Stationnement à moins de 5 mètres d’un passage piéton : ce qui change en 2026

D’ici le 31 décembre 2026, les communes doivent supprimer le stationnement dans les 5 mètres en amont de chaque passage piéton. Pour l’automobiliste, s’arrêter ou stationner dans cette zone est déjà un stationnement très gênant à 135 euros. Ce que dit la loi, pourquoi ces places disparaissent, et comment la règle se lit à l’examen du code.

Vous avez peut-être remarqué, ces derniers mois, des places de stationnement barrées ou remplacées par des arceaux à vélos juste avant un passage piéton. Ce n’est pas un hasard. Une échéance légale approche : au plus tard le 31 décembre 2026, chaque commune doit avoir supprimé le stationnement motorisé dans les cinq mètres qui précèdent un passage piéton. Pour l’automobiliste, la règle est en réalité déjà en vigueur : se garer dans cette zone est un stationnement très gênant, sanctionné d’une amende et d’une possible mise en fourrière. C’est une notion classique que vous croiserez en révisant pour préparer mon code de la route en ligne. Voici ce que dit précisément la loi, pourquoi ces places disparaissent, et comment la règle tombe à l’examen.

La règle des 5 mètres en trois repères : la zone concernée, l’échéance de suppression des places et la sanction encourue.

Sommaire

La règle des 5 mètres, en clair

Le principe est simple à retenir : on ne stationne pas, et on ne s’arrête pas, sur un passage piéton ni dans les cinq mètres situés juste avant, dans le sens de la circulation. Le mot important est « avant » : la zone protégée se trouve en amont du passage, du côté d’où arrivent les voitures, car c’est là qu’un véhicule garé masque la vue. Les cinq mètres situés après le passage ne sont pas visés par cette règle des cinq mètres.

Seule exception : les emplacements matérialisés au sol par la commune. Si une place de stationnement est explicitement peinte et autorisée dans cette zone, vous pouvez l’utiliser. En dehors de ces emplacements dédiés, la bande des cinq mètres en amont reste interdite au stationnement comme à l’arrêt.

L’essentiel en 3 points Interdiction de s’arrêter et de stationner sur un passage piéton et dans les 5 mètres en amont, sens de circulation.

La zone visée est celle d’où arrivent les voitures, car c’est elle qui bouche la visibilité.

Seuls les emplacements matérialisés par la commune échappent à l’interdiction.

Pourquoi ces places disparaissent d’ici fin 2026

La nouveauté de 2026 ne concerne pas directement le conducteur, mais la voirie. La loi d’orientation des mobilités, dite loi LOM (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019), a inscrit une obligation à la charge des communes : neutraliser physiquement le stationnement motorisé dans les cinq mètres en amont de chaque passage piéton. Cette obligation figure à l’article L.118-5-1 du Code de la voirie routière, et son calendrier a été précisé par le décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022.

Le délai maximal accordé aux collectivités court jusqu’au 31 décembre 2026. Concrètement, les mairies suppriment les places concernées, souvent en les réaffectant : arceaux à vélos, emplacements pour engins de déplacement personnel, avancées de trottoir ou simple neutralisation. C’est ce mouvement, engagé progressivement ville par ville, qui explique la disparition de milliers de places de stationnement en agglomération.

Pour l’automobiliste, rien de nouveau à apprendre côté sanction : la règle d’interdiction, elle, existait déjà. Ce qui change, c’est que l’espace autrefois toléré, faute de marquage, devient matériellement indisponible. Une place qui semblait libre avant un passage piéton a de fortes chances d’avoir disparu ou d’être en passe de disparaître.

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Se garer dans la zone : quelle sanction

Stationner sur un passage piéton ou dans les cinq mètres en amont relève du stationnement très gênant, défini par l’article R417-11 du Code de la route. Ce n’est pas une simple contravention de stationnement gênant à 35 euros : c’est le cran au-dessus.

Élément Ce qu’il faut retenir Qualification Stationnement très gênant (article R417-11 du Code de la route) Amende Contravention de 4e classe, amende forfaitaire de 135 €, majorée jusqu’à 375 € Fourrière Immobilisation et mise en fourrière possibles Points Pas de retrait de point pour cette infraction de stationnement

Le détail des cas de stationnement très gênant et des sanctions est développé dans notre fiche sur l’article R417-11 du Code de la route. La même logique de très gênant s’applique à d’autres situations, par exemple le stationnement sur un trottoir.

Une mesure de visibilité, pas de tracasserie

La raison d’être de la règle tient en un mot : voir et être vu. Une voiture garée juste avant un passage piéton forme un écran. Le piéton qui s’engage ne voit pas arriver les véhicules, et le conducteur ne repère le piéton qu’au dernier moment, une fois arrivé à hauteur de la voiture stationnée. Dégager les cinq mètres en amont rétablit une visibilité mutuelle et laisse à chacun le temps de réagir.

Cet enjeu de covisibilité est particulièrement fort pour les usagers les plus vulnérables : enfants de petite taille, personnes âgées, personnes à mobilité réduite. C’est la logique de sécurité mise en avant par les pouvoirs publics et les acteurs de la voirie, dont le Cerema, pour justifier la neutralisation de ces emplacements.

À l’examen du code : comment la question tombe

L’épreuve théorique générale compte 40 questions, avec 35 bonnes réponses exigées pour être reçu. L’arrêt et le stationnement forment un thème récurrent, et le passage piéton est un grand classique du piège de covisibilité.

Le type de question à connaître : une photo montre une place libre juste avant un passage piéton, et l’énoncé demande si vous pouvez vous y garer. La bonne réponse est non, sauf emplacement matérialisé, parce que le stationnement dans les cinq mètres en amont est interdit. Une variante montre un piéton dissimulé par un véhicule stationné et interroge sur le comportement à adopter : ralentir, se tenir prêt à s’arrêter, ne pas dépasser. Bien lire l’espace situé avant le passage, c’est le réflexe qui rapporte la bonne réponse le jour de l’épreuve.

Pour ancrer ces réflexes avant l’épreuve ➜ réviser le code de la route

FAQ : stationnement et passage piéton

Peut-on stationner juste avant un passage piéton ? Non. S’arrêter ou stationner dans les cinq mètres en amont d’un passage piéton, dans le sens de la circulation, est interdit, sauf sur un emplacement matérialisé par la commune. C’est un stationnement très gênant au sens de l’article R417-11 du Code de la route. Pourquoi les places de stationnement disparaissent-elles près des passages piétons en 2026 ? La loi d’orientation des mobilités (loi LOM du 24 décembre 2019), via l’article L.118-5-1 du Code de la voirie routière, impose aux communes de neutraliser le stationnement motorisé dans les cinq mètres en amont de chaque passage piéton, au plus tard le 31 décembre 2026, pour améliorer la visibilité entre piétons et automobilistes. Quelle est l’amende pour un stationnement dans les 5 mètres d’un passage piéton ? Il s’agit d’un stationnement très gênant, sanctionné par une contravention de 4e classe : amende forfaitaire de 135 euros, pouvant être majorée jusqu’à 375 euros, avec une mise en fourrière possible du véhicule. La zone des 5 mètres est-elle avant ou après le passage piéton ? Avant, dans le sens de la circulation, c’est-à-dire du côté d’où arrivent les véhicules. C’est cette zone qui masque la visibilité si un véhicule y stationne. Les cinq mètres situés après le passage ne sont pas concernés par cette règle. La règle s’applique-t-elle même sans panneau ni marquage ? Oui. L’interdiction découle directement du Code de la route. L’absence de panneau ou de ligne au sol ne vaut pas autorisation de stationner dans les cinq mètres en amont d’un passage piéton.

Suggestions de maillage interne

Chapô : CTA pilier vers https://www.digischool.fr/auto , ancre « préparer mon code de la route en ligne » (fait).

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, ancre « réviser le code de la route » (fait). Section sanction : liens texte vers article-r417-11 (référence juridique, différencié) et stationnement-sur-trottoir (faits ; vérifier les URLs exactes dans l’inventaire au moment du push).

Complément possible (hors slot) : lien depuis quels-sont-les-differents-types-de-stationnement vers ce nouvel article, pour renforcer le cocon « arrêt et stationnement ».

Sources