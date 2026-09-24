Aire piétonne : qui peut y rouler, à quelle allure, et ce que coûte l’erreur au volant

Une aire piétonne n’est pas une rue fermée aux voitures : certains véhicules y circulent légalement, à l’allure du pas et derrière les piétons. Définition du code de la route, panneaux B54 et B55, règles pour les vélos, différences avec la zone de rencontre et barème des sanctions.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Une aire piétonne n’est pas une rue interdite à tout véhicule. Le code de la route y autorise certains conducteurs, mais à deux conditions qui changent tout : rouler à l’allure du pas et laisser la priorité aux piétons, partout, tout le temps. Oublier la seconde coûte six points. Entrer sans en avoir le droit coûte 135 euros. Et le panneau qui annonce l’aire se confond facilement, à l’examen comme en ville, avec celui de la zone de rencontre. Pour vérifier que ces distinctions sont acquises, tester gratuitement le code de la route reste le moyen le plus rapide de repérer ce qui coince encore.

Les quatre infractions propres à l’aire piétonne et leur sanction, d’après le code de la route, au 24 septembre 2026.

Ce qu’il faut retenir

L’aire piétonne est définie à l’ article R110-2 du code de la route : une ou plusieurs voies en agglomération, hors routes à grande circulation, affectées aux piétons de façon temporaire ou permanente.

du code de la route : une ou plusieurs voies en agglomération, hors routes à grande circulation, affectées aux piétons de façon temporaire ou permanente. Seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone peuvent y circuler, et uniquement à l’allure du pas .

de la zone peuvent y circuler, et uniquement . Les piétons y sont prioritaires sur tous les véhicules. Un refus de priorité est puni de 135 euros et 6 points .

sur tous les véhicules. Un refus de priorité est puni de . L’entrée est signalée par le panneau B54 , la sortie par le B55 . Ne pas les confondre avec les B52 et B53 de la zone de rencontre.

, la sortie par le . Ne pas les confondre avec les B52 et B53 de la zone de rencontre. Les cyclistes y sont admis dans les deux sens, à l’allure du pas et sans gêner les piétons, sauf décision contraire du maire.

y sont admis dans les deux sens, à l’allure du pas et sans gêner les piétons, sauf décision contraire du maire. Y stationner est un stationnement gênant : 35 euros, avec mise en fourrière possible.

Sommaire

Ce que dit le code de la route sur l’aire piétonne

L’article R110-2 du code de la route, qui rassemble les définitions de base, décrit l’aire piétonne en trois temps. D’abord son périmètre : une section ou un ensemble de sections de voies situées en agglomération, à l’exclusion des routes à grande circulation. Ensuite son affectation : la circulation des piétons, de façon temporaire ou permanente. Enfin sa règle de fonctionnement : seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone y sont autorisés, à l’allure du pas, et les piétons sont prioritaires sur eux. Le même article précise que les entrées et les sorties sont annoncées par une signalisation.

Deux mots de cette définition méritent qu’on s’y arrête. « Temporaire » d’abord : une rue commerçante peut être piétonne le samedi après-midi ou l’été seulement, et redevenir une rue ordinaire le reste du temps. C’est la signalisation en place qui fait foi, pas l’habitude qu’on a de la rue. « Prioritaires » ensuite : dans une aire piétonne, le piéton n’a pas à attendre un passage protégé pour traverser. Il marche où il veut, sur toute la largeur de la voie, et c’est au conducteur de s’adapter.

La définition renvoie aussi à deux autres articles, qui règlent le cas des cycles et des engins de déplacement personnel motorisés. On y revient plus bas.

Qui a le droit d’entrer dans une aire piétonne avec un véhicule

Le code parle de « véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone ». La formule est volontairement large, parce que ce n’est pas le code qui dresse la liste : c’est l’autorité investie du pouvoir de police, en pratique le maire, qui crée l’aire piétonne par arrêté et en fixe les conditions d’accès. Selon les villes, on retrouve généralement les riverains qui rejoignent un garage, les livraisons dans des créneaux horaires définis, les véhicules des services publics et, bien sûr, les véhicules de secours.

Dans beaucoup de centres-villes, ces règles sont matérialisées par des bornes escamotables ou des barrières qui ne s’ouvrent qu’aux ayants droit. Leur absence ne vaut pas autorisation. Un conducteur qui suit son GPS dans une rue piétonne sans borne reste en infraction s’il ne fait pas partie des véhicules admis par l’arrêté.

Une nuance souvent mal comprise : être autorisé à entrer ne dispense de rien. Le livreur ou le riverain reste tenu de rouler au pas et de céder le passage à chaque piéton. L’autorisation porte sur l’accès, pas sur la manière de conduire.

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L’allure du pas, une vitesse que le code ne chiffre pas

C’est la question que tout le monde se pose, et la réponse surprend : le code de la route ne donne aucune valeur en km/h pour l’allure du pas. Ni l’article R110-2 ni les textes sur la vitesse ne la traduisent en chiffre. Les ordres de grandeur qui circulent, autour de 5 à 6 km/h, décrivent la vitesse d’un piéton qui marche normalement. Ils ne sont pas des limites réglementaires.

La bonne lecture est donc comportementale. Rouler au pas, c’est rouler à la vitesse des gens qui marchent autour de soi, de manière à pouvoir s’arrêter immédiatement. Un conducteur qui double un piéton dans une aire piétonne roule, par définition, plus vite que l’allure du pas. C’est un repère simple et difficile à contester.

Retenez aussi la différence avec la zone de rencontre, où la limite est chiffrée : 20 km/h. Dans l’aire piétonne, pas de panneau de vitesse à lire, seulement une allure à adopter.

Panneaux B54 et B55 : reconnaître l’entrée et la sortie d’une aire piétonne

L’entrée d’une aire piétonne est signalée par le panneau B54, un panneau carré à fond bleu qui représente des piétons. La sortie est signalée par le B55, le même panneau barré d’une diagonale rouge. Cette signalisation a été créée par l’arrêté du 7 novembre 2008, le même texte qui a introduit le panneau de la zone de rencontre et modifié celui de l’aire piétonne.

Sous le panneau d’entrée, un panonceau précise souvent les exceptions et les horaires : « sauf livraisons de 6 h à 11 h », « sauf riverains », « sauf cycles ». Ce panonceau n’est pas décoratif. Il traduit l’arrêté municipal et c’est lui qui vous dit, sur place, si votre situation vous autorise à entrer.

Panneau Signification Règle de circulation B54 Entrée d’une aire piétonne Desserte interne seulement, allure du pas, piétons prioritaires B55 Sortie d’une aire piétonne Retour aux règles de la voie suivante B52 Entrée d’une zone de rencontre Tous véhicules, 20 km/h, piétons prioritaires B53 Sortie d’une zone de rencontre Retour aux règles de la voie suivante B30 Entrée d’une zone 30 Tous véhicules, 30 km/h B51 Sortie d’une zone 30 Retour aux règles de la voie suivante

Ces trois familles de panneaux de zone ont la même forme et la même couleur. C’est précisément ce qui les rend dangereuses à l’examen : il faut lire le pictogramme, pas la silhouette générale du panneau. Pour revoir l’ensemble de la signalisation de zone, l’article sur la zone 30 et sa réglementation complète ce tableau.

Vélos et trottinettes dans une aire piétonne

L’article R431-9 du code de la route admet les cyclistes dans les aires piétonnes, dans les deux sens, à trois conditions : rouler à l’allure du pas, ne pas gêner les piétons, et que le maire n’ait pas pris de disposition contraire. Le cycliste n’est donc pas un piéton comme les autres. Il reste un conducteur de véhicule, soumis à la même allure et à la même priorité des piétons que l’automobiliste autorisé.

La mention « sauf disposition contraire » compte. Certaines villes interdisent le vélo dans leurs rues piétonnes aux heures de forte affluence, par exemple le samedi. Un panonceau l’indique alors sous le panneau B54. En l’absence d’une telle mention, le vélo est admis. Les règles générales qui s’appliquent au vélo en ville sont détaillées dans notre article sur le code de la route pour les vélos.

Pour les trottinettes électriques et les autres engins de déplacement personnel motorisés, le code renvoie à un régime spécifique, l’article R412-43-1. Leur accès aux aires piétonnes dépend de ce texte et des décisions locales. Avant de traverser une rue piétonne en trottinette, le réflexe utile consiste à lire le panonceau d’entrée et, en cas de doute, à descendre de l’engin et le pousser à la main : on redevient alors piéton.

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Aire piétonne, zone de rencontre, zone 30, voie verte : ne plus confondre

Ces quatre espaces sont tous définis à l’article R110-2 et relèvent de la même logique de partage de la voirie. Ils ne donnent pourtant pas du tout les mêmes droits au conducteur.

Espace Voiture autorisée ? Vitesse Piétons Aire piétonne Desserte interne uniquement Allure du pas Prioritaires, sur toute la voie Zone de rencontre Oui, tous véhicules 20 km/h Prioritaires, peuvent circuler sur la chaussée Zone 30 Oui, tous véhicules 30 km/h Règles ordinaires de traversée Voie verte Non, véhicules à moteur exclus Sans objet pour la voiture Partagent la voie avec cyclistes et cavaliers

La distinction la plus utile est celle qui sépare l’aire piétonne de la zone de rencontre. Dans les deux, le piéton est prioritaire. Mais la zone de rencontre est ouverte à tous les véhicules, avec une limite chiffrée, alors que l’aire piétonne est fermée à tous sauf à ceux qui en ont besoin. Pour le détail de la zone de rencontre, voir notre article sur les zones de rencontre dans le code de la route.

La voie verte, signalée par les panneaux C115 et C116, se situe à l’autre extrémité : elle est réservée aux véhicules non motorisés, aux piétons et aux cavaliers. Une voiture n’y a jamais sa place, pas même au pas. Circuler avec un véhicule à moteur sur une voie verte relève de la même infraction que dans une aire piétonne.

Les sanctions en aire piétonne, infraction par infraction

Quatre infractions visent spécifiquement l’aire piétonne. Elles sont répertoriées dans la nomenclature NATINF, la liste officielle des infractions utilisée par les forces de l’ordre et les tribunaux.

Infraction Texte Classe Amende forfaitaire Points Refus de priorité à un piéton circulant dans une aire piétonne R415-11 4e classe 135 € 6 points Circulation d’un véhicule à moteur dans une aire piétonne ou sur une voie verte R412-7 4e classe 135 € Aucun Stationnement gênant d’un véhicule dans une aire piétonne R417-10 2e classe 35 € Aucun Cycliste ne respectant pas l’allure du pas ou gênant les piétons R431-9 2e classe 35 € Aucun

Le refus de priorité est de loin le plus lourd. Il entraîne le même retrait que sur un passage protégé, six points, soit la totalité du capital d’un permis probatoire en première année : pour un jeune conducteur, une seule infraction de ce type suffit à invalider le permis. S’il est commis en tenant son téléphone en main, il fait partie des infractions qui autorisent la rétention immédiate du permis. Pour la mécanique générale de cette sanction, voir les risques d’un refus de priorité aux piétons.

La circulation sans autorisation d’un véhicule à moteur ne retire pas de points, mais elle fait partie des infractions relevables sans interception : le titulaire de la carte grise peut être désigné comme redevable de l’amende sans avoir été arrêté sur place. Plusieurs villes équipent d’ailleurs leurs zones piétonnes de caméras de contrôle d’accès.

Le stationnement, enfin, est qualifié de gênant. L’amende reste modeste, mais le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière si le conducteur est absent ou refuse de le déplacer. Dans une rue piétonne, les frais de fourrière dépassent vite le montant de l’amende.

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Ce qui tombe à l’examen du code, et les trois erreurs classiques

À l’épreuve théorique générale, l’aire piétonne apparaît surtout à travers la photo d’une rue avec le panneau B54 en arrière-plan, ou à travers une question sur l’allure autorisée. Trois erreurs reviennent chez les candidats.

Première erreur : confondre B54 et B52. Le candidat voit un panneau carré bleu avec des silhouettes et répond « 20 km/h ». C’est la règle de la zone de rencontre. Devant un B54, la bonne réponse est l’allure du pas, et encore faut-il être autorisé à entrer.

Deuxième erreur : croire que l’aire piétonne est interdite à tout véhicule. Une question peut montrer une camionnette de livraison dans une rue piétonne et demander si elle est en infraction. Si elle roule au pas et fait partie des véhicules de desserte, elle ne l’est pas.

Troisième erreur : attendre un passage piéton. Dans une aire piétonne, le piéton est prioritaire partout. Le conducteur autorisé qui avance vers un groupe de passants doit s’arrêter, même en l’absence de tout marquage au sol.

Ces questions reposent sur une lecture précise des panneaux de zone. Les travailler en série, sur des photos variées, est ce qui permet de ne plus les confondre le jour de l’examen.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une aire piétonne dans le code de la route ? C’est une section ou un ensemble de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne y circulent, à l’allure du pas, et les piétons y sont prioritaires. La définition figure à l’article R110-2 du code de la route. Peut-on rouler en voiture dans une aire piétonne ? Uniquement si votre véhicule fait partie de ceux que l’arrêté municipal autorise pour la desserte de la zone, par exemple un riverain, un livreur dans les horaires prévus ou un véhicule de service public. Dans ce cas, vous devez rouler au pas et céder le passage à tous les piétons. Sinon, c’est une contravention de 4e classe, soit 135 euros. Quelle est la vitesse maximale dans une aire piétonne ? Le code de la route n’en fixe pas en km/h. Il impose l’allure du pas, c’est-à-dire la vitesse d’une personne qui marche, ce qui permet de s’arrêter immédiatement. La limite chiffrée de 20 km/h concerne la zone de rencontre, pas l’aire piétonne. Quel panneau indique une aire piétonne ? Le panneau B54, carré à fond bleu avec des piétons, signale l’entrée. Le panneau B55, identique mais barré d’une diagonale rouge, signale la sortie. Un panonceau placé dessous précise souvent les exceptions, comme les livraisons ou les riverains, et leurs horaires. Les vélos sont-ils autorisés dans une aire piétonne ? Oui, dans les deux sens, à condition de rouler à l’allure du pas et de ne pas gêner les piétons, sauf si le maire en a décidé autrement. Un cycliste qui ne respecte pas ces conditions encourt une amende de 35 euros. Combien coûte un stationnement dans une aire piétonne ? Le stationnement dans une aire piétonne est qualifié de gênant : c’est une contravention de 2e classe, avec une amende forfaitaire de 35 euros. Le véhicule peut en plus être mis en fourrière si le conducteur est absent ou refuse de le déplacer. Quelle différence entre une aire piétonne et une zone de rencontre ? Dans les deux, les piétons sont prioritaires. Mais la zone de rencontre est ouverte à tous les véhicules avec une vitesse limitée à 20 km/h, alors que l’aire piétonne n’admet que les véhicules nécessaires à sa desserte, à l’allure du pas. Les panneaux diffèrent aussi : B52 pour la zone de rencontre, B54 pour l’aire piétonne. Perd-on des points en roulant dans une aire piétonne ? Circuler sans autorisation dans une aire piétonne ne retire pas de points, l’amende est de 135 euros. En revanche, ne pas céder le passage à un piéton qui y circule coûte 135 euros et 6 points, comme un refus de priorité sur un passage protégé.

Sources

Les fiches de la nomenclature NATINF (infractions 24089, 26960, 26962, version du 1er mai 2026), les auto-écoles en ligne et les éditeurs de code qui traitent de l’aire piétonne ont été consultés pour établir le barème et mesurer l’écart avec les textes. Ils sont cités sans lien : les seules sources faisant foi pour la règle sont les textes officiels listés ci-dessus.