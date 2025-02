Ouverture de la plateforme Mon Master : comment créer ton compte et remplir ton dossier candidat ?

Te former aux métiers de l’ingénierie sans faire une école d’ingénieurs c’est possible ! En effet, une voie universitaire encore méconnue et très sélective te permet de suivre en 5 ans un Cursus Master en Ingénierie, appelé CMI. A qui s’adresse-t-il ? Comment s’organise la formation ? Quelle est la reconnaissance de ce diplôme de niveau bac+5 ? digiSchool te dit tout.