Recrudescence de la fraude au code de la route

La fraude au code de la route connaît une recrudescence inquiétante, mettant en danger la sécurité routière et l’équité du système d’examen. Fermetures de centres, contrôles renforcés, sanctions sévères… Les autorités luttent activement contre ce phénomène. Dans cet article, découvrez les différentes formes de fraude, les conséquences juridiques et nos conseils pour réussir votre code de la route en toute légalité, avec des ressources fiables et accessibles sur digischool.fr.

SOMMAIRE

Le code de la route est un examen qui connaît une montée en puissance de la fraude. Cette situation compromet la sécurité routière, mais aussi l’intégrité du processus permettant d’obtenir le permis de conduire. À l’heure actuelle, environ 40 % des attestations de la réussite au code auto et au code moto seraient issues de la fraude. Certains sont prêts à payer une somme s’élevant parfois à plusieurs centaines d’euros au lieu de passer leur examen de façon classique, ce qui alerte les acteurs de ce secteur. Les autorités ferment des centres d’examens chaque année et effectuent des contrôles réguliers afin de détecter et de punir les fraudeurs.

Pour réussir votre code de la route dans le respect des règles, privilégiez une préparation sérieuse et légale grâce à nos cours en ligne et tests gratuits du code de la route.

Exemples concrets : fermetures de centres d’examen et chiffres clés

L’exemple le plus parlant est celui du département de la Moselle : en 2024, cinq centres agréés pour le passage du code de la route ont été définitivement fermés, et plusieurs centaines de procédures de retrait du permis de conduire et du code de la route ont été mises en œuvre. Ces chiffres sont importants et traduisent une montée en puissance de la fraude, ainsi que la nécessité d’agir rapidement en fermant certains centres d’examen.

Pour savoir où passer le code de la route et vérifier la liste des centres agréés, consultez notre article sur les centres d’examen agréés du code de la route.

Les différentes méthodes de fraude au code de la route

Chaque année, ce sont environ deux milliards d’individus qui passent leur code. L’examen, très sélectif, est généralement redouté, car il est courant de le rater. Certains tentent donc de mettre toutes les chances de leur côté en bravant la loi.

Il existe plusieurs méthodes pour tricher à l’examen du code de la route, et celles-ci deviennent de plus en plus complexes et sophistiquées. La technique principale consiste à engager une personne pour passer l’examen à sa place en usurpant son identité. D’autres méthodes sont plus sophistiquées et nécessitent l’utilisation de dispositifs technologiques de pointe, comme des écouteurs invisibles et des micro-caméras permettant de recevoir des réponses en temps réel.

D’autres encore prennent la forme d’annonces qui circulent sur le net et sur les réseaux sociaux, en particulier sur Snapchat, en promettant l’obtention du code en seulement quelques jours et sans même avoir besoin de se déplacer. Les tarifs, exorbitants, peuvent aller d’une centaine à un millier d’euros.

Les fraudes sont soit individuelles (une personne qui passe le code à la place de quelqu’un d’autre) ou collectives (lorsque tout un centre d’examen triche). De l’avis général, la fraude collective est issue de la volonté d’un individu souhaitant se faire de l’argent facile sur le dos de personnes trop crédules qui craignent de rater leur examen qui, s’il est passé correctement, ne coûte que quelques dizaines d’euros.

Pour comprendre le déroulement officiel de l’examen et éviter toute tentation de fraude, retrouvez notre article sur l’examen code auto : formation, parcours, admission…

Fraudeurs et escrocs : arnaques à l’achat de certificats falsifiés

Dans le domaine de l’illégalité, certains escrocs profitent de la crédulité des individus pour les arnaquer. Pour gagner de l’argent facilement, ils proposent d’échanger une certaine somme contre un code de la route en bonne et due forme, sans jamais l’envoyer. Cela représente une escroquerie de plus en plus répandue.

En effet, certains réseaux garantissent la délivrance d’un certificat du code falsifié, sans jamais qu’il ne soit livré à l’acheteur. Celui-ci aura donc perdu son argent, sans aucun moyen de se défendre ou de réclamer justice puisque l’acte pour lequel il a été escroqué est lui-même illégal. Cette technique, de plus en plus utilisée, est un fléau que les autorités cherchent à endiguer au plus vite.

Pour éviter les arnaques et vous préparer en toute sécurité, découvrez nos conseils et astuces pour réussir le code de la route.

Contrôles renforcés et sanctions pour les fraudes au code auto

Les fraudes du code de la route posent un gros problème de sécurité routière. Pour tenter de ralentir (voire de supprimer) ce phénomène, les autorités concernées multiplient les contrôles et les sanctions. Lors de l’année 2024, pas moins de 83 centres d’examen ont été fermés en France, et 7 000 certifications du code ont été annulées. Ces chiffres, s’ils sont alarmants, représentent de surcroît le double des annulations de code prononcées lors de l’année 2023.

La loi française est intransigeante et compte des sanctions sévères pour les personnes qui fraudent à l’examen du code de la route. En effet, en cas de fraude avérée, le coupable risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 45 000 euros et qu’une interdiction de passer les examens du permis de conduire qui dure cinq ans.

Les permis de conduire ayant été obtenus de façon frauduleuse risquent d’être annulés, ce qui obligera les individus concernés à repasser toutes les épreuves (code et permis de conduire). Les organisateurs des fraudes, quant à eux, risquent 375 000 euros d’amende et cinq ans de prison.

Conseils pour réussir légalement son code de la route

Cette situation alarmante a poussé les autorités concernées à renforcer les enquêtes et les contrôles afin de trouver et de démanteler les réseaux responsables de cette vague massive de fraudes. Pour elles, il est indispensable de sensibiliser les candidats aux conséquences et aux risques encourus pour les fraudes. Cela permettra de préserver l’équité du système d’examen, mais surtout la sécurité de la route.

Pour réussir légalement votre code de la route, privilégiez une préparation sérieuse et régulière grâce à nos cours, fiches de révision et examens blancs. Vous pouvez également tester votre niveau gratuitement et accéder à plus de 9 000 questions conformes à l’examen officiel.