Comment apprendre à conduire une voiture sans auto-école ?

Passer le permis de conduire en candidat libre est donc possible. Toutefois pour que la candidature soit prise en compte pour passer l’épreuve pratique, le futur automobiliste doit remplir quelques conditions et effectuer certaines démarches administratives.

Se former à la conduite sans auto-école : les conditions à respecter

Apprendre à conduire sans auto-école signifie que l’apprenti conducteur doit se former tout seul, et cela se rapporte non seulement à l’apprentissage de la conduite, mais également à l’entraînement au Code de la route. Concernant la formation théorique, il est actuellement possible d’apprendre via les différents supports numériques et outils pédagogiques proposés sur internet (vidéo, manuel didactique en ligne…)

Pour ce qui est de l’apprentissage de la conduite, le futur automobiliste devra en revanche être accompagné comme l’indique l’article 1 de l’arrêté du 16 juillet 2013 : « L’apprentissage de la conduite à titre non onéreux, dispensé sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur ». En notant au passage qu’avant d’envisager ce type de formation, l’apprenti qui se présente en tant que candidat libre doit avoir au moins 16 ans.

Apprendre à conduire aux côtés d’un proche

À l’image de la conduite accompagnée, l’apprenti conducteur peut demander à un parent ou toute autre personne de son choix de l’initier à la conduite. Le règlement exige que l’accompagnateur soit titulaire d’un permis de conduire depuis au moins 5 ans et qui correspond à la catégorie de la voiture conduite lors de l’apprentissage. Le permis de conduire en question ne doit avoir jamais fait l’objet d’une suspension ou d’une annulation. Outre cela, l’enseignement doit être dispensé à titre gracieux, sans rémunération ni contrepartie.

Se former auprès d’un moniteur indépendant

Il est également possible pour le candidat au permis de conduire de recourir au service d’un professionnel. Il peut s’agir d’un moniteur qui travaille à son compte ou un moniteur d’auto-école autorisé à exercer en tant qu’enseignant indépendant. Quoi qu’il en soit, il doit avoir en sa possession une attestation de formation à la fonction d’accompagnateur en cours de validité et détenir une assurance. Par ailleurs, contrairement à l’accompagnateur, l’enseignant indépendant lui sera rémunéré pour ses services.

Quelle que soit l’option choisie par le candidat libre, il est obligatoire que l’apprentissage se déroule à bord d’une voiture conforme aux exigences indiquées par l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 2013, ainsi que l’article R317-25 du Code de la route. La voiture en question doit disposer, entre autres, d’un dispositif à double commande, être munie d’un panneau avec mention « apprentissage » et couvert au minimum par une assurance automobile au tiers.

Pour le candidat qui opte pour un apprentissage à la conduite sans auto-école assuré par un accompagnateur, il est tout à fait possible de louer ce type de véhicule auprès d’un établissement spécialisé en la matière. De son côté, un moniteur indépendant qui détient un certificat en bonne et due forme lui autorisant à prodiguer une formation de conduite doit avoir nécessairement une voiture équipée prête à l’emploi.

Quelles sont les démarches à entreprendre pour apprendre à conduire sans auto-école ?

Les démarches d’ordre administratives sont identiques à celles qui doivent être faites par les candidats d’auto-école. Le futur conducteur doit dans un premier temps rassembler les documents exigés et s’inscrire aux épreuves du permis de conduire sur le site de l’ANTS (Agence national des titres sécurisés). Une fois l’inscription en ligne validée, il lui sera remis :

Un code NEPH (Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé) : ce numéro d’inscription à 12 chiffres sera demandé lors des examens théoriques et pratiques.

Un formulaire Cerfa 02 (attestation d’inscription au permis de conduire) sur laquelle figure également le code NEPH. Ce document est à présenter en cas de contrôle des forces de l’ordre lors de l’apprentissage de la conduite.

Il reste ensuite à acquérir un livret d’apprentissage pour la conduite à récupérer auprès d’une auto-école. Vous devez savoir que suite à la réforme relative à l’apprentissage de la conduite, le candidat libre a désormais la possibilité d’acheter ce livret auprès d’une librairie. Une version dématérialisée de ce document est également disponible sur son espace personnel au niveau du site de l’ANTS ou même sur le site d’un établissement de formation.

Il est à souligner que ce livret d’apprentissage, ainsi que le formulaire de demande de permis de conduire font partie des documents obligatoires à avoir dans son véhicule lors de chaque leçon de conduite. Il peut être demandé lors d’un contrôle routier pour prouver que le jeune conducteur est légalement autorisé à prendre le volant

Par ailleurs, il servira également tout au long de la formation à la conduite sans auto-école. En effet, il permet notamment à l’accompagnateur de noter, à chaque séance, toutes les informations et observations relatives à la conduite (date, temps de conduite, distance parcourue, conditions météorologiques…), ainsi que d’évaluer l’évolution de son apprenti grâce à la grille d’évaluation présente dans le livret.

Comment s’inscrire à l’épreuve pratique conduire en tant que candidat libre ?

Tout d’abord, pour vous inscrire à l’examen pratique, vous devez avoir préalablement réussi à l’épreuve théorique. Il est à retenir que si vous avez passé le code, le résultat reste valide pendant 5 ans. En d’autres termes, vous disposez de 5 ans pour vous perfectionner à la conduite et de vous inscrire par la suite à l’examen de conduite sans avoir à repasser l’épreuve théorique.Afin de réserver votre place pour l’examen pratique, il faut vous inscrire sur la plateforme « RDV Permis » mise en place par le gouvernement.

Lors de l’inscription, vous devez indiquer votre numéro d’enregistrement (Code NEPH). Il suffit ensuite de choisir un centre d’examen et la date à laquelle vous souhaitez vous présenter. Le jour de l’examen, il faut vous munir d’une attestation sur l’honneur qui certifie votre lien avec l’accompagnateur. D’autre part, n’oubliez que la voiture à double commande dans laquelle va se dérouler l’examen pratique est à votre charge.