyez notre article sur le permis probatoire.

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Comment connaître son solde de points

Le service « Mes points permis », accessible depuis service-public.gouv.fr, est gratuit et ouvert à toute personne titulaire d’un permis. Il est relié au système national des permis de conduire.

Connectez-vous avec FranceConnect ou avec votre compte service-public.gouv.fr (la création d’un compte est proposée si vous n’en avez pas). Renseignez votre NEPH, le numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (de 5 à 19 caractères). Il figure sur le permis, mais aussi sur l’attestation d’inscription de l’ANTS ou sur les courriers de perte ou de récupération de points. Consultez votre espace : il affiche votre solde, l’historique des pertes et des récupérations sur 10 ans, et le calendrier prévisionnel de restitution automatique des points, sous réserve de ne pas commettre de nouvelle infraction.

Gardez en tête qu’un délai de traitement existe entre la date d’une infraction et l’enregistrement de la perte de points, ainsi qu’après un stage. La page officielle ne précise pas la durée de ces délais : le solde affiché peut donc ne pas être à jour de vos dernières infractions. Vous avez perdu la trace de votre numéro ? Notre article sur où trouver le numéro de permis de conduire vous aide à le retrouver.

Comment les points sont retirés

Quand une infraction entraîne un retrait de points, vous recevez un courrier qui indique les points perdus et votre solde, selon la fiche de service-public.gouv.fr sur le solde de points (vérifiée le 16 septembre 2026). Il s’agit d’une lettre simple en cas de perte partielle. Pour un permis probatoire, une perte d’au moins 3 points donne lieu à une lettre recommandée avec accusé de réception.

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Récupérer ses points

Selon la fiche de service-public.gouv.fr sur la récupération des points (vérifiée le 17 septembre 2025), les points se récupèrent à condition de ne commettre aucune nouvelle infraction pendant le délai prévu :

6 mois si l’infraction a fait perdre un seul point ;

si l’infraction a fait perdre un seul point ; 2 ans pour une infraction de 2e ou 3e classe ;

pour une infraction de 2e ou 3e classe ; 3 ans pour une infraction de 4e ou 5e classe, ou pour un délit.

Vous pouvez aussi récupérer jusqu’à 4 points par an en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dans la limite de 12 points et tant que le permis n’est pas invalidé. Pour le fonctionnement complet, lisez comment se déroule la récupération de points.

Que se passe-t-il à zéro point ?

Si tous vos points sont perdus, vous recevez une lettre recommandée avec accusé de réception. Le permis n’est plus valide et vous ne pouvez plus conduire. La fiche de service-public.gouv.fr précise que vous devez le restituer à la préfecture dans les 10 jours francs suivant la réception de la lettre.

Récapitulatif

Question Réponse officielle Capital maximal du permis 12 points Points au départ en permis probatoire 6 points, majorés jusqu’à 12 sans infraction Consulter son solde Téléservice gratuit « Mes points permis » (FranceConnect ou compte service-public, NEPH) Récupération après 1 point perdu 6 mois sans nouvelle infraction Récupération, infraction de 2e ou 3e classe 2 ans sans nouvelle infraction Récupération, 4e ou 5e classe ou délit 3 ans sans nouvelle infraction Stage de sensibilisation Jusqu’à 4 points par an, dans la limite de 12 Zéro point Permis invalidé, restitution sous 10 jours francs

Le capital de points et les délais de récupération en un coup d’œil.

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Questions fréquentes

Combien de points a-t-on sur son permis de conduire ? Le permis de conduire est doté d’un capital maximal de 12 points. Un permis probatoire démarre à 6 points, majorés jusqu’à 12 si aucune infraction entraînant un retrait de points n’est commise. Combien de points pour avoir le permis ? Il n’y a pas de nombre de points à atteindre pour obtenir le permis. À l’obtention, le permis probatoire est doté de 6 points, qui augmentent progressivement jusqu’à 12. Comment connaître le nombre de points sur son permis ? Avec le téléservice gratuit « Mes points permis », accessible via FranceConnect ou un compte service-public.gouv.fr, avec votre numéro NEPH. Combien de temps pour récupérer ses points ? Six mois si vous avez perdu un seul point, deux ans pour une infraction de 2e ou 3e classe, trois ans pour une infraction de 4e ou 5e classe ou un délit, à chaque fois sans nouvelle infraction. Un stage permet-il de récupérer des points ? Oui, un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer jusqu’à 4 points par an, dans la limite de 12 points, tant que le permis n’est pas invalidé.

Sources