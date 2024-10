Concours pour devenir enseignant : dates d’inscription, épreuves 2025 et résultats

Envie de passer le concours pour devenir enseignant en 2025 ? Pour être professeur des écoles, enseigner le français au collège, être prof de sport au lycée ou encore professeur de maths en classe prépa, tu devras passer un concours de recrutement de l’Éducation nationale. On te donne les dates d’inscription à ne pas louper et le calendrier des épreuves pour chaque concours pour la session 2025.

Pour devenir professeur titulaire, tu dois passer un concours de la fonction publique. Selon que tu enseignes dans un établissement public ou privé ; en CP ou en terminale, le concours sera différent. Les dates d’inscription aux concours sont quant à elles communes à tous les concours. Suis la procédure ici.

Inscription aux concours enseignant 2025 : dates et mode d’emploi

Comme l’indique le ministère de l’Éducation nationale, les inscriptions aux concours de recrutement d’enseignants pour la session annuelle 2025 auront lieu du mardi 1er octobre (12h) au jeudi 7 novembre 2024 (midi heure de Paris) pour tous les concours pour accéder aux métiers de l’enseignement.

Cette inscription se fait via la plateforme Cyclades. Voici la marche à suivre pour t’inscrire :

Si tu as déjà un compte Cyclades ou que tu t’es déjà inscrit à un concours, tu peux te connecter avec tes identifiants existants.

Si tu n’as pas de compte Cyclades, clique sur “Je n’ai pas de compte” pour créer ton espace personnel. Tu devras utiliser une adresse e-mail valide et choisir un mot de passe et suivre les étapes de connexion.

Pour s’inscrire à un des concours de recrutement :

cliquez sur “ajouter une nouvelle candidature”

sélectionner “un examen ou un “concours”

sélectionner ensuite “recrutement de l’Éducation nationale”

choisir dans la catégorie de recrutement “recrutement enseignants”

puis “1er degre” (pour le crpe 2025) ou “second degré”(pour les Capes, Capet, Capeps, CAPLP)

sélectionner une académie

puis renseigner les informations obligatoires demandées.

vérifier les données renseignées à l’affichage de l’onglet récapitulatif

enregistrer la candidature. Un onglet “n° inscription” s’affiche l’interface Cyclades et te donne ton numéro candidat et ton numéro d’inscription, ainsi que les coordonnées du service gestionnaire. Tu reçois également ces informations par e-mail à l’adresse indiquée.

A noter : pour les concours du second degré (CAPES, Capes, Capet, CAPLP), il est possible de s’inscrire à sections.

3 types de concours de recrutement d’enseignants

Quel que soit le concours visé (crpe 2025, capes, agrégation, CAPLP, etc), il y a 3 types de concours dans la fonction publique.

Le concours externe : pour les candidats remplissant les conditions d’accès et d’un certain niveau de diplôme. Tous les masters sont acceptés pour s’inscrire aux concours de recrutement, mais le master MEEF est la spécialité conseillée. Le concours externe est la voie principale d’accès au métier d’enseignant.

Les concours internes : pour les candidats déjà titulaires d’un concours de la fonction publique et donc fonctionnaire. Les concours internes peuvent aussi être ouverts à certains agents non titulaires, mais qui ont un certain nombre d’années d’expérience dans les services publics ou l’enseignement et qui détiennent le diplôme requis.

Le troisième concours : pour les candidats qui justifient une activité professionnelle d’au moins cinq ans. Il peut s’agir d’une activité accomplie dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de droit privé, d’un mandat d’élu local ou d’une activité associative (bénévole ou salariée). Dans ce cas, détenir un titre ou un diplôme spécifique n’est pas requis.

Professeur des écoles : peut-on passer le CRPE en candidat libre ?

Toutes les informations ci-dessous sont à retrouver en détail sur le site devenirenseignant.gouv.fr.

Dates du CRPE 2025 pour devenir professeur des écoles

Épreuves écrites d’admissibilité selon le type de concours :

jeudi 13 mars 2025 pour le premier concours interne,

pour le premier concours interne, mardi 1 et mercredi 2 avril 2025 pour les concours externes, concours externes spéciaux, seconds concours internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes concours,

pour les concours externes, concours externes spéciaux, seconds concours internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes concours, jeudi 3 et vendredi 4 avril 2025 pour les concours externe et second concours interne spécifiques à Mayotte,

pour les concours externe et second concours interne spécifiques à Mayotte, jeudi 24 avril 2025 pour les concours internes exceptionnels

Les dates des épreuves orales d’admission sont fixées par les académies organisatrices.

➜ Nos conseils pour réussir les oraux du CPRE.

Dates des concours pour devenir professeur au collège ou au lycée : Capes, Agrégation, Capet, Capeps, CAPLP

Les épreuves écrites se dérouleront entre le 27 janvier et le 8 avril 2025. Ces dates sont les mêmes pour les épreuves des concours de l’enseignement public et des concours de l’enseignement privé.

Agrégation

concours externe et concours externe spécial : du lundi 17 février au mercredi 12 mars 2025,

concours interne : du lundi 27 janvier au jeudi 30 janvier 2025.

Capes

concours externe : du jeudi 13 mars au mardi 25 mars 2025,

concours interne : vendredi 31 janvier 2025 pour les sections documentation et éducation musicale et chant choral,

troisième concours : du jeudi 13 mars au mardi 25 mars 2025,

concours externe à affectation locale à Mayotte : lundi 7 et le mardi 8 avril 2025,

concours interne à affectation locale à Mayotte : lundi 7 avril 2025, à l’exception de la section mathématiques pour laquelle l’épreuve aura lieu le mardi 8 avril 2025.

Capeps

concours externe : jeudi 6 et le vendredi 7 mars 2025,

troisième concours : jeudi 6 mars 2025,

concours interne : vendredi 31 janvier 2025.

Capet

concours externe : jeudi 6 et le vendredi 7 mars 2025,

troisième concours : jeudi 6 mars 2025.

CAPLP

concours externe : mercredi 26 et jeudi 27 mars 2025,

troisième concours : mercredi 26 et jeudi 27 mars 2025.

Résultats des concours pour devenir enseignant

Les résultats des concours seront consultables directement sur la plateforme Cyclades, entre juin et début juillet 2025, selon aussi le calendrier fixé par les académies. Une fois les résultats connus, “les lauréats seront nommés enseignants stagiaires à compter du 1er septembre suivant” précise le ministère de l’Éducation nationale.