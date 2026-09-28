Virelangues français : 30 phrases classées par son pour améliorer sa prononciation

Les chaussettes de l’archiduchesse ne sont pas qu’un jeu d’enfant. Bien choisis, les virelangues ciblent exactement les sons du français qui résistent aux apprenants. Voici 30 virelangues classés par son, du A1 au B2, et la bonne façon de s’en servir pour progresser à l’oral.

« Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? » Tous les francophones ont un jour buté sur cette phrase. Pour un apprenant, les virelangues sont bien plus qu’un jeu : bien choisis, ils visent exactement les sons du français qui n’existent pas dans sa langue maternelle. Vous trouverez ici 30 virelangues classés par son, avec le niveau conseillé et le piège de chaque phrase, puis une méthode en cinq étapes pour qu’ils servent vraiment. Pour travailler la prononciation avec le reste de la langue, vous pouvez aussi s’entraîner au français, du A1 au B2, avec des cours et des quiz par niveau.

Sommaire

Qu’est-ce qu’un virelangue, et à quoi sert-il en FLE ?

Un virelangue est une phrase construite pour être difficile à prononcer vite. Elle accumule des sons proches (ch et s, r et l, u et ou) ou répète le même son jusqu’à faire « tourner la langue ». Le mot vient de là : la langue vire, elle se trompe de chemin.

Les enfants francophones s’en servent pour jouer. En français langue étrangère, l’usage est différent. Un virelangue est un exercice d’articulation concentré : en une phrase, il vous oblige à produire vingt fois le son qui vous pose problème, dans des positions différentes (début de mot, milieu, fin).

Attention cependant à l’objectif. Le but n’est pas de « parler sans accent ». Le Conseil de l’Europe l’a écrit clairement en révisant le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) : la recherche a montré que l’intelligibilité compte bien plus que l’accent pour communiquer. Le volume complémentaire du CECRL a d’ailleurs retiré la référence au locuteur natif de son échelle de phonologie, désormais découpée en trois sous-échelles : maîtrise phonologique générale, articulation des sons et traits prosodiques (rythme, accentuation, intonation). Un virelangue sert donc à être compris sans effort, pas à imiter un Parisien.

Avant les virelangues : les paires minimales

Un virelangue ne sert à rien si vous n’entendez pas la différence entre deux sons. C’est l’erreur la plus fréquente : répéter vite une phrase en produisant le même son partout. Avant de s’attaquer aux virelangues, les professeurs de FLE commencent donc par des paires minimales, deux mots qui ne diffèrent que par un seul son.

Sons à distinguer Paires minimales Pourquoi c’est important u / ou vu / vous, dessus / dessous, rue / roue, tu / tout « Il est dessus » et « il est dessous » disent le contraire. s / z poisson / poison, dessert / désert, ils sont / ils ont Le poisson se mange, le poison tue. ch / s chou / sou, cache / casse, chat / ça Le son ch est absent de nombreuses langues. p / b pain / bain, poisson / boisson, pas / bas Confusion fréquente chez les arabophones. b / v bœuf / veuf, boire / voir, bas / va Confusion fréquente chez les hispanophones. Nasales an / on / in blanc / blond / (un) brin, lent / long / lin Trois voyelles, trois mots différents. é / è les / lait, fée / fait, j’ai / jet Distinction qui varie selon les régions, mais utile à l’écrit comme à l’oral.

Astuce de prof : faites-vous dicter ces paires par quelqu’un, dans le désordre, et notez ce que vous entendez. Tant que vous faites des erreurs à l’écoute, restez sur cet exercice. La production vient ensuite.

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30 virelangues français classés par son

Les virelangues ci-dessous sont des classiques de la tradition orale francophone, à une exception près : le vers de Racine, tiré d’Andromaque (1667). Ils sont regroupés selon le son qu’ils travaillent en priorité. Le niveau indiqué est un repère : il tient compte de la longueur de la phrase et du vocabulaire, pas de la difficulté du son lui-même.

1. Le u et le ou : le son qui trahit le plus vite

Virelangue Niveau Le piège Douze douches douces. A1 Trois ou à la suite : les lèvres restent arrondies et en avant. Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter. A2 Alternance tu / tout : ne pas transformer « tu » en « tou ». Ces cerises sont si sûres qu’on ne sait pas si c’en sont. B1 Le u de « sûres » au milieu d’une série de s.

Pour produire le u français, dites « i » puis arrondissez les lèvres sans bouger la langue. Si vous reculez la langue, vous obtenez « ou ». C’est tout le secret.

2. Le r français

Virelangue Niveau Le piège Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. A2 Les groupes fr et cr, plus le son ui de « fruit ». Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. A2 Le groupe tr répété, et le u de « tortue ». Trente-trois gros crapauds gris dans trente-trois gros trous creux. B1 Enchaîner tr, gr et cr sans ajouter de voyelle entre les consonnes. Le cricri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que l’escroc ne le croque et ne le craque. B2 Longueur et répétition de cr : garder le rythme jusqu’au bout.

Le r standard du français se prononce au fond de la gorge, près de l’endroit où l’on produit un léger gargarisme. Il ne se roule pas avec la pointe de la langue. Un r roulé reste compréhensible, notez-le : c’est un accent, pas une faute.

3. Les voyelles nasales : an, on, in

Virelangue Niveau Le piège Cinq chiens chassent six chats. A1 Le in de « cinq » et « chiens », sans prononcer de n final. Un grand dragon gradé dégrade un grand dragon non gradé. B1 Alternance an / on, en plus des groupes gr et dr. Tas de riz, tas de rats, tas de riz tentant, tas de rats tentés. Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés, tas de rats tentés tâta tas de riz tentant. B2 « Tentant » contient deux fois an : l’air passe par le nez, le n ne s’entend pas.

Une voyelle nasale est une voyelle, pas une voyelle suivie d’un n. L’erreur typique consiste à dire « bonne » au lieu de « bon ». Une précision que les manuels oublient souvent : le son « un » (comme dans « brun ») se confond avec « in » chez une grande partie des francophones de France. Si vous ne l’entendez pas, ce n’est pas grave.

4. Le ch et le s

Virelangue Niveau Le piège Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. A2 Le classique absolu : alternance ch / s dans chaque mot. Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? A2 « Archiduchesse » : ch, puis ch, puis s. Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. A2 Le ch en fin de syllabe et le t juste avant. Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès. B1 Tout en s : garder un s net, sans glisser vers ch.

5. Le s et le z

Virelangue Niveau Le piège Poisson sans boisson est poison. A1 Poisson (s) et poison (z), et en bonus p / b. Je veux et j’exige d’exquises excuses. B1 Les groupes gz (« exige ») et ks (« exquises »), puis le z final. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? B2 Le vers de Racine : les s imitent le sifflement des serpents.

Rappel utile : entre deux voyelles, un seul s se prononce z (« poison », « rose »), deux s se prononcent s (« poisson », « rosse »). Le virelangue sert à ancrer cette règle dans la bouche.

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6. Le j et le ch

Virelangue Niveau Le piège Suis-je bien chez ce cher Serge ? A2 Trois sons voisins : j, ch et s, dans une phrase courte. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. B2 Le j sonore répété, et les voyelles é / eu à ne pas confondre.

7. Les consonnes p, b, t et d

Virelangue Niveau Le piège Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? A1 Un t net, sans souffle d’air après (pas de t « aspiré » à l’anglaise). Dido dîna, dit-on, du dos d’un dodu dindon. A2 Le d, et les voyelles i, o, u qui changent à chaque syllabe. Je dis que tu l’as dit à Didi ce que j’ai dit jeudi. A2 Distinguer « dis », « dit » et « Didi » de « jeudi ». Pauvre petit pêcheur, prends patience pour pouvoir prendre plusieurs petits poissons. B1 Le p sourd : ne pas le transformer en b. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait dit un jour au tapissier qui tapissait : vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse ? B2 L’inversion pâ / ta : c’est un exercice de concentration autant que d’articulation.

8. Le v, le f et les homophones

Virelangue Niveau Le piège As-tu vu le vert ver allant vers le verre vert ? A2 Le v contre le b, et cinq mots qui se prononcent presque pareil : vert, ver, vers, verre. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit : « Ma foi, c’est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. » B1 Foie, Foix, foi, fois : quatre homophones à comprendre, un seul son à prononcer.

Ces deux phrases sont aussi de très bons exercices de vocabulaire. Elles montrent pourquoi le français s’écrit si différemment de sa prononciation, un point que l’on retrouve dans les expressions idiomatiques françaises, où le sens ne se devine pas mot à mot.

9. Le k et le rythme

Virelangue Niveau Le piège Panier, piano. Panier, piano. A1 Très court, mais à répéter dix fois vite : les voyelles se mélangent. Petit pot de beurre, quand te dé-petit-pot-de-beurreriseras-tu ? B1 Un mot inventé très long : garder le même rythme syllabe après syllabe. Kiki était cocotte, et Coco concoctait un coquet caraco kaki à col de caracul. B2 Le k répété, entre des voyelles i, o et a.

10. Un virelangue pour la liaison

Virelangue Niveau Le piège La pie niche haut, l’oie niche bas. Où l’hibou niche-t-il ? L’hibou niche ni haut ni bas. B1 Le h de « haut » et de « hibou » est aspiré : pas de liaison, pas d’élision.

Ce dernier virelangue contient une faute volontaire, et c’est tout son intérêt. En français correct, on dit « le hibou », jamais « l’hibou », car le h de « hibou » est aspiré. La phrase joue avec cette règle. Demandez-vous à chaque lecture pourquoi « l’oie » prend une apostrophe et pas « le hibou » : c’est exactement le type de détail que l’on entend à l’oral du DELF.

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Quels sons travailler selon votre langue maternelle

Les difficultés de prononciation ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Elles dépendent en grande partie des sons qui existent, ou non, dans votre première langue. Le tableau ci-dessous résume les confusions que les enseignants de FLE observent le plus souvent. Ce sont des tendances, pas des règles : chaque apprenant a son profil.

Langue maternelle Difficultés fréquentes Virelangues à privilégier Anglais u prononcé ou, r, voyelles nasales (on entend le n), voyelles finales qui glissent (« café » devient « caféi »), accent de mot placé au début Groupes 1, 2 et 3 Espagnol u, z (absent de l’espagnol standard), confusion b / v, voyelles nasales, e muet Groupes 1, 3, 5 et 8 Arabe p prononcé b, v prononcé f, voyelles arrondies u et eu, distinction é / i Groupes 1, 7 et 8 Chinois (mandarin) opposition p / b, t / d, k / g, r et l, consonnes finales Groupes 2 et 7 Italien u prononcé ou, voyelles nasales, e muet, distinction é / è Groupes 1 et 3

Pourquoi le mandarin a-t-il du mal avec p et b ? Parce que cette langue n’oppose pas ces sons par la vibration des cordes vocales, comme le français, mais par le souffle d’air. Un « b » français peut donc être entendu comme un « p ». Ce genre d’explication change tout : on ne travaille pas le même geste selon d’où l’on part.

Comment s’entraîner avec les virelangues : la méthode en 5 étapes

1. Écouter avant de parler

Faites lire le virelangue par un francophone, ou cherchez un enregistrement. Repérez le son ciblé à chaque occurrence. Si vous ne l’entendez pas, revenez aux paires minimales.

2. Lire lentement, syllabe par syllabe

La vitesse vient à la fin, jamais au début. Lisez la phrase très lentement, en exagérant la forme des lèvres. Un virelangue dit vite et mal installe l’erreur au lieu de la corriger.

3. Accélérer par paliers

Trois lectures lentes, trois lectures à vitesse normale, puis une lecture rapide. Dès que vous trébuchez, redescendez d’un palier. Cinq minutes par jour valent mieux qu’une heure le dimanche.

4. S’enregistrer

C’est l’étape que presque tout le monde saute, et c’est la plus utile. On ne s’entend pas bien pendant qu’on parle. Enregistrez-vous avec votre téléphone, réécoutez, comparez avec le modèle. Les progrès deviennent visibles en quelques jours.

5. Remettre le son dans une vraie phrase

Un virelangue est un exercice isolé. Une fois le son maîtrisé, utilisez-le dans des phrases de la vie courante : « Tu as vu la rue ? », « Je voudrais du poisson, pas du poison ». Pensez aussi au rythme : en français, l’accent tombe sur la dernière syllabe du groupe de mots (« Je voudrais un café »), et non sur chaque mot comme en anglais ou en espagnol.

L’erreur la plus fréquente : choisir le virelangue le plus long et le plus drôle. Un bon virelangue est celui qui cible votre son problématique. Pour un anglophone, « Douze douches douces » vaut plus que « l’archiduchesse ».

Préparer l’épreuve orale ➜ production orale du DELF B1 et B2 : structure et méthode

Prononciation et DELF : ce que l’examinateur évalue

Au DELF, du A1 au B2, la production orale est l’une des quatre épreuves, notée sur 25 points sur un total de 100, avec une note minimale de 5 sur 25 en dessous de laquelle le candidat est ajourné, comme le prévoit le décret n° 2020-1196 du 29 septembre 2020. Dans les grilles d’évaluation publiées par France Éducation international, la langue est évaluée à côté de la réalisation de la tâche, et l’un des critères porte sur la maîtrise du système phonologique : prononciation et intonation.

Ce critère ne demande pas un accent parfait. Il vérifie que l’examinateur vous comprend sans effort. Concrètement, ce qui coûte des points, ce sont les confusions qui changent le sens (« dessus » pour « dessous », « poison » pour « poisson ») et une intonation plate qui empêche de distinguer une question d’une affirmation. Les virelangues travaillent le premier point. Pour le second, entraînez-vous à lire la même phrase en affirmation, en question et en exclamation.

Le jour de l’examen, un conseil simple : ne cherchez pas à parler vite. Un débit posé et des sons nets impressionnent davantage qu’un débit rapide et confus. Pour vous mettre en situation, rien ne remplace un sujet complet, passé en temps limité.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

Questions fréquentes

Quel est le virelangue le plus difficile en français ? Il n’existe pas de classement officiel, et la difficulté dépend de votre langue maternelle. Parmi les plus longs et les plus exigeants, on cite souvent celui du cricri de la crique, celui du pâtissier et du tapissier, et celui des tas de riz tentants. Pour un anglophone, une phrase courte remplie de u et de ou peut être plus difficile qu’une longue phrase en ch et s. Les virelangues aident-ils vraiment à améliorer sa prononciation ? Oui, à condition de les utiliser comme un exercice ciblé. Ils concentrent un son difficile dans une seule phrase et obligent à le produire plusieurs fois de suite. Ils sont efficaces si vous entendez déjà la différence entre les sons concernés, si vous commencez lentement et si vous vous enregistrez pour vérifier. À partir de quel niveau peut-on utiliser des virelangues ? Dès le niveau A1, avec des phrases courtes comme « Douze douches douces » ou « Poisson sans boisson est poison ». Les virelangues longs, qui contiennent du vocabulaire rare, conviennent mieux à partir du B1. Au niveau débutant, le sens compte moins que le geste : l’objectif est de placer correctement les lèvres et la langue. Faut-il perdre son accent pour réussir le DELF ? Non. Les grilles du DELF évaluent la maîtrise du système phonologique, c’est-à-dire le fait d’être compris sans effort, pas l’absence d’accent. Le Conseil de l’Europe a d’ailleurs supprimé la référence au locuteur natif dans l’échelle de phonologie du CECRL, en rappelant que l’intelligibilité compte davantage que l’accent. Combien de temps faut-il pour corriger un son difficile ? Cela varie beaucoup selon le son et la personne. Une pratique courte et quotidienne, de cinq à dix minutes, donne en général de meilleurs résultats qu’une longue séance hebdomadaire. Le plus long n’est pas de produire le son une fois, mais de le produire automatiquement dans une conversation. Quelle est la différence entre un virelangue et une paire minimale ? Une paire minimale est un couple de mots qui ne diffèrent que par un seul son, comme poisson et poison. Elle sert d’abord à entendre la différence. Un virelangue est une phrase entière qui répète ou alterne des sons proches. Il sert ensuite à produire ces sons rapidement. On commence par les paires minimales, puis on passe aux virelangues.

Sources