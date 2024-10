Mon Master 2024 : plus de 164 000 candidats ont reçu au moins une proposition d’admission

Selon le bilan de la campagne Mon Master 2024 publié par le ministère de l’Enseignement supérieur mardi 15 octobre, la plateforme de pré-inscription en M1 a enregistré un nombre accru de candidats ayant reçu une proposition d’admission ; grâce notamment à un processus simplifié et une gestion plus efficace des places disponibles. Retour sur les chiffres clés et les améliorations mises en place pour cette deuxième édition.