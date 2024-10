Lettre de motivation pour un stage : conseils et exemples

Dans une candidature de stage, la lettre de motivation est aussi importante que le CV ! Comment faire une lettre de motivation de stage qui retiendra l’attention du recruteur ? digiSchool te donne ses meilleurs conseils ainsi qu’un exemple de lettre de motivation.

Une recherche de stage ressemble beaucoup à une recherche d’emploi, car tu dois être tout aussi motivé. Cela doit se ressentir dans ta lettre de motivation de stage. Garde à l’esprit que c’est le premier contact avec l’employeur. La rédaction de cette lettre ne doit donc pas être prise à la légère… C’est une étape primordiale pour décrocher un stage !

Comment rédiger une bonne lettre de motivation ?

Si tu ne sais pas vraiment comment t’y prendre pour rédiger ta lettre de motivation de stage, voici quelques conseils à appliquer afin que celle-ci soit convenable aux yeux des recruteurs.

Écris une lettre d’une page , pas plus ! Un recruteur lit une lettre de motivation en seulement quelques secondes , tu dois donc faire preuve de rigueur pour ne pas dépasser ce maximum. L’équivalent d’une page au format Word est un bon indicateur.

Renseigne-toi sur le secteur et le domaine d'activité de l'entreprise, ainsi que sur son fonctionnement et la nature de tes futures missions.

Évite d'être trop évasif et privilégie la clarté en exprimant précisément quels sont tes objectifs.

N'hésite pas à faire mention des missions proposées dans l'offre de stage ou les qualités recherchées pour montrer que ce poste te correspond (compétences, soft skills, etc) ; et surtout que tu l'as bien étudié.

Evite les fautes d'orthographe, soigne la grammaire et la syntaxe de ta lettre de motivation… N'hésite surtout pas à la faire relire à tes proches !

Modèle de lettre de motivation de stage : plan à suivre

Lors de la rédaction d’une lettre de motivation pour un stage, un emploi ou même une formation, tu dois toujours suivre un plan bien précis. Comme évoqué ci-dessus, les recruteurs lisent les lettres de motivations en quelques secondes.

Pour ta lettre de motivation de stage, il est préférable de respecter le plan suivant ; chaque point correspondant à un paragraphe. L’objectif étant d’être le plus cohérent et clair possible :

Présentation : présente ton cursus, ta formation actuelle, ton école et éventuellement ton projet professionnel.

: présente ton cursus, ta formation actuelle, ton école et éventuellement ton projet professionnel. Formulation de ta demande : précise la nature du stage recherché (conventionné ou non), sa durée ainsi que tes disponibilités.

: précise la nature du stage recherché (conventionné ou non), sa durée ainsi que tes disponibilités. Raisons du choix de l’entreprise : activités, rayonnement international, service particulier, offre produits, travail en équipe, profil de clients ciblés.

: activités, rayonnement international, service particulier, offre produits, travail en équipe, profil de clients ciblés. Expression de tes souhaits quant aux types d’activités à réaliser dans le cadre d’un stage : évoluer en compétences dans tel ou tel domaine, mettre en application tes connaissances théoriques, découvrir une nouvelle activité, compléter tes précédentes expériences de stage, etc. Tout cela doit évidemment être mis en lien avec les missions proposées dans l’offre de stage et l’adéquation avec ton profil.

: évoluer en compétences dans tel ou tel domaine, mettre en application tes connaissances théoriques, découvrir une nouvelle activité, compléter tes précédentes expériences de stage, etc. Tout cela doit évidemment être mis en lien avec les missions proposées dans l’offre de stage et l’adéquation avec ton profil. Formule de politesse et ouverture : pense évidemment à remercier ton interlocuteur pour le temps qu’il accorde à ta candidature. N’hésite pas à solliciter un entretien pour lui exposer davantage tes motivations et lui donner des renseignements complémentaires sur ton profil.

Exemple de lettre de motivation pour un stage en BTS

Voici un exemple de lettre de motivation rédigée pour une demande de stage de BTS en entreprise. Celle-ci comporte les principales informations à indiquer dans ta lettre. Attention, ce modèle n’est donné qu’à titre d’exemple ! Utilise cette lettre comme une simple base, et personnalise-la un maximum en l’adaptant à ton profil et à tes besoins.

Objet : Demande de stage de BTS pour la période du 1er février au 30 avril 2020

P.J. : Curriculum Vitae (format pdf)



Madame, Monsieur,



Actuellement étudiant en deuxième année de BTS XX option YY, je recherche un stage en entreprise d’une durée de trois mois, du 1er février au 30 avril 2020. Votre annonce pour le poste de … a particulièrement retenue mon attention. En effet, le secteur de … m’intéresse tout particulièrement car …. Aussi, j’aimerais pouvoir intégrer votre équipe … pour appréhender les missions confiées à ce type de service : #mission1, #mission2. Dynamique et autonome J’ai comme ambition de m’investir de manière concrète dans votre entreprise, et m’engage à réaliser avec intérêt et soin les tâches que vous me confierez. #Insiste sur l’adéquation entre ton profil et tes compétences et le profil recherché dans l’annonce. Comme vous pourrez le lire dans mon CV, ayant déjà réalisé un stage en entreprise dans le domaine de XXX, j’ai acquis une première expérience professionnelle en XXX. Cela m’a permis de développer mon aisance relationnelle, mon organisation et mon sens des responsabilités. J’espère sincèrement vous rencontrer prochainement à l’occasion d’un entretien, afin de vous exposer plus précisément mes motivations. Je demeure à votre disposition pour toute information complémentaire. Cordialement, Prénom, Nom

Signature

Exemple de lettre de motivation pour un stage de 3eme

Rédiger une lettre de motivation pour un stage de 3eme n’est pas toujours très facile. En effet, à la différence des étudiants qui ont un cursus scolaire à mettre en avant et quelques expériences professionnelles à valoriser, le CV d’un collégien est nécessairement plus léger. Mais ce n’est pas un frein pour autant ! Car les attentes ne sont pas non plus les même que pour un stage de fin d’études.

Ce qui va faire la différence dans une lettre de motivation de stage de 3e, c’est de montrer que tu as fait des recherches sur l’entreprise à laquelle tu écris ; et que tu es motivé à découvrir son activité.

On ne le dira jamais assez, chaque lettre de motivation doit être personnalisée ! En effet, que tu postules pour un stage en informatique, un stage en communication ou encore que tu rédiges une lettre de motivation pour un stage infirmier ou un stage en comptabilité … les arguments de motivation, les compétences recherchées et les missions confiées ne sont pas les mêmes.

Les recruteurs ont l’oeil ! Ils se rendront compte du copier-coller si tu ne fais que changer le nom de l’entreprise d’une lettre à l’autre.