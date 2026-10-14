Concours sous-officier de gendarmerie 2027 : conditions, épreuves et calendrier

Le concours de sous-officier de gendarmerie de mars 2027 : inscriptions jusqu’au 31 décembre 2026, épreuve écrite le 24 mars 2027, oraux jusqu’au 2 juillet. Conditions d’âge et de diplôme, coefficients et notes éliminatoires sous 6 sur 20.

Tu veux devenir sous-officier de gendarmerie ? On y entre uniquement par concours, avec deux sessions possibles par an en externe (mars et septembre). Le point à connaître avant de t’inscrire : trois épreuves sur quatre notées, l’écrit, l’entretien et le sport, sont éliminatoires en dessous de 6 sur 20. Pour la session de mars 2027, les dates sont connues : inscriptions jusqu’au 31 décembre 2026 et épreuve écrite le 24 mars 2027. Voici les conditions d’accès, le détail des épreuves, le calendrier et la suite après la réussite, d’après l’arrêté d’ouverture et les pages officielles de la gendarmerie consultés les 12 et 14 octobre 2026. Pour t’entraîner dès maintenant, je prépare le concours de sous-officier de gendarmerie avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours sous-officier de gendarmerie 2027 : l’essentiel

Le sous-officier « sur le terrain » (SOG) protège et secourt la population, enquête sur les auteurs d’infractions et intervient dans les situations sensibles. Le recrutement se fait sur concours, en externe (titulaires du bac) ou en interne (agents déjà en gendarmerie, police adjointe ou armées). Dans les deux cas, une épreuve écrite de trois heures ouvre la phase d’admissibilité, puis viennent l’oral, une évaluation numérique et une épreuve sportive.

Externe : jusqu’à deux concours par an, en mars et en septembre ;

: jusqu’à deux concours par an, en mars et en septembre ; Interne : un concours par an, avec des inscriptions de février à juin ;

: un concours par an, avec des inscriptions de février à juin ; Session de mars 2027 : inscriptions du 31 août au 31 décembre 2026, à minuit, épreuve écrite le 24 mars 2027, oraux et sport entre le 26 avril et le 2 juillet 2027 ;

: inscriptions du 31 août au 31 décembre 2026, à minuit, épreuve écrite le 24 mars 2027, oraux et sport entre le 26 avril et le 2 juillet 2027 ; Après la réussite : 12 mois de formation en école de gendarmerie, dont 8 mois en école et 4 mois sur le terrain.

Conditions d’accès : concours externe et interne

Voie Pour qui Conditions Externe Titulaires d’un bac, avec ou sans expérience en gendarmerie Nationalité française, Journée défense et citoyenneté effectuée, baccalauréat ou diplôme de niveau 4 au moins au RNCP, 17 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours Interne Gendarmes adjoints, policiers adjoints, réservistes, militaires d’une autre force Sans condition de diplôme. Gendarme adjoint : un an de service au 1er janvier et diplôme de gendarme adjoint. Policier adjoint : un an de service. Autre force armée : quatre ans de service et être encore sous contrat le jour de l’épreuve. Même limite d’âge. Trois présentations maximum

Quelques précisions utiles. Les candidats qui accomplissent la dernière année d’études pour obtenir le diplôme requis peuvent être autorisés à se présenter : ils doivent justifier du diplôme au plus tard à la date de signature du contrat d’engagement. Les mineurs fournissent une autorisation parentale. Une dérogation à l’âge peut être demandée, sous conditions, lors de l’inscription sur l’espace candidat. Et un gendarme adjoint peut se présenter à la fois à l’externe et à l’interne.

Les conditions d’accès des deux voies, côte à côte. Source : La Gendarmerie recrute.

Sur le même sujet ➜ Comment devenir sous-officier de gendarmerie : missions, qualités et évolution

Les épreuves du concours sous-officier

Épreuve Externe Interne Coef. Éliminatoire Écrit (admissibilité) Sujet de culture générale, 3 h Sujet de connaissances professionnelles, 3 h 7 Sous 6/20 Entretien avec le jury 10 min de préparation, 20 min d’entretien sur une question d’actualité tirée au sort 25 min d’entretien appuyé sur ton dossier professionnel 7 Sous 6/20 Épreuve sportive Parcours d’obstacles, tractions et chutes, transport de poids 3 Sous 6/20 Épreuve numérique QCM de 30 minutes 1 Non

Deux étapes ne sont pas notées : des tests psychotechniques sous forme de QCM, puis un entretien avec un psychologue du travail, qui évalue ta capacité d’adaptation à l’emploi visé et aide le jury à prendre sa décision.

Les quatre épreuves notées du concours externe. La voie interne a les mêmes coefficients. Source : La Gendarmerie recrute.

L’écrit externe évalue ta culture générale et tes qualités rédactionnelles : tu dois rédiger et exposer ton point de vue avec une argumentation pertinente, en soignant la maîtrise du français et l’organisation de ta réflexion. À l’interne, les questions portent sur la sécurité intérieure et la défense, et sur les textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints. L’épreuve peut se passer partout en France, en métropole comme en Outre-mer.

L’entretien teste ta motivation, ta culture générale, tes facultés d’expression et de raisonnement, et ton équilibre émotionnel. Le sujet est une question d’actualité tirée au sort en externe ; en interne, le jury s’appuie sur ton dossier professionnel, que tu lui remets, et t’interroge sur ton parcours et tes motivations.

L’épreuve sportive simule des situations de travail. Le parcours d’obstacles teste ta motricité et ton endurance face à un effort physique violent, les tractions et chutes ta maîtrise technique, et le transport de poids ta puissance musculaire : 45 kg pour les hommes, 25 kg pour les femmes. Le parcours d’obstacles et les tractions et chutes sont chronométrés, et la gendarmerie prévient que leur enchaînement est difficile. Un certificat médical de moins d’un an est obligatoire : sans lui, tu ne peux pas passer les épreuves de sport. Avec un coefficient de 3, le sport pèse moins que l’écrit ou l’entretien (coefficient 7), mais une note sous 6 sur 20 suffit à t’éliminer.

Calendrier : dates de mars 2027 et deux sessions par an

Calendrier type du concours externe, d’après la gendarmerie. Les dates exactes sont fixées par l’arrêté d’ouverture de chaque session.

Les dates officielles du concours de mars 2027

L’arrêté du 24 juillet 2026, publié au Journal officiel du 30 juillet 2026, autorise l’ouverture du concours de mars 2027 et en fixe le calendrier.

Étape Date Inscriptions (en ligne sur l’espace candidat, ou dossier papier) Du 31 août 2026 au 31 décembre 2026, à minuit (heure de Paris). Dossier posté : cachet de la poste faisant foi Épreuve écrite de culture générale 24 mars 2027 à 14 h (heure de Paris). Mêmes jour et heure dans les zones Antilles-Guyane et océan Indien, à 12 h 30 à Nouméa Oraux et épreuves d’admission Quatre demi-journées maximum, entre le 26 avril et le 2 juillet 2027 (dates de Paris)

En métropole, les candidats sont rattachés à un centre de sélection et de concours : Bouliac, Marseille, Maisons-Alfort, Metz, Rennes, Sathonay-Camp ou Valenciennes. La convocation nominative indique la date, l’heure et le lieu des épreuves ; sans convocation quinze jours francs avant la première épreuve, il faut contacter sans délai le centre indiqué lors de l’inscription. L’arrêté ne fixe pas de date pour les résultats d’admissibilité.

Au-delà de cette session, la gendarmerie programme jusqu’à deux concours externes par an, sous réserve des impératifs de gestion : le calendrier peut donc évoluer. Pour le concours de mars, les inscriptions se font de septembre à décembre, l’écrit a lieu vers mars, puis les oraux et épreuves sportives se tiennent d’avril à juillet, sur quatre demi-journées au maximum. Pour le concours de septembre, les inscriptions vont de février à juin, l’écrit a lieu vers septembre et les oraux de décembre à février.

À l’interne, une seule session : inscriptions de février à juin, oraux et sport entre novembre et décembre. Les inscriptions se font en ligne sur l’espace candidat, ou dans le centre de recrutement le plus proche si tu n’as pas accès à Internet. Pour suivre les prochaines ouvertures, retrouve les annonces sur la page recrutement de la gendarmerie.

Après le concours : résultats, formation et rémunération

Si tu es reçu, tu passes une visite médicale chez un médecin militaire, qui détermine ton aptitude physique à devenir gendarme. Tu intègres ensuite une école de gendarmerie, en fonction des places disponibles et de ton classement. Ton relevé de notes est disponible sur ton compte candidat. Si tu es sur liste complémentaire, tu es contacté quand elle est activée, selon ton rang, et elle peut l’être jusqu’au début des écrits du concours suivant.

La formation d’élève sous-officier dure 12 mois, dont 8 mois en école et 4 mois sur le terrain, consacrés à la condition militaire, à la protection et à la sécurité. Tu es ensuite affecté en unité selon tes résultats. L’accès à une spécialité (développeur, maître de chien, enquêteur subaquatique…) demande en général au moins quatre ans d’expérience en gendarmerie, avec des exceptions pour des compétences démontrées pendant la formation.

Selon la gendarmerie, la formation est rémunérée 1 635 € nets en école (en internat), et la rémunération en début de carrière, logement pris en charge, est de 2 145 € nets. Ces montants figurent sur la page officielle consultée le 12 octobre 2026, qui n’indique pas de date de mise à jour.

Se préparer aux épreuves

Commence par l’épreuve que tu ne peux pas rattraper : le sport. La gendarmerie recommande de s’entraîner dès l’inscription, de faire remplir le certificat médical et de s’exercer sur les trois épreuves, car le parcours d’obstacles et les tractions et chutes sont chronométrés. Pour l’écrit externe, entraîne-toi à construire un point de vue argumenté en temps limité : l’organisation de la réflexion et la maîtrise du français comptent. Pour l’entretien, travaille des sujets d’actualité à partir d’une préparation de dix minutes seulement.

En interne, la division du recrutement met à disposition des fiches de révision sur le portail GendForm, accessible dans les centres de recrutement, et la page officielle de la voie interne renvoie vers Légifrance pour le programme des épreuves. Tu peux aussi t’entraîner avec la préparation digiSchool au concours de sous-officier, et si tu es déjà gendarme adjoint, retrouve la préparation gendarme adjoint volontaire.

Pour tester tes connaissances ➜ Le SuperQuiz sous-officier de gendarmerie de digiSchool

FAQ

Quel âge faut-il avoir pour passer le concours de sous-officier de gendarmerie ? Il faut avoir 17 ans au moins (avec une autorisation parentale pour les mineurs) et 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Une dérogation d’âge peut être demandée lors de l’inscription, depuis l’espace candidat. Quel diplôme faut-il pour le concours externe ? Le baccalauréat, ou un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 du Répertoire national des certifications professionnelles. Les candidats qui accomplissent la dernière année d’études peuvent être autorisés à se présenter, à condition de justifier du diplôme au plus tard à la date de signature du contrat d’engagement. Combien de fois par an a lieu le concours sous-officier ? Le concours externe peut être programmé deux fois par an, en mars et en septembre, sous réserve des impératifs de gestion. Le concours interne n’a lieu qu’une fois par an, avec des inscriptions de février à juin. Quelles notes sont éliminatoires au concours sous-officier de gendarmerie ? L’épreuve écrite, l’entretien avec le jury et l’épreuve sportive sont éliminatoires en dessous de 6 sur 20. L’épreuve numérique (coefficient 1) n’est pas éliminatoire, et les tests psychotechniques comme l’entretien avec le psychologue ne sont pas notés. Peut-on passer le concours interne sans être gendarme ? Oui, sans condition de diplôme, si tu es gendarme adjoint (un an de service au 1er janvier et diplôme de gendarme adjoint), policier adjoint (un an de service), réserviste de la gendarmerie, ou militaire d’une autre force armée avec quatre ans de service et encore sous contrat le jour de l’épreuve. On ne peut pas se présenter plus de trois fois au concours interne.

Sources