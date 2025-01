Payer le péage avec son téléphone : risque d’une amende ?

Payer avec son téléphone au péage ? Une habitude qui pourrait te coûter cher. Amendes, points retirés et mécontentement des conducteurs… Le sujet est délicat. Le Président de la République Emmanuel Macron laisse entrevoir de possibles évolutions. Que faut-il retenir de cette situation ? On t’explique tout !

SOMMAIRE :

Payer le péage avec son téléphone selon de la code de la route :

Selon le Code de la route

Payer au péage avec son téléphone peut sembler pratique, mais attention : c’est interdit. Selon l’article R412-6 du Code de la route, tout conducteur doit rester concentré sur la conduite et ne pas utiliser un téléphone tenu en main, même à l’arrêt. Cette règle s’applique aussi aux barrières de péage, où une distraction, même courte, peut entraîner des situations dangereuses.

Les sanctions :

Si vous êtes surpris en train de payer avec votre téléphone, vous risquez une amende jusqu’à 135 euros et un retrait de 3 points sur votre permis. Pour les jeunes conducteurs en période probatoire, cette sanction peut être encore plus lourde. Ces règles, souvent perçues comme strictes, visent à renforcer la sécurité en rappelant que la moindre distraction au volant peut avoir des conséquences.

Un mécontentement de la part des conducteurs

L’interdiction de payer au péage avec son téléphone soulève des interrogations chez certains conducteurs. Beaucoup considèrent ce geste comme pratique et rapide. Ils se demandent pourquoi cette action, effectuée à l’arrêt, est sanctionnée au même titre qu’une utilisation dangereuse du téléphone en pleine conduite.

D’autres pointent une possible contradiction entre cette interdiction et l’évolution des moyens de paiement, de plus en plus numériques. Le paiement mobile s’étant largement démocratisé, certains conducteurs estiment qu’il pourrait être temps d’adapter les règles pour mieux coller aux pratiques actuelles.

Ces questionnements, bien que compréhensibles, rappellent aussi l’importance des règles en vigueur, qui restent avant tout conçues pour garantir la sécurité sur la route.

Emmanuel Macron s’exprime : une réglementation qui pourrait évoluer ?

Face aux interrogations de nombreux conducteurs, le Président de la République française, Emmanuel Macron, s’est exprimé mercredi 22 janvier 2025 dans une vidéo publiée sur TikTok. Il a reconnu que le mécontentement autour de l’interdiction de payer au péage avec un téléphone pouvait être compris.

Il a également évoqué le fait d’ouvrir une réflexion sur ce sujet pour mieux prendre en compte les attentes des usagers : “Donc j’ai passé le dossier au ministre de l’Intérieur et on va collectivement régler ça”. La loi pourrait évoluer dans l’année mais toutefois, il est toujours actuellement et légalement interdit d’utiliser son téléphone au péage d’une autoroute. Cette règle s’applique également au drive d’un fast-food.

En résumé, aucun changement n’a encore été annoncé, mais cette déclaration laisse penser que le débat pourrait évoluer dans les mois à venir.