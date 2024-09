Quels sont les pays les moins chers pour les étudiants ?

Selon une étude de HSBC publiée fin 2017 et relayée par Les Échos, seulement un quart des parents sondés ont envisagé d’envoyer leurs enfants étudier dans un autre pays. Si ce chiffre est en hausse de 9% par rapport à l’année 2016, il reste relativement faible. Et si c’était dû à l’investissement financier que représente une année d’études à l’étranger ? D’autant plus que la majorité des parents sondés ont reconnu les bienfaits d’un échange universitaire.

52% des parents français ont envisagé d’envoyer leurs enfants au Royaume-Uni pour étudier, et 44% privilégient les États-Unis. Deux destinations qui font cependant partie des plus chères en termes de coût d’inscription à l’université, selon le classement publié par Student Loan Hero (à découvrir ci-dessous), publié en août 2018.

Celui-ci révèle notamment que l’Allemagne est le pays le moins cher pour les étudiants, tout simplement parce que le prix d’inscription à l’université est le moins élevé. La France se démarque elle aussi, en seconde position, avec un coût des études qui s’élève à seulement 184 euros (217 dollars). Consulte le classement ci-dessous et fais ton choix parmi les destinations les moins coûteuses.

Le classement des pays les moins coûteux pour les étudiants

Pays Prix des études (en $ et dans le public) Indice du coût de la vie Meilleure université Population étudiante Population totale Pourcentage de la population avec un bachelor Taux d’embauche pour les titulaires d’un bachelor Allemagne 0 73,18 Technical University of Munich 2,98 millions 81,71 millions 15% 88,1% France 217 81,16 École normale supérieure de Paris 2,39 millions 64,46 millions 9,5% 83,3% Suisse 1168 138,16 ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology 294 450 8,32 millions 20,1% 88,5% Pays-Bas 2420 79,61 University of Amsterdam 842 601 16,94 millions 20,8% 87,5% Chine 3300 – 9900 45,78 Tsinghua University 43,37 millions 1,38 billion 3,5% Corée du Sud 4578 81,07 Seoul National University 565 350 50,59 millions 33,7% 77,5% Australie 4763 85,96 Australian National University 2,87 millions 23,8 millions 24,7% 84,4% Canada 4939 72,82 McGill University 1,01 million 35,95 millions 20,6% 82,8% Japon 5228 89,50 The University of Tokyo 3,56 millions 127,98 millions 29,4% 86,8% États-Unis 8202 77,23 MIT 19,53 millions 319,93 millions 22,2% 81,6% Royaume-Uni 12414 76,02 University of Cambridge 2,35 millions 65,4 millions 22,9% 84,9%

Notre TOP 5 des pays les plus intéressants en tant qu’étudiants

Voyager à l’étranger en tant qu’étudiant, c’est un rêve pour beaucoup, mais cela peut aussi sembler cher. Heureusement, il existe plusieurs pays où le coût de la vie est plus abordable, et tu peux explorer de nouveaux horizons sans te ruiner. Voici quelques destinations parmi les moins chères pour les étudiants, où tu pourras vivre des expériences inoubliables tout en respectant ton budget.

1. L’Inde : une explosion de couleurs à petits prix

L’Inde est connue pour être l’un des pays les plus abordables au monde, en particulier pour les étudiants. Que tu sois passionné par la culture, la gastronomie ou les paysages, l’Inde t’offre une diversité impressionnante. Le coût de la vie y est très bas, surtout si tu choisis de vivre comme un local. Pour quelques euros, tu peux déguster des plats traditionnels incroyables ou voyager dans le pays en train. En plus, les frais d’hébergement dans des auberges de jeunesse ou des appartements partagés sont ridiculement bas.

2. Le Vietnam : un dépaysement total sans te ruiner

Si tu cherches à découvrir l’Asie du Sud-Est, le Vietnam est une excellente option. Non seulement ce pays offre des paysages à couper le souffle – entre rizières, montagnes et plages – mais il est aussi extrêmement abordable. Les repas coûtent souvent moins de 2 euros, et les transports en commun sont très bon marché. De plus, le Vietnam est un endroit où tu peux profiter de nombreuses activités gratuites, comme visiter des temples, explorer des marchés locaux, ou encore randonner dans les montagnes.

3. Le Portugal : le charme européen à petit budget

Si tu veux rester en Europe tout en gardant un budget étudiant, le Portugal est une destination à considérer. Lisbonne, Porto et bien d’autres villes portugaises sont célèbres pour leur ambiance chaleureuse, leurs plages incroyables et leurs prix raisonnables. Comparé à d’autres pays européens, le Portugal reste très abordable, surtout si tu es prêt à manger dans des restaurants locaux ou à séjourner dans des auberges de jeunesse. De plus, les transports en commun sont accessibles, et beaucoup de musées et sites historiques offrent des réductions ou des entrées gratuites pour les étudiants.

4. La Hongrie : un joyau caché de l’Europe de l’Est

Budapest, la capitale hongroise, est l’une des villes européennes où le coût de la vie est le plus bas. C’est une destination idéale si tu veux profiter de la beauté de l’Europe tout en économisant de l’argent. Le logement, la nourriture, et même les sorties culturelles sont bien plus abordables qu’en Europe de l’Ouest. Tu peux t’offrir un repas complet pour moins de 5 euros, et les transports publics sont très économiques. La ville regorge de thermes, de musées et d’architecture splendide à découvrir.

5. Le Mexique : culture riche et coût de vie bas

Le Mexique, et en particulier des villes comme Mexico City ou Oaxaca, est une destination populaire pour les étudiants à petit budget. Le coût de la vie y est bas, avec des repas de rue délicieux pour quelques euros seulement, et des hébergements très abordables. Tu peux facilement t’immerger dans la culture mexicaine, visiter des pyramides anciennes ou profiter des plages paradisiaques sans que ton portefeuille en souffre.

Quelques astuces pour économiser encore plus

Peu importe le pays que tu choisis, voici quelques astuces pour voyager encore moins cher :

Opte pour les auberges de jeunesse : C’est un moyen économique et convivial de rencontrer d’autres voyageurs.

: C’est un moyen économique et convivial de rencontrer d’autres voyageurs. Mange comme un local : Les marchés et les stands de rue sont souvent beaucoup moins chers que les restaurants touristiques.

: Les marchés et les stands de rue sont souvent beaucoup moins chers que les restaurants touristiques. Profite des réductions étudiantes : Dans beaucoup de pays, ta carte étudiante peut te faire économiser sur les musées, les transports ou même certains restaurants.

Voyager à l’étranger en tant qu’étudiant n’a pas besoin de coûter une fortune. En choisissant une destination avec un coût de la vie abordable et en suivant quelques astuces pour économiser, tu peux découvrir le monde tout en respectant ton budget !