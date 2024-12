Ouverture de la carte des formations mercredi 18 décembre

La première étape de la session Parcoursup 2025 débute mercredi 18 décembre. En effet, tu vas pouvoir consulter la carte des formations post-bac recensées sur la plateforme nationale pour la rentrée 2025. Une offre de formations en initial et en alternance dans de nombreuses filières. Comment t’y retrouver ? On t’explique ici.

Moment attendu pour certains, redouté par d’autres : le grand lancement des choix d’orientation post-bac débute mercredi 18 décembre. Tu vas en effet pouvoir accéder à la carte des formations 2025 et au moteur de recherche pour te renseigner sur les formations post-bac ouvertes pour la rentrée prochaine. Plus de 23 000 formations recensées cette année encore sur www.parcoursup.gouv.fr en initial et en alternance.

Dates à retenir : Calendrier Parcoursup 2025

Étape de consultation : découvre la carte des formations 2025

Pour cette première étape, Parcoursup n’est accessible qu’à la consultation. Entre le 18 décembre et l’ouverture des inscriptions Parcoursup le 15 janvier prochain, tu vas pouvoir uniquement te renseigner sur les formations proposées.

Pour cela, tu auras à ta disposition des fiches détaillées pour chacune d’entre elles. Tu y retrouveras plusieurs informations clés, qui te permettront de faire un choix plus éclairé.

Outre le contenu du programme ou le déroulé de la formation en elle-même, tu pourras affiner tes connaissances sur les modalités de candidature ou encore les débouchés. Dans la rubrique “Visualiser les chiffres d’accès à la formation”, tu trouveras des informations sur le profil des candidats admis les années précédentes (type de bac, niveau scolaire, choix de spécialités au lycée). Très important aussi, renseigne-toi sur le statut de l’établissement, les frais de scolarité ou encore l’éligible aux bourses sur critères sociaux.

Sache que la période est encore propice aux JPO et aux salons étudiants. Tu peux donc toujours contacter directement les établissements qui t’intéressent pour poser un maximum de questions.

pour y voir plus clair : quelles formations sont proposées sur Parcoursup ?

Trois modes de consultation de la carte des formations 2025

Le moteur de recherche

Tu as un établissement ou une formation précise en tête ? Saisis alors l’intitulé dans la barre de recherche. Tu peux même afficher en précisant une zone géographique ou même le taux d’accès par type de bac.

Les résultats associés s’afficheront alors en liste et tu pourras consulter les fiches des formations.

Les filtres de recherche

Tu as aussi à ta disposition des filtres de recherche :

par type d’établissement : établissements publics, établissements privés sous contrat ou encore établissements hors contrats.

: établissements publics, établissements privés sous contrat ou encore établissements hors contrats. rythme de formation : en apprentissage ou en initial

: en apprentissage ou en initial le type de formation : BTS, BUT, Métiers de la santé, écoles de commerce, etc

: BTS, BUT, Métiers de la santé, écoles de commerce, etc internat ou non (notamment pour les CPGE)

(notamment pour les CPGE) par aménagement : si enseignement à distance, formations pour les sportifs de haut niveau ou les artistes confirmés, etc

La carte interactive Parcoursup

Autre manière de te renseigner sur les formations proposées : utiliser la carte interactive. Avec cet outil, tu vas pouvoir cibler tes recherches sur une zone géographique précise ; en couplant tout de même des filtres de sélection.

Quand ouvre Parcoursup ?

Tu l’auras compris, la consultation de la carte des formations 2025 n’est qu’une première étape d’information. Ce n’est qu’à partir du 15 janvier 2025, date d’ouverture de Parcoursup, que tu pourras t’inscrire, créer ton dossier candidat et formuler tes vœux.

digiSchool t’accompagne évidemment sur cette étape clé de l’inscription Parcoursup.