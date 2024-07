SIGEM 2024 : calendrier et résultats d’affectation en école de commerce post-prépa

SOMMAIRE

Calendrier SIGEM 2024

Voici les 4 étapes de la procédure SIGEM 2024 à respecter, de tes demandes d’affectation en école de commerce post-prépa (concours BCE et ECRICOME) à la publication des résultats SIGEM.

1- Acceptation de la procédure SIGEM et paiement de l’acompte : du 25 juin au 2 juillet

Dès mardi 25 juin 2024 à 9h, tu reçois ton identifiant SIGEM sur l’adresse e-mail renseignée lors de ton inscription aux concours ECRICOME et/ou BCE. Un SMS te sera également envoyé pour t’alerter de la mise à disposition de cet identifiant. En cas de problème avec ton adresse e-mail ou avec ton identifiant, contacte la Hotline SIGEM au numéro 0800 800 441.

Tu as entre le 25 juin et mardi 2 juillet à 18h pour te connecter sur le site SIGEM et accepter électroniquement la procédure. Cette étape est obligatoire pour tous les candidats. À cette même étape, tu devras aussi t’acquitter en ligne de l’acompte de 800 €. À noter que depuis l’année dernière, les étudiants boursiers sont exemptés de cet acompte, mais doivent quand même accepter la procédure.

Après le mardi 2 juillet 2024 à 18h, plus aucune inscription SIGEM ne sera possible.

Suppression de l’acompte de 800 € pour les candidats boursiers

Comme l’indiquaient Alice Guilhon, Présidente de la CDEFM et Christophe Germain, Vice-Président précisent : « Les écoles de commerce membres de la CDEFM ont pris une décision responsable qui s’ajoute aux nombreuses actions engagées depuis des années en faveur de l’ouverture sociale, de l’accompagnement des étudiants boursiers et pour plus de diversité. Tous les étudiants qui le souhaitent peuvent, sans discrimination sociale ou financière, avoir la chance de passer les concours dans de bonnes conditions et avoir accès à une école de commerce en France ».

En effet, comme l’indique le règlement du SIGEM, “les candidats boursiers sont exemptés du paiement de l’acompte de 800 €, mais ils doivent néanmoins se connecter sur le site internet de SIGEM pour s’inscrire et accepter électroniquement la procédure SIGEM entre le mardi 25 juin 9 h et le mardi 2 juillet 18 h, dernier délai”.

Pour tous les candidats, il est utile de préciser que cet acompte de 800 € vient en déduction des frais de scolarité appliqués par l’école que le candidat intègrera. En cas de non affectation ou si l’école est non payante, « la carte bancaire utilisée lors du paiement de l’acompte sera automatiquement re-créditée du montant de 800 € au moment de l’annonce des affectations », indique le règlement SIGEM.

2- Résultats d’admission et choix d’affectation : du 8 juillet au 10 juillet

Dès lundi 8 juillet à 14h, tu pourras accéder aux premiers résultats SIGEM 2024. Tu connaitras alors tes résultats d’admission sur le site officiel www.sigem.org ; et donc dans quelles écoles tu es classé.

Vient alors l’étape de saisie des choix d’affectation ou de démission. Entre lundi 8 juillet et mercredi 10 juillet 12h, tu effectues tes vœux d’écoles, par ordre de préférence. Mets en 1er l’école que tu as le plus envie d’intégrer, en 2e la seconde, etc. Pour les écoles multi-sites, il est également nécessaire de bien mentionner les campus souhaités.

Comme le précise le règlement SIGEM, « pour formuler ses choix, le candidat ne doit pas s’inquiéter du rang qu’il a dans telle ou telle école ; pour classer les écoles, il doit se baser uniquement sur ses propres préférences d’intégration ».

À noter que même si tu n’es classé que dans une seule école, tu dois procéder à cette étape. En outre, si tu es classé dans une école ou plusieurs écoles mais que tu souhaites renoncer à une affectation, tu dois cocher la case « non maintenue ».

3- Vérification de tes choix d’affectation : avant le 10 juillet 2024

Une fois ta saisie de vœux effectuée et validée, tu reçois un accusé de réception par e-mail. Vérifie donc bien ta sélection et l’ordre de tes vœux. En cas d’erreur, contacte la hotline SIGEM avant mercredi 10 juillet à 12h.

Note que toute modification de voeux durant la période de saisie (entre le 8 et le 10 juillet) annule et remplace la précédente. Seule la dernière opération sera donc prise en compte.

Le serveur SIGEM ferme mercredi 10 juillet à 12h. Après cette heure, plus aucune modification ne sera possible.

4- Résultats SIGEM 2024 : vendredi 12 juillet 2024

Retrouve tes résultats SIGEM dès le vendredi 12 juillet à partir de 14h. Deux réponses sont alors possibles pour tes affectations :

tu es affecté : tu as bien une place dans l’école demandée. L’établissement t’adressera donc les instructions pour ton inscription. Si cette école n’est pas payante, l’acompte de 800 € te sera re-crédité

: tu as bien une place dans l’école demandée. L’établissement t’adressera donc les instructions pour ton inscription. Si cette école n’est pas payante, l’acompte de 800 € te sera re-crédité tu n’es pas affecté : tes résultats ne te permettent pas d’intégrer l’école souhaitée. L’acompte de 800 € te sera alors re-crédité.

Les écoles SIGEM 2024

Via la procédure SIGEM 2024, les candidats formuleront leurs vœux d’affectation dans les 27 Grandes Écoles de commerce suivantes :

Classement SIGEM 2024

Le classement SIGEM est toujours très attendu. En effet, il reflète la popularité et l’attractivité des écoles de commerce, du point de vue des candidats issus de CPGE économiques et commerciales

Si le classement SIGEM 2024 ne sera accessible qu’à date du 12 juillet, au moment des résultats d’affectation, voici le classement des écoles de commerce post-prépa pour la session 2023 : à consulter ici.

Besoin d’aide : contacte la hotline SIGEM

Une question sur la procédure d’affectation ? Une fausse manip lors des saisies ? La hotline SIGEM est disponible au numéro suivant : 0800 800 441 (numéro vert).

Elle est ouverte du mardi 25 juin au samedi 13 juillet inclus : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h en semaine, de 9 h à 12 h le samedi, fermé le dimanche.