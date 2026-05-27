Parcoursup : qui sont les candidats de la session 2026 ?

Dès mardi 2 juin à 19 h, les candidats qui ont formulés des voeux d’orientation post-bac sur Parcoursup recevront les premières réponses des formations. Pour cette année, 1 046 000 candidats ont confirmé au moins un vœu d’orientation dans l’enseignement supérieur. Mais qui sont-ils ?

Mardi 2 juin est une échéance très attendue des candidats qui souhaitent faire leur entrée dans le supérieur ! En effet, cette nouvelle date Parcoursup 2026 marque le début de la phase principale d’admission. C’est-à dire que les lycéens, étudiants en réorientation et candidats en reprise d’études vont savoir s’ils sont admis, sur liste d’attente ou recalés aux formations demandées en avril dernier.

Résultats Parcoursup 2026 : on t’explique tout !

1 046 000 candidats sur Parcoursup en 2026

Parmi ces candidats, les plus nombreux sont les lycéens préparant le baccalauréat français (scolarisés en France et à l’étranger). En 2026, 657 000 élèves de terminale se sont inscrits sur Parcoursup (+ 9 500 candidats par rapport à 2025). Parmi eux, 640 000 ont confirmé au moins un vœu. Le ministère note une progression du nombre de candidats de la voie professionnelle sur cette session.

On compte également 206 000 étudiants qui souhaitent se réorienter en première année ou qui formulent des vœux par précaution en attendant leurs résultats de fin d’année.

Enfin, parmi les autres candidats, on retrouve 122 000 candidats non scolarisés et ayant un projet de reprise d’études et 58 000 candidats suivant une scolarité étrangère (ces lycéens et étudiants n’ont pas ou ne préparent pas le baccalauréat français).

14,1 millions de vœux validés

Dans leur ensemble, les candidats ont confirmé 14,1 millions de vœux et sous-vœux pour des formations sous statut étudiant.

Selon le service statistique du ministère chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace (SIES – mai 2026), les lycéens multiplient davantage leurs candidatures. En moyenne, un candidat de voie général a confirmé 17 voeux et sous-voeux, un candidat de voie technologique 13, et un candidat de voie professionnelle 9 voeux.

S’agissant des formations en apprentissage, elles sont 11 000 à être proposées : 207 000 candidats ont déjà confirmé 1,1 million de vœux pour ces formations. Ils sont accompagnés par les centres de formation d’apprentis pour rechercher un employeur.

Sur liste d’attente ou recalés ? : profite de la phase complémentaire Parcoursup 2026

Des voeux parcoursup plus diversifiés

Selon les statistiques de la SIES (mai 2026), les candidats ne se limitent plus à une seule voie d’études et diversifient plus leurs choix de voeux. On note par exemple que :

seulement 25 % des candidats ont demandé une seule filière ;

52 % ont formulé des vœux dans deux ou trois types de formations ;

22 % ont demandé au moins quatre filières différentes.

➜ Retrouve ici les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2026

Cette diversification permet de multiplier les chances d’admission, de garder plusieurs options ouvertes et d’éviter de dépendre d’une seule formation très sélective.

Les associations de vœux les plus fréquentes restent cohérentes :