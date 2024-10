Comment présenter la rubrique compétences de ton CV ?

En recherche de stage, d’alternance ou même d’un premier emploi, tu dois forcément passer par la case CV. Retrouve dans cet article nos conseils sur les infos essentielles à mentionner dans ton curriculum vitae et les erreurs à ne pas commettre si tu veux retenir l’attention d’un recruteur sur ta candidature.

Comment présenter tes centres d’intérêt sur ton CV ?

La rubrique des centres d’intérêt est très utile pour le recruteur. Elle peut en effet faire la différence. Alors fais-en un atout de ta candidature. Souvent présentés en dernier sur le CV, les centres d’intérêt et tes loisirs montrent ta personnalité, et peuvent faire l’objet d’un sujet de discussion lors d’un entretien d’embauche. Et qui sait, peut-être as-tu une passion commune avec ton futur N+1 !