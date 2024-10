Statut auto-entrepreneur et statut étudiant entrepreneur : quelles différences ?

Le statut auto-entrepreneur (aussi appelé micro-entrepreneur) et le statut national d’étudiant entrepreneur (SNEE) sont deux dispositifs différents en France, avec des objectifs et des cadres spécifiques. On revient dans cet article sur les principales différences entre ces deux statuts.

De plus en plus d’étudiants se lancent dans l’entrepreneuriat. Soit pour aller au bout d’un projet personnel, d’un projet étudiant mené dans le cadre d’une formation, mais aussi pour pouvoir effectuer des missions de freelance dans leurs domaines de compétences (graphisme, création de contenu, informatique, etc) en parallèle de leurs études.

Alors selon ta situation, quel statut serait le plus adapté à ton projet entre le statut d’auto-entrepreneur et le statut d’étudiant entrepreneur ?

Qu’est-ce que c’est ?

Auto-entrepreneur : C’est un régime simplifié pour les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle indépendante, à leur compte, sans créer de société. Ce statut permet de faciliter la création d’une petite activité générant un chiffre d’affaires limité, avec des démarches administratives et fiscales simplifiées.

Statut étudiant entrepreneur : Il est réservé aux étudiants ou jeunes diplômés (moins de 28 ans) qui souhaitent créer ou développer un projet entrepreneurial tout en poursuivant ou venant de terminer leurs études. Ce statut vise à favoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes en leur offrant un cadre spécifique adapté à leurs études.

Auto-entrepreneur et SNEE : les conditions d’accès

Auto-entrepreneur : Ce statut s’ouvre à toute personne majeure, sans condition de diplôme, qui souhaite exercer une activité économique de manière indépendante. Il suffit de s’inscrire en ligne pour obtenir ce statut.

Entrepreneur étudiant : Pour obtenir le SNEE, il faut être titulaire du baccalauréat (ou niveau équivalent) et être inscrit en formation initiale ou en formation continue pour préparer un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État. Un statut également ouvert aux jeunes diplômés.

Les candidats éligibles doivent ensuite déposer une candidature auprès d’un PEPITE (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat). Une fois le dossier sélectionné et évalué en fonction du projet entrepreneurial, l’étudiant bénéficie d’un accompagnement spécifique.

Quel accompagnement est proposé ?

Auto-entrepreneur : Il n’y a pas d’accompagnement spécifique “inclus” avec ce statut. L’auto-entrepreneur est libre de gérer son activité comme il le souhaite. Pour autant, l’auto-entrepreneur peut se tourner vers des organisations professionnelles ou les chambres de commerce pour se faire accompagner à tous les stades de son projet. C’est dans ce cas une démarche individuelle.

Statut étudiant entrepreneur : le SNEE inclut un accompagnement personnalisé via les PEPITE. L’étudiant bénéficie alors d’un mentorat, de formations adaptées ou encore la possibilité d’intégrer des incubateurs pour aider à la création et au développement du projet.

Fiscalité et cotisations sociales en auto-entreprenariat et en SNEE ?

Auto-entrepreneur : C’est un régime fiscal simplifié, avec un taux de cotisations sociales proportionnel au chiffre d’affaires réalisé. Il y a également des plafonds de chiffre d’affaires à respecter (77 700 € pour les prestations de services en 2023). En revanche, l’auto-entrepreneur est redevable de l’impôt sur le revenu et doit payer des cotisations sociales dès qu’il génère des revenus.

Étudiant-entrepreneur : Ce statut ne concerne pas directement la fiscalité ou les cotisations sociales. Il est en revanche possible de cumuler les deux statuts si l’étudiant souhaite déclarer son activité via le régime de l’auto-entreprise. Celui-ci sera alors soumis aux mêmes règles que tout auto-entrepreneur, tout en bénéficiant de la Sécurité sociale étudiante.

Diplôme et formation

Auto-entrepreneur : En micro-entrepreneuriat, il n’y a pas de lien avec une formation ou un diplôme. Le statut est purement administratif et fiscal. Lancer son activité en freelance ne requiert aucun niveau d’études en particulier.

Statut étudiant entrepreneur : pendant la durée de l’attribution du statut d’étudiant-entrepreneur (une année universitaire, renouvelable), il est possible de préparer le D2E (Diplôme d’Étudiant Entrepreneur). C’est un diplôme spécifique qui accompagne la création d’entreprise tout en étant inscrit dans une formation universitaire. Ce diplôme permet de structurer le projet entrepreneurial dans un cadre académique.

Régime social en freelance et en entrepreneuriat étudiant

Micro-entrepreneuriat : L’auto-entrepreneur est affilié au régime social des indépendants (la Sécurité sociale des indépendants).

Étudiant entrepreneur : Tout en travaillant sur son projet, l’étudiant-entrepreneur conserve les avantages liés à son statut d’étudiant, comme la Sécurité sociale étudiante, les bourses Crous ou les avantages liés à la vie universitaire.

Tu l’auras donc compris, le statut d’auto-entrepreneur est un régime administratif et fiscal destiné à toute personne souhaitant travailler à son compte, tandis que le statut d’étudiant entrepreneur est davantage orienté vers l’accompagnement des jeunes souhaitant entreprendre tout en continuant leurs études, avec des avantages en termes de mentorat et de cadre académique.