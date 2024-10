Comment faire un CV ? Informations indispensables et erreurs à éviter

En recherche de stage, d’alternance, de job étudiant ou même de ton premier emploi, le CV reste un passage incontournable. Voici nos conseils sur les informations essentielles à y inclure et les erreurs à éviter pour capter l’attention des recruteurs dans un marché de l’emploi en pleine évolution.

La lettre de motivation reste également un atout supplémentaire pour montrer ta motivation.

Les rubriques indispensables dans un CV

Un CV bien structuré est toujours essentiel pour les recruteurs, qui prennent en moyenne 6 à 8 secondes pour déterminer si une candidature mérite plus d’attention. Ce chiffre s’inscrit dans une tendance à la réduction du temps de tri, face à des candidatures de plus en plus nombreuses en ligne.

Conseil clé : Les recruteurs utilisent de plus en plus des logiciels de tri automatisé (ATS). Adapte ton CV en intégrant des mots-clés spécifiques à l’offre pour éviter d’être écarté trop tôt dans le processus.

Ton état civil et un moyen de contact rapide

Privilégie ton prénom et nom, un numéro de téléphone et une adresse e-mail professionnelle. Évite d’inclure des informations telles que l’âge ou la situation familiale, car selon une enquête de 2024, 75% des recruteurs considèrent ces informations comme inutiles voire discriminatoires

Un titre et un résumé de profil attractifs

Un titre clair et précis capte l’attention immédiatement. Par exemple : “Data Analyst en alternance” ou “Chargée de communication – stage de 6 mois”. En 2025, plus de 90% des recruteurs préfèrent un CV contenant un résumé professionnel de 2-3 lignes en début de page, car il donne un aperçu rapide des compétences clés et des objectifs du candidat.

💡 Astuce : Cette section peut inclure des mots-clés correspondant au secteur d’activité ciblé pour faciliter le tri par les ATS.

Tes expériences professionnelles

La tendance est à la valorisation des expériences concrètes : détaille chaque poste avec des données chiffrées. Par exemple :

2023 – Assistant marketing (stage 6 mois) – Entreprise XY Augmentation des abonnements newsletter de 20% Gestion de campagnes emailing avec un taux d’ouverture moyen de 35%



Les recruteurs privilégient les résultats quantifiables. En effet, 78% des employeurs trouvent plus engageant un CV présentant des réussites chiffrées.

Tes compétences techniques et linguistiques

Les compétences numériques sont cruciales dans presque tous les secteurs. Mentionne tes compétences techniques (logiciels spécifiques, langues, certifications) de manière stratégique. Par exemple :

Informatique : Google Workspace, Suite Adobe, Python

: Google Workspace, Suite Adobe, Python Langues : Anglais B2, Espagnol B1, certificat TOEIC

La maîtrise de logiciels et de langues est particulièrement valorisée dans les candidatures pour des postes internationaux ou hybrides, une tendance en hausse de 30% par rapport à 2023 selon les rapports de recrutement.

Centres d’intérêt : une touche personnelle

Les centres d’intérêt sont révélateurs de ta personnalité. Selon une étude de 2025, 50% des recruteurs y jettent un coup d’œil pour mieux cerner le profil du candidat. Privilégie les activités qui mettent en avant des qualités professionnelles comme le travail d’équipe ou la gestion de projets.

Les erreurs sur un CV à ne pas commettre

1. Mettre des informations inutiles : En 2025, l’efficacité prime. 60% des recruteurs estiment qu’un CV contenant trop d’informations inutiles est souvent mis de côté. Évite donc la situation familiale, les centres d’intérêt peu pertinents, ou des détails superflus sur des expériences anciennes.

2. Nommer ton fichier : Avec l’augmentation des candidatures en ligne, il est recommandé d’utiliser un nom de fichier facilement identifiable, par exemple “CV_Prénom_Nom_2025.pdf”.

3. Créer un CV trop long : Privilégie une page si possible. 68% des recruteurs préfèrent un CV concis et bien structuré.

4. Utiliser des diagrammes pour les compétences : Les évaluations en étoiles sont perçues comme peu informatives par 55% des recruteurs. Préfère des descriptions précises pour chaque compétence.

5. Des fautes d’orthographe : Les erreurs grammaticales restent un motif d’élimination directe pour 37% des employeurs. Relis attentivement ton CV et fais-le vérifier par un tiers.

6. Présenter les expériences en ordre chronologique : L’ordre anti-chronologique (du plus récent au plus ancien) reste le plus recommandé pour un CV professionnel.

Les avantages et inconvénients d’utiliser l’IA pour rédiger ton CV

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour rédiger un CV est de plus en plus courante. Elle offre plusieurs avantages : en quelques clics, les outils d’IA peuvent créer une structure professionnelle, optimiser la mise en page et proposer des mots-clés adaptés à l’offre ciblée. Grâce à ces outils, ton CV peut être plus conforme aux critères des logiciels de suivi de candidatures (ATS), qui filtrent automatiquement les candidatures selon les mots-clés et la pertinence.

Par ailleurs, certains outils sont capables de suggérer des phrases d’accroche et de résumer tes expériences de manière concise et percutante, ce qui est idéal si tu as du mal à rédiger ou si tu veux gagner du temps.

Cependant, il y a des inconvénients à prendre en compte. Un CV généré par IA peut parfois manquer de personnalité ou sembler trop formaté, ce qui pourrait nuire à ta candidature si le recruteur recherche un profil créatif ou authentique. De plus, les outils d’IA peuvent proposer des formulations standardisées qui manquent de nuances pour mettre en avant certaines compétences spécifiques. Enfin, l’IA n’a pas toujours la capacité de juger des détails culturels ou contextuels, ce qui peut entraîner des maladresses dans certains secteurs ou pays. Pour ces raisons, il est conseillé d’utiliser l’IA comme un support, mais de toujours relire et personnaliser ton CV afin qu’il reflète réellement ton parcours et ta personnalité.

Exemple de CV en proportion

Pour un CV bien équilibré, voici les proportions idéales en pourcentages pour chaque section, permettant de mettre en valeur l’essentiel sans surcharger le document :