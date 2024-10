Top 10 des métiers les plus recherchés et les mieux payés en France

Connaître les métiers les plus recherchés et les mieux payés en France est essentiel pour orienter son parcours professionnel et maximiser ses chances de réussite sur le marché de l’emploi. Cela permet de faire des choix éclairés en matière de formation et d’études, tout en prenant en compte les tendances actuelles du marché. Les professions comme les ingénieurs informatiques, les data scientists, les médecins, et les spécialistes en cybersécurité figurent souvent en tête de liste, car elles répondent à des besoins croissants liés à la transformation numérique et aux évolutions technologiques.

1. Directeur Administratif et Financier (DAF)

Le Directeur Administratif et Financier (DAF) est le véritable garant de la santé financière d’une entreprise. Il supervise l’ensemble des opérations comptables, financières, fiscales et administratives, et joue un rôle clé dans la définition de la stratégie économique. Son quotidien consiste à élaborer des budgets, suivre les performances financières, analyser les écarts, et proposer des ajustements pour atteindre les objectifs de rentabilité.

Il est également le principal interlocuteur des banques, auditeurs, et actionnaires, avec qui il négocie des financements ou valide les choix d’investissements. Le DAF intervient dans la prise de décision stratégique, conseillant la direction générale sur les meilleures orientations économiques à adopter. En France, le salaire d’un(e) DAF varie en fonction de la taille de l’entreprise et de l’expérience.

SALAIRE

Un(e) DAF débutant dans une PME peut espérer un salaire de 60 000 € par an, alors qu’un profil expérimenté dans une grande entreprise peut toucher entre 100 000 € et 150 000 € par an. Dans les multinationales, cette fourchette peut même grimper jusqu’à 200 000 € ou plus, notamment si le DAF est en charge de plusieurs filiales.

2. Consultant en Blockchain

Le consultant en blockchain est(e) un expert(e) qui aide les entreprises à comprendre, intégrer et exploiter les technologies basées sur la blockchain. Cette technologie, connue pour sa transparence et sa sécurité, est utilisée pour améliorer la traçabilité, sécuriser les transactions ou encore automatiser des processus via les « smart contracts ». Le consultant intervient dans des secteurs variés, tels que la finance, la logistique, la santé ou encore les assurances. Son rôle consiste à évaluer les besoins de l’entreprise, concevoir des solutions sur mesure et accompagner leur mise en place, tout en garantissant la conformité aux normes en vigueur.

SALAIRE

En France, un consultant en blockchain peut espérer un salaire annuel moyen de 70 000 € pour un profil junior. Toutefois, ce montant peut rapidement grimper à 140 000 € ou plus pour un consultant expérimenté avec des résultats prouvés, surtout dans les grandes entreprises ou les start-ups en forte croissance. Les professionnels avec une expertise poussée dans la blockchain et une connaissance des secteurs réglementés peuvent même dépasser les 200 000 € par an, particulièrement s’ils contribuent à des projets stratégiques.

3. Cadre des Marchés Financiers

Le Cadre des Marchés Financiers est un(e) professionnel(le) spécialisé(e) dans la gestion et l’analyse des opérations boursières, des portefeuilles d’investissement, et des stratégies de trading pour maximiser les rendements financiers. Ce métier exige une excellente compréhension des marchés économiques et une capacité à réagir rapidement aux fluctuations des cours.

SALAIRE

En France, le salaire annuel d’un cadre financier se situe entre 60 000 € et 120 000 € en fonction de l’expérience et de l’envergure des responsabilités. Les profils seniors peuvent atteindre des rémunérations allant jusqu’à 200 000 € ou plus, notamment dans les grandes institutions financières​.

4. Médecin Spécialiste

Le médecin spécialiste est un(e) professionnel(le) de la santé qui se concentre sur une branche spécifique de la médecine (cardiologie, neurologie, cancérologie, etc.) et prend en charge des pathologies complexes nécessitant des compétences pointues. Son travail consiste à diagnostiquer, traiter et suivre les patients dans sa spécialité, souvent en collaboration avec d’autres professionnels de santé. Le parcours pour devenir médecin spécialiste est long, exigeant au moins 10 ans d’études post-bac.

SALAIRE

En début de carrière, un médecin spécialiste travaillant dans le public peut s’attendre à un salaire de 4 000 € bruts par mois. Ce montant peut grimper jusqu’à 8 000 € bruts mensuels pour les praticiens hospitaliers expérimentés ayant atteint des grades plus élevés.

Dans le secteur privé ou en libéral, les revenus varient considérablement en fonction du nombre de consultations, de la réputation, et de la localisation géographique. Ainsi, un médecin spécialiste en libéral peut percevoir des revenus annuels allant de 100 000 € à plus de 200 000 €, voire davantage dans les spécialités très prisées comme la cancérologie ou la radiologie Les spécialités médicales les mieux rémunérées incluent la cancérologie (jusqu’à 338 000 € par an), l’anesthésie-réanimation (environ 140 000 € à 189 000 €), et la médecine nucléaire, souvent très demandée et bien payée en raison de la technicité qu’elle requiert​.

5. Ingénieur en Intelligence Artificielle

Le métier d’ingénieur en intelligence artificielle (IA) consiste à concevoir des programmes et des algorithmes capables d’imiter certaines capacités humaines, comme la reconnaissance d’images, l’analyse prédictive, et l’automatisation des processus. Ces ingénieurs travaillent sur des projets variés allant de l’amélioration des performances financières à l’application dans le domaine médical ou la robotique. Ils combinent compétences en informatique, en mathématiques et en machine learning pour créer des solutions innovantes adaptées aux besoins des entreprises, qu’il s’agisse de développer des chatbots, d’optimiser la maintenance industrielle ou de concevoir des systèmes de vision artificielle.

SALAIRE

En termes de salaire, un ingénieur débutant en IA en France perçoit généralement entre 3 300 € et 4 200 € bruts par mois, soit environ 40 000 € à 50 000 € bruts annuels. Avec l’expérience, ce montant peut rapidement doubler pour atteindre environ 5 000 € par mois, soit 60 000 € bruts annuels. Les experts avec plusieurs années d’expérience et une spécialisation dans des technologies de pointe, comme le deep learning, peuvent dépasser les 80 000 € annuels, en particulier dans les grandes entreprises ou les start-ups innovantes​.

6. Directrice Juridique

La Directrice Juridique est une experte en droit qui supervise l’ensemble des aspects juridiques de l’entreprise. Son rôle principal est de conseiller la direction sur toutes les questions légales, de veiller à la conformité des activités aux lois et aux règlements en vigueur, et de protéger les intérêts de l’entreprise dans le cadre de négociations ou de litiges. En fonction de la taille de l’entreprise, elle peut diriger une équipe de juristes et d’assistants juridiques, intervenir dans la rédaction de contrats, la gestion des contentieux, et participer à des projets stratégiques comme des fusions-acquisitions ou des restructurations. La Directrice Juridique est de plus en plus souvent intégrée au comité de direction, notamment dans les grandes structures, et joue un rôle clé dans la prise de décisions stratégiques et opérationnelles.

SALAIRE

En termes de rémunération, le salaire annuel d’une Directrice Juridique varie énormément en fonction de l’expérience et de la taille de l’entreprise. En début de carrière, un profil junior peut toucher autour de 81 000 € bruts par an, soit environ 6 540 € bruts par mois. Pour les profils expérimentés, la rémunération grimpe jusqu’à 300 000 € par an, surtout dans les grandes multinationales où ce rôle est stratégique. Le salaire médian tourne autour de 126 700 € bruts par an en France​.

7. Ingénieur en Cybersécurité

L’ingénieur en cybersécurité est responsable de la protection des systèmes informatiques et des données d’une entreprise contre les menaces et les attaques informatiques. Il conçoit et met en œuvre des stratégies de sécurité pour prévenir les intrusions, détecter les anomalies, et intervenir en cas de cyberattaques. Ses missions incluent l’analyse des vulnérabilités, la gestion des incidents de sécurité, et le déploiement de solutions de protection. Ce métier exige une expertise pointue dans plusieurs domaines : la sécurité des systèmes d’information, le développement logiciel, les réseaux informatiques, et la maîtrise de langages comme Python ou C.

SALAIRE

En France, le salaire d’un ingénieur en cybersécurité varie en fonction de l’expérience et du secteur d’activité. Un débutant peut espérer un salaire annuel compris entre 38 000 et 45 000 €, soit environ 3 160 à 3 750 € bruts par mois. Avec 5 à 7 ans d’expérience, ce montant peut grimper à 60 000 € par an, voire 75 000 € dans des entreprises de grande envergure. Les profils seniors, avec plus de 10 ans d’expérience, peuvent atteindre 120 000 € bruts par an, particulièrement dans des secteurs sensibles comme la finance ou la santé, où la protection des données est cruciale​.

8. Chef d’Entreprise de grande taille

Le Chef d’Entreprise de grande taille est le dirigeant à la tête d’une organisation comptant plusieurs centaines, voire milliers de salariés. Il est responsable de l’orientation stratégique et de la gestion globale de l’entreprise. Ses fonctions incluent la définition des objectifs commerciaux, financiers et technologiques, la supervision des opérations et la gestion des ressources humaines. Il doit prendre des décisions stratégiques pour assurer la croissance et la rentabilité de l’entreprise tout en préservant la culture d’entreprise et les relations avec les partenaires externes (fournisseurs, actionnaires, etc.). Ce poste requiert non seulement une vision claire pour l’avenir de l’entreprise, mais aussi d’excellentes compétences en leadership et en négociation.

SALAIRE

En termes de rémunération, la fourchette salariale est large en fonction de la taille de l’entreprise et du secteur d’activité. Un chef d’entreprise de grande taille gagne généralement entre 100 000 € et 300 000 € par an en France, avec un salaire moyen qui peut atteindre 18 649 € bruts par mois dans les grandes multinationales. Ce chiffre peut augmenter encore plus pour les dirigeants des entreprises les plus prospères et influentes. En revanche, dans des structures de taille plus modeste, comme les PME, le salaire moyen est plus proche de 7 000 € à 13 000 € bruts par mois.

​9. Ingénieure en Aérospatiale

Le métier d’ingénieure en aérospatiale consiste à concevoir, développer et tester des aéronefs, des satellites, et d’autres véhicules spatiaux. Elle est impliquée dans toutes les phases de la production, de la recherche initiale à la conception détaillée, en passant par la modélisation des systèmes de propulsion, la simulation des performances aérodynamiques et les tests en vol. Travaillant souvent sur des projets complexes et interdisciplinaires, elle doit maîtriser des compétences pointues en ingénierie mécanique, électronique, et informatique, tout en s’assurant que les systèmes respectent les normes de sécurité les plus strictes.

SALAIRE

En France, le salaire d’une ingénieure en aérospatiale varie selon son niveau d’expérience et l’entreprise. En début de carrière, elle peut toucher un salaire annuel brut compris entre 38 000 et 50 000 €, soit environ 3 200 à 4 200 € bruts par mois. Après plusieurs années d’expérience, ce montant peut grimper à 60 000 € annuels (environ 5 000 € par mois). Les ingénieures seniors, ayant plus de 10 ans d’expérience et travaillant sur des projets stratégiques, peuvent atteindre un salaire de 80 000 € par an ou plus, notamment dans des entreprises renommées comme Airbus, Thales, ou Safran​.

10. Risk Manager

Le Risk Manager est responsable de la gestion des risques financiers, stratégiques, et opérationnels d’une entreprise. Son rôle est d’anticiper, analyser, et évaluer les risques susceptibles de menacer la stabilité financière ou la réputation de l’organisation, puis de mettre en place des stratégies pour les atténuer. Il collabore étroitement avec la direction et les autres départements pour garantir la sécurité des opérations, la conformité aux normes et la minimisation des pertes potentielles. Ses tâches incluent la création de politiques de gestion des risques, l’évaluation des risques internes et externes, et la mise en place de systèmes de contrôle.

SALAIRE

Le salaire d’un Risk Manager en France varie selon le niveau d’expérience et le secteur d’activité. En début de carrière, il touche généralement entre 43 500 € et 65 000 € bruts par an, soit environ 3 850 € par mois. Un Risk Manager avec quelques années d’expérience peut percevoir un salaire annuel moyen de 110 000 €, tandis que les profils seniors, avec plus de 20 ans d’expérience, peuvent atteindre jusqu’à 160 000 € bruts par an.