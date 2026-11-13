Production écrite du DELF : ce que demande chaque niveau, du A1 au B2, et comment la réussir

Formulaire et message au A1, deux textes courts au A2, texte personnel au B1, prise de position argumentée au B2 : la production écrite du DELF change de nature à chaque niveau. Voici ce que demande chaque épreuve, comment elle est corrigée et une méthode minutée pour la réussir.

La production écrite est l’épreuve du DELF où l’on perd le plus de points sans s’en rendre compte. Un texte trop court, une lettre qui oublie de répondre à une partie de la consigne, un essai brillant mais hors sujet : la grille de correction sanctionne ces erreurs avant même de regarder la qualité du français. La bonne nouvelle, c’est que l’épreuve est très prévisible. Chaque niveau demande un type de texte précis, avec un nombre de mots minimum et une durée fixes. Cet article détaille ce qu’on attend de vous du A1 au B2, comment votre copie est notée et une méthode minutée pour rendre un texte complet. Pour travailler les quatre compétences en parallèle, vous pouvez préparer le DELF et le TCF sur digiSchool.

Comment fonctionne l’épreuve de production écrite

Le DELF comporte quatre épreuves notées chacune sur 25 points : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Les trois premières se passent le même jour, à la suite, dans la même salle. La production écrite arrive donc en fin de session collective, après plus d’une heure de compréhension, quand la fatigue commence à peser. C’est un premier point à anticiper.

Pour obtenir le diplôme, il faut au moins 50 points sur 100 au total, sans descendre sous 5 sur 25 à une seule épreuve. Une production écrite ratée ne suffit pas toujours à faire échouer, mais une note très basse peut être éliminatoire, même avec d’excellents résultats ailleurs.

Le principe est le même à tous les niveaux : un sujet vous place dans une situation de communication (écrire à un ami, répondre à un courriel, donner votre avis dans un forum, adresser une lettre à un responsable) et vous demande de produire un texte qui répond à cette situation. Ce qui change d’un niveau à l’autre, c’est la complexité de la tâche, la longueur attendue et le temps disponible.

Production écrite du DELF niveau par niveau

Le tableau ci-dessous résume le format de l’épreuve dans la version tout public du DELF, telle que la décrit France Éducation international, l’opérateur officiel du diplôme.

Niveau Tâche demandée Minimum de mots Durée A1 Compléter un formulaire, puis écrire un message simple sur la vie quotidienne 40 mots pour le message 30 minutes A2 Deux textes courts : raconter un événement ou une expérience, puis écrire pour inviter, remercier, s’excuser, demander, informer ou féliciter 60 mots par texte 45 minutes B1 Un texte où vous exprimez une attitude personnelle sur un thème général (essai, courrier, article) 160 mots 45 minutes B2 Une prise de position personnelle argumentée (contribution à un débat, lettre formelle, article critique) 250 mots 1 heure

La production écrite du DELF en chiffres : nombre de mots minimum et durée, du A1 au B2. Source : France Éducation international.

Production écrite DELF A1 : formulaire et message

Au A1, l’épreuve se divise en deux exercices. Le premier consiste à remplir une fiche ou un formulaire : nom, nationalité, adresse, date de naissance, centres d’intérêt. C’est le moment de récupérer des points faciles, à condition d’écrire lisiblement et de ne laisser aucune case vide.

Le second demande un message court, de 40 mots au minimum : une carte postale, un courriel à un ami, quelques lignes pour se présenter ou décrire sa journée. On attend des phrases simples, correctement formées, au présent pour l’essentiel. Saluer, signer et répondre à chaque point de la consigne compte autant que la grammaire.

Production écrite DELF A2 : deux textes de 60 mots

L’A2 demande deux productions distinctes, de 60 mots chacune au minimum, en 45 minutes. La première est souvent un récit : raconter un week-end, une fête, un voyage, une expérience personnelle. Elle mobilise le passé composé et l’imparfait, et c’est là que beaucoup de candidats trébuchent.

La seconde est un message à visée pratique : inviter quelqu’un, accepter ou refuser une invitation, remercier, s’excuser, demander une information. Le registre doit correspondre au destinataire. On ne termine pas un courriel à un collègue comme un message à un ami.

Gérez votre temps en conséquence : environ 20 minutes par texte, et 5 minutes de relecture à la fin. Un second texte bâclé faute de temps coûte cher, parce que les deux sont notés.

Consolider son niveau avant l’examen ➜ s’entraîner au niveau A2

Production écrite DELF B1 : un texte personnel de 160 mots

Au B1, il n’y a plus qu’un seul texte, mais il change de nature. On vous demande d’exprimer votre point de vue sur un thème général : l’usage du téléphone, le télétravail, la vie en ville, les voyages. Le format peut être un essai, un courriel, un message sur un forum ou un article. Vous devez présenter des faits, raconter éventuellement une expérience, puis donner et justifier votre avis.

160 mots en 45 minutes, c’est faisable, mais seulement si l’on ne perd pas 15 minutes à chercher ses idées. Le B1 récompense un texte organisé : une introduction qui situe le sujet, deux ou trois paragraphes reliés par des connecteurs simples (d’abord, ensuite, par contre, c’est pourquoi), une conclusion qui reprend votre position.

Réviser son niveau ➜ réviser le français niveau B1

Production écrite DELF B2 : la prise de position argumentée

Le B2 demande 250 mots au minimum, en une heure, pour défendre une position. Les formats les plus fréquents sont la contribution à un débat (souvent un forum ou un courrier des lecteurs), la lettre formelle adressée à un responsable (un maire, un directeur, un rédacteur en chef) et l’article critique. La lettre formelle est celle qui pose le plus de problèmes : formule d’appel, objet, présentation de soi, formule de politesse finale, tout doit respecter les codes du courrier administratif français.

Ce qui fait la différence au B2, c’est la qualité de l’argumentation. Il ne suffit plus de dire ce que l’on pense. Il faut annoncer une thèse, l’appuyer sur des arguments distincts, chacun illustré par un exemple, et tenir compte d’un point de vue opposé. Notre article comment écrire un essai réussi pour le DELF détaille la construction de l’argumentation pas à pas.

Comment la production écrite est notée

Votre copie est corrigée par des correcteurs habilités, à l’aide d’une grille officielle publiée par France Éducation international pour chaque niveau. Ces grilles ont été revues pour mieux coller aux compétences réelles des candidats. Elles s’organisent autour de deux grands blocs.

La réalisation de la tâche : avez-vous respecté la consigne (type de texte, destinataire, longueur, points à traiter) ? Votre texte est-il adapté à la situation, cohérent, bien organisé ? Au B1 et au B2, la qualité de l’argumentation est évaluée ici.

: avez-vous respecté la consigne (type de texte, destinataire, longueur, points à traiter) ? Votre texte est-il adapté à la situation, cohérent, bien organisé ? Au B1 et au B2, la qualité de l’argumentation est évaluée ici. La compétence linguistique : étendue et justesse du vocabulaire, maîtrise de la grammaire et de la conjugaison, orthographe. Les correcteurs regardent ce que vous savez faire au regard du niveau visé, pas la perfection.

Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, le respect de la consigne pèse lourd : un texte excellent mais trop court ou hors sujet perd des points dès le premier critère. Ensuite, une erreur de grammaire ne fait pas tout s’écrouler. Un texte complet, clair et adapté, même avec quelques fautes, obtient en général une meilleure note qu’un texte ambitieux et inachevé. Les grilles de chaque niveau sont téléchargeables sur le site de France Éducation international : lisez celle de votre niveau avant de commencer à vous entraîner.

Une méthode minutée pour le jour de l’examen

Que vous passiez le B1 ou le B2, la même méthode en quatre temps fonctionne. Les durées indiquées valent pour le B2 (une heure) ; au B1, réduisez chaque étape d’un quart.

Lire la consigne et la décortiquer (5 minutes). Soulignez le type de texte, le destinataire, le registre et chaque point à traiter. Une consigne de B2 contient souvent deux ou trois demandes implicites : donner son avis, proposer une solution, réagir à une situation précise. Construire un plan au brouillon (10 minutes). Une thèse en une phrase, deux ou trois arguments, un exemple concret par argument, une objection à réfuter. Ne rédigez pas au brouillon : vous n’aurez pas le temps de tout recopier. Rédiger directement sur la copie (35 minutes). Un paragraphe par argument, un connecteur en tête de chaque paragraphe. Écrivez lisiblement, sautez une ligne entre les paragraphes. Relire et compter (10 minutes). Vérifiez les accords, les terminaisons verbales, la formule de politesse. Comptez vos mots : à l’examen, on vous demande souvent d’indiquer ce nombre en fin de copie. Si vous êtes en dessous du minimum, ajoutez un exemple plutôt qu’une phrase creuse.

Au A1 et au A2, la logique est plus simple : lire la consigne, noter au brouillon trois ou quatre éléments à mentionner, rédiger, relire. Le piège principal est de passer trop de temps sur le premier texte de l’A2 et de bâcler le second.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

Les erreurs qui coûtent le plus cher

Les mêmes erreurs reviennent d’une session à l’autre, et la plupart n’ont rien à voir avec le niveau de langue.

Écrire trop court. 120 mots au B1 quand 160 sont demandés, c’est une pénalité sur le respect de la consigne avant même la lecture du contenu.

120 mots au B1 quand 160 sont demandés, c’est une pénalité sur le respect de la consigne avant même la lecture du contenu. Oublier une partie de la consigne. Si le sujet demande de raconter une expérience puis de donner son avis, les deux sont attendus. L’oubli d’un point est l’erreur la plus fréquente.

Si le sujet demande de raconter une expérience puis de donner son avis, les deux sont attendus. L’oubli d’un point est l’erreur la plus fréquente. Se tromper de registre. Tutoyer le directeur d’une entreprise dans une lettre formelle de B2, ou finir un message amical par « Veuillez agréer… ».

Tutoyer le directeur d’une entreprise dans une lettre formelle de B2, ou finir un message amical par « Veuillez agréer… ». Réciter un texte appris par cœur. Les correcteurs reconnaissent les introductions et les conclusions préfabriquées plaquées sur n’importe quel sujet. Mieux vaut des formules simples et adaptées.

Les correcteurs reconnaissent les introductions et les conclusions préfabriquées plaquées sur n’importe quel sujet. Mieux vaut des formules simples et adaptées. Négliger la lisibilité. Une copie illisible ou sans paragraphes rend la cohérence difficile à évaluer, et c’est vous qui en payez le prix.

Comment s’entraîner efficacement

La production écrite progresse avec un entraînement régulier et corrigé, pas avec la lecture de modèles. Trois habitudes font la différence.

Travaillez sur de vrais sujets. France Éducation international publie des exemples de sujets officiels pour chaque niveau, avec les consignes exactes. Notre article sur les sujets officiels du DELF explique où les trouver et comment s’en servir.

Chronométrez-vous dès la troisième semaine. Écrire 250 mots sans limite de temps n’a rien à voir avec les écrire en une heure, en fin de session, après les deux compréhensions. Faites au moins deux productions complètes dans les conditions réelles avant l’examen.

Faites-vous corriger avec la grille. Un enseignant, un partenaire d’échange ou un outil d’entraînement : peu importe, tant que la correction suit les critères officiels et pointe les erreurs qui reviennent. Une liste de vos cinq fautes récurrentes vaut plus que dix textes écrits sans retour.

Préparer le niveau avancé ➜ s’entraîner au niveau B2

Enfin, n’isolez pas l’écrit du reste. La production orale du B1 et du B2 repose sur les mêmes compétences d’argumentation : notre guide pour réussir la production orale du DELF complète cette méthode.

FAQ

Combien de mots faut-il écrire à la production écrite du DELF ? Le minimum dépend du niveau : 40 mots pour le message du A1, deux textes de 60 mots au A2, 160 mots au B1 et 250 mots au B2. Écrire en dessous du minimum fait perdre des points sur le respect de la consigne. Combien de temps dure la production écrite du DELF ? 30 minutes au A1, 45 minutes au A2 et au B1, une heure au B2. Elle se déroule à la suite des deux épreuves de compréhension, pendant la session collective. Quel type de texte faut-il écrire au DELF B2 ? Une prise de position personnelle argumentée : contribution à un débat, lettre formelle ou article critique. Il faut défendre une thèse avec des arguments illustrés d’exemples et tenir compte d’un point de vue opposé. Peut-on échouer au DELF à cause de la production écrite ? Oui, si la note est inférieure à 5 sur 25 : elle est alors éliminatoire, quels que soient les résultats aux autres épreuves. Au-dessus de ce seuil, il faut 50 sur 100 au total pour obtenir le diplôme. Les fautes d’orthographe sont-elles sanctionnées ? Elles sont prises en compte dans la compétence linguistique, au regard du niveau visé. Quelques fautes ne font pas échouer un texte complet et adapté, alors qu’un texte hors sujet ou trop court perd des points dès le premier critère.

Sources