Faut-il repasser le code pour le permis moto ?

La moto, c’est bien plus qu’un simple moyen de transport : c’est un loisir, un sport, une liberté. Accessible dès 14 ans avec le permis AM, elle séduit toutes les générations. Mais avec l’évolution constante du Code de la route, est-ce qu’une mise à jour des connaissances ne serait-elle pas indispensable pour rester en règle et rouler en toute sécurité ? digiSchool t’explique tout !

SOMMAIRE :

Conduire un deux-roues est possible dès l’âge de 14 ans, grâce au BSR (brevet de sécurité routière) validé par l’obtention d’une ASR (attestation de sécurité routière) ou d’une ASSR (attestation scolaire de sécurité routière). Si ce permis AM autorise à rouler avec un cyclomoteur de 50 cm³, monter à une catégorie supérieure est requis pour circuler avec un engin plus puissant.

À chaque renouvellement du permis, une mise à jour des compétences s’avère nécessaire, compte tenu des changements portés au Code de la route. Ces règles évoluent en s’adaptant au mode de vie actuel, sinon elles risquent d’être obsolètes et de ne plus être efficaces pour réguler le trafic. Mais, les usagers doivent les suivre pour être légaux aux yeux de la loi, fluidifier la circulation et veiller à leur propre sécurité et à celle des autres. En ce sens, repasser le code semble une solution adéquate pour inciter les motards à revoir ces règles, et surtout à prendre connaissance des nouveautés.

Faut-il refaire le code pour ajouter une catégorie ?

Au fur et à mesure que l’âge progresse, les motards doivent passer à un niveau supérieur et ajouter des catégories à leur permis. Par ailleurs, elles sont nécessaires pour pouvoir conduire des grosses cylindrées. Généralement, pour un permis A1 ou A2, la réussite à l’ETM (épreuve théorique moto) est essentielle afin de passer l’examen pratique qui se déroule en deux étapes, à savoir le plateau et la circulation sur route. Elle est valable pendant cinq ans et le titulaire dispose de ce délai pour obtenir la validation de la conduite. Normalement, le motard peut se présenter jusqu’à cinq fois pour réussir. Après quoi, il est obligé de recommencer, c’est-à-dire de refaire le code avant la pratique.

La problématique qui se pose est cette validité de cinq ans de l’ETM. Pendant une telle période, beaucoup de changements peuvent être portés au Code de la route. Par ailleurs, le détendeur du permis moto A1 n’a pas besoin de refaire l’examen lorsqu’il veut obtenir le A2. Le cas est le même pour l’acquisition de la catégorie A, dans la mesure où l’ETM est antérieure à cinq ans.



Imposer aux motards de repasser l’examen du code moto est une manière de les sensibiliser à remettre à jour leur connaissance et leurs compétences. Ces épreuves sont souvent redoutées, pourtant, elles sont indispensables pour que les usagers ne soient pas bêtes face aux nouveautés et qu’ils sachent comment agir.

Qui des détendeurs du permis B ?

Le code auto n’est plus valable pour obtenir un permis moto. Depuis le 1ᵉʳ mars 2020, les personnes ayant réussi à l’ETG (épreuve théorique générale) doivent également passer l’ETM. Concrètement, de nouvelles dispositions ont été ajoutées au code moto, comme :

les réglementations spécifiques aux deux-roues

les dangers auxquels ces véhicules font référence

la sécurité

l’équipement pour les motards

Toujours est-il que la validité de cette réussite aux épreuves du code moto reste cinq ans, la problématique évoquée est toujours d’actualité.

Après la validité du permis moto, que se passe-t-il ?

En principe, le permis n’a aucune limite dans le temps et reste valable jusqu’à la mort du détendeur. Cependant, le titre de conduite est légal uniquement pendant 15 ans. Une fois ce délai dépassé, le titulaire doit effectuer les démarches nécessaires pour son renouvellement. En réalité, il s’agit d’une démarche administrative, relativement simple, ne requérant ni contrôle médical, ni examen de conduite.

Il est impératif de ne pas négliger l’évolution du code et d’avoir le même langage pour se comprendre et prévenir les incidents malencontreux.



Or, compte tenu du rythme effréné du quotidien, apprendre les nouvelles règles n’est sûrement pas dans les priorités des usagers. C’est pourquoi rendre obligatoire le repassage du code, lors du renouvellement du titre de conduite des permis moto, est une bonne initiative.

Qu’en est-il de la récupération du permis après invalidation ?

L’invalidité du permis moto est due aux pertes de points. Le titulaire ne peut plus l’utiliser jusqu’à ce qu’il les récupère suite à la réussite d’un test psychotechnique, d’une visite médicale et de l’examen du code.

Ce principe peut être adopté pour les différents cas de figure. Repasser systématiquement le code après chaque changement de situation réduit assurément les accidents et favorise la conduite responsable.

Comment faciliter l’apprentissage du code moto ?

Obtenir les 35 points sur 40 lors de l’ETM ne relève nullement du parcours des combattants lorsque le motard est bien entraîné. Intégrer une moto-école ou une enseigne spécialisée est une option envisageable. Il y a également les applications de révisions du Code de la route. L’installation de cet outil sur le téléphone permet de revoir ces règles à tout moment. Ces outils s’utilisent sur iOS et sur Android, alors quel que soit le mobile de l’usager, il peut l’avoir. L’apprentissage n’est ni limité dans le temps ni dans l’espace.



Tu veux connaître la meilleure application pour réviser le code de la route ?