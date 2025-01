Code de la route Moto : la règle sur la circulation interfiles change en 2025 !

Depuis le 1er mars 2020, le permis moto comprend un examen spécifique de code, appelé ETM. Il est parfaitement possible de passer le code moto en candidat libre, même si vous prenez par la suite des heures de conduite en auto-école. Cette option s’adresse à tous ceux qui apprécient de travailler et d’apprendre en toute autonomie. Elle convient aussi très bien aux candidats qui sont déjà titulaires du code auto et qui disposent donc de bases solides sur les thématiques du code de la route. Dans cet article, nous vous indiquons comment passer le code moto en candidat libre et quels sont les principaux avantages de la formule.