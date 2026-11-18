Se présenter, poser des questions, jouer une scène de la vie quotidienne : la production orale du DELF A1 et A2 dure moins de dix minutes, mais elle suit un ordre précis. Voici les trois parties de chaque niveau, ce que l’examinateur attend et des phrases simples à préparer.

Au DELF A1 et A2, l’oral fait peur. Pourtant, c’est l’épreuve la plus courte : moins de dix minutes face à l’examinateur. Elle suit aussi toujours le même ordre. D’abord, vous parlez de vous. Ensuite, vous faites une petite tâche préparée. Enfin, vous jouez une scène de la vie quotidienne. Si vous connaissez cet ordre, vous n’avez plus de surprise le jour J. Cet article explique les trois parties de la production orale du DELF A1 et du DELF A2, ce que l’examinateur attend et des phrases simples à préparer. Pour travailler aussi l’écoute, la lecture et l’écrit, vous pouvez vous entraîner au français, du A1 au B2 sur digiSchool.

Comment se passe la production orale du DELF A1 et A2

Le DELF comporte quatre épreuves, notées chacune sur 25 points : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Les trois premières ont lieu ensemble, dans une salle, pendant environ 1 h 20 au A1 et 1 h 40 au A2. La production orale est à part. C’est un passage individuel, souvent le même jour, parfois un autre jour selon le centre d’examen.

Le déroulé est le même aux deux niveaux. Vous entrez dans une salle de préparation. Vous tirez des sujets au hasard et vous avez 10 minutes pour préparer. Puis vous passez devant un ou deux examinateurs. L’épreuve compte trois parties et dure de 5 à 7 minutes au A1, de 6 à 8 minutes au A2. La première partie, l’entretien dirigé, se fait sans préparation : ce sont des questions sur vous.

DELF A1 DELF A2 Durée de passage 5 à 7 minutes 6 à 8 minutes Préparation 10 minutes 10 minutes Partie 1 Entretien dirigé Entretien dirigé Partie 2 Échange d’informations Monologue suivi Partie 3 Dialogue simulé Exercice en interaction Note sur 25 points sur 25 points

La production orale du DELF A1 et A2 en chiffres : durée, préparation et notation. Source : France Éducation international.

Production orale du DELF A1 : les trois parties

Au A1, on vérifie que vous pouvez communiquer de façon très simple, sur des sujets très proches de vous. L’examinateur parle lentement et peut répéter. Des réponses courtes sont acceptées, si elles sont claires.

Partie 1 : l’entretien dirigé

L’examinateur vous pose des questions simples sur vous : votre nom, votre âge, votre pays, votre famille, votre travail ou vos études, vos goûts. Vous répondez avec des phrases au présent. Préparez une présentation de base à l’avance, mais ne la récitez pas d’un bloc : l’examinateur veut un échange, pas un discours.

« Je m’appelle Ana. J’ai 28 ans. Je suis brésilienne. »

« J’habite à Lyon avec mon mari. Nous avons deux enfants. »

« Je travaille dans un restaurant. J’aime la musique et le football. »

Partie 2 : l’échange d’informations

Vous recevez des cartes avec un mot écrit dessus, par exemple « adresse », « sport » ou « week-end ». Avec chaque mot, vous posez une question à l’examinateur. C’est la partie où les candidats se trompent le plus, car beaucoup répondent au lieu de demander. Ici, c’est vous qui posez les questions.

Carte « adresse » : « Où est-ce que vous habitez ? »

Carte « sport » : « Est-ce que vous faites du sport ? »

Carte « week-end » : « Qu’est-ce que vous faites le week-end ? »

Variez les formes de questions : « est-ce que », « où », « quand », « qu’est-ce que », « combien ». Et utilisez « vous » : l’examinateur est une personne que vous ne connaissez pas.

Partie 3 : le dialogue simulé

Vous jouez une petite scène de la vie quotidienne avec l’examinateur. Le plus souvent, c’est un achat : vous êtes un client dans un magasin, au marché ou au café. Le sujet montre souvent des images d’objets avec leur prix. Vous devez saluer, demander, comprendre un prix, payer et remercier.

« Bonjour madame. Je voudrais un kilo de pommes, s’il vous plaît. »

« C’est combien ? »

« Voilà dix euros. Merci, au revoir ! »

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Production orale du DELF A2 : les trois parties

Au A2, la structure ressemble au A1, mais on vous demande plus. Vous devez parler un peu plus longtemps, relier vos phrases et parler du passé ou du futur, pas seulement du présent. L’épreuve dure de 6 à 8 minutes.

Partie 1 : l’entretien dirigé

Comme au A1, l’examinateur vous pose des questions sur vous, sans préparation. Mais il attend des réponses plus complètes. Donnez une information, puis un détail ou une raison. Utilisez des mots simples pour relier vos idées : « et », « mais », « parce que », « alors ».

« Je suis arrivé en France il y a deux ans, parce que ma femme travaille ici. »

« Avant, j’étais étudiant au Maroc. Maintenant, je travaille dans une boulangerie. »

Partie 2 : le monologue suivi

Vous parlez seul, pendant environ deux minutes, sur un sujet de la vie quotidienne. Vous tirez deux sujets et vous en choisissez un. Exemples de thèmes : votre dernier week-end, votre ville, un ami, vos vacances, votre journée type. L’examinateur peut ensuite poser une ou deux questions.

Pour tenir deux minutes, suivez un plan très simple en trois temps : je présente le sujet, je donne deux ou trois détails, je termine par mon avis. « Je vais parler de ma ville. J’habite à Nantes. Il y a un grand jardin et beaucoup de cafés. Le samedi, je vais au marché avec ma sœur. J’aime beaucoup Nantes, parce que c’est calme et pas trop cher. »

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Partie 3 : l’exercice en interaction

Vous jouez une scène avec l’examinateur, comme au A1, mais la situation est plus riche. Par exemple : organiser une sortie avec un ami, réserver une chambre d’hôtel, échanger un vêtement dans un magasin, demander un renseignement à la gare. Vous devez saluer, expliquer ce que vous voulez, répondre aux questions, proposer ou accepter une solution et conclure poliment.

« Bonjour, j’ai acheté ce pull hier, mais il est trop petit. »

« Est-ce que je peux l’échanger contre une taille M ? »

« D’accord, c’est parfait. Merci beaucoup, bonne journée ! »

L’examinateur peut créer un petit problème : le produit n’existe plus, l’hôtel est complet. C’est normal. On veut voir si vous savez réagir. Proposez une autre solution : « Ce n’est pas grave. Vous avez une autre couleur ? »

Comment l’oral est noté

La production orale est notée sur 25 points, comme les trois autres épreuves. Pour obtenir le DELF, il faut au moins 50 points sur 100 au total. Il faut aussi au moins 5 sur 25 à chaque épreuve : une note plus basse est éliminatoire, même si les autres notes sont bonnes.

L’examinateur utilise une grille officielle. Elle regarde deux choses. D’abord, la réalisation de chaque tâche : avez-vous fait ce que demande chaque partie (répondre, poser des questions, jouer la scène) ? Ensuite, la langue : le vocabulaire, la grammaire et la prononciation, au regard du niveau visé. Au A1 et au A2, on ne demande pas un français parfait. Une phrase simple, compréhensible et adaptée à la situation rapporte plus de points qu’une phrase compliquée et confuse.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

Bien utiliser les 10 minutes de préparation

Les 10 minutes de préparation servent aux parties 2 et 3. Elles passent très vite. Voici une répartition qui marche bien.

1 minute pour lire les sujets. Repérez la situation, la personne à qui vous parlez (« tu » ou « vous ») et ce que vous devez obtenir. 4 minutes pour la partie 2. Au A1, écrivez une question pour chaque carte. Au A2, notez un plan en trois mots-clés et deux ou trois mots de vocabulaire utiles. 4 minutes pour la partie 3. Notez la phrase pour saluer, la phrase principale (« Je voudrais… », « Est-ce que je peux… ») et la phrase pour terminer. 1 minute pour relire. Vérifiez « tu » ou « vous », et lisez vos notes à voix basse.

Écrivez seulement des mots-clés, pas des phrases complètes. Si vous lisez un texte devant l’examinateur, vous perdez le contact et l’échange devient artificiel.

Les erreurs les plus fréquentes

Répondre au lieu de poser une question à l’échange d’informations du A1. Ici, la tâche est de demander.

à l’échange d’informations du A1. Ici, la tâche est de demander. Réciter une présentation apprise par cœur à l’entretien dirigé. L’examinateur pose alors une question imprévue, et le candidat se bloque.

à l’entretien dirigé. L’examinateur pose alors une question imprévue, et le candidat se bloque. Mélanger « tu » et « vous » dans la scène jouée. Dans un magasin, à l’hôtel ou à la gare, on dit « vous ».

dans la scène jouée. Dans un magasin, à l’hôtel ou à la gare, on dit « vous ». Oublier les formules de politesse : « bonjour », « s’il vous plaît », « merci », « au revoir ». Elles font partie de la tâche.

: « bonjour », « s’il vous plaît », « merci », « au revoir ». Elles font partie de la tâche. Rester au présent au A2. Le monologue sur un week-end ou des vacances demande le passé composé.

Le monologue sur un week-end ou des vacances demande le passé composé. Se taire quand on ne comprend pas. Vous avez le droit de demander : « Pardon, vous pouvez répéter, s’il vous plaît ? » C’est même une compétence évaluée positivement.

Comment s’entraîner à la maison

L’oral se prépare à voix haute, pas dans sa tête. Trois exercices simples, à faire chaque jour pendant deux ou trois semaines :

Enregistrez-vous sur votre téléphone pendant deux minutes, sur un thème du monologue suivi. Réécoutez et notez les mots qui vous manquent.

sur votre téléphone pendant deux minutes, sur un thème du monologue suivi. Réécoutez et notez les mots qui vous manquent. Préparez une liste de questions avec « où », « quand », « combien », « est-ce que » et « qu’est-ce que », sur dix thèmes : famille, travail, loisirs, logement, transports, repas…

avec « où », « quand », « combien », « est-ce que » et « qu’est-ce que », sur dix thèmes : famille, travail, loisirs, logement, transports, repas… Jouez des scènes avec un proche : acheter du pain, réserver une table, demander son chemin. Changez les rôles.

Pour vous entraîner avec de vrais sujets, France Éducation international publie des exemples de sujets officiels pour chaque niveau. Notre guide des sujets du DELF officiels, du A1 au B2 explique où les trouver et comment les utiliser. Pour une vue d’ensemble de chaque diplôme, lisez aussi tout savoir sur le DELF A1 et la présentation du DELF A2.

Préparer aussi l’écrit ➜ la production écrite du DELF, niveau par niveau

Vous visez ensuite le B1 ? La structure de l’oral change : il faut défendre un point de vue. Notre méthode pour réussir la production orale du DELF B1 et B2 prend le relais.

FAQ

Combien de temps dure la production orale du DELF A2 ? Le passage devant l’examinateur dure de 6 à 8 minutes, après 10 minutes de préparation. Au DELF A1, il dure de 5 à 7 minutes, avec aussi 10 minutes de préparation. Quelles sont les trois parties de l’oral du DELF A2 ? L’entretien dirigé, où vous parlez de vous sans préparation ; le monologue suivi, où vous parlez seul sur un sujet de la vie quotidienne ; l’exercice en interaction, une scène jouée avec l’examinateur. Quelle est la différence entre l’oral du DELF A1 et celui du DELF A2 ? Les deux commencent par un entretien dirigé. Au A1, la suite est un échange d’informations (vous posez des questions) et un dialogue simulé, souvent un achat. Au A2, vous faites un monologue d’environ deux minutes et une scène plus riche, avec des réponses plus longues et l’usage du passé. Peut-on échouer au DELF à cause de l’oral ? Oui, si la note est inférieure à 5 sur 25 : elle est éliminatoire. Au-dessus de ce seuil, il faut 50 points sur 100 au total sur les quatre épreuves pour obtenir le diplôme. A-t-on le droit de demander à l’examinateur de répéter ? Oui. Demander poliment de répéter ou de parler plus lentement est normal au A1 et au A2. Cela montre que vous savez gérer une conversation, ce qui fait partie de la compétence évaluée.

Sources