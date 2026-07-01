Alcool en mer, vitesse, maîtrise du bateau : ce que change le décret du 5 juin 2026

Un décret entré en vigueur le 5 juin 2026 crée deux nouvelles infractions pour les plaisanciers à moteur : l’ivresse manifeste et le défaut de maîtrise du navire. Amende jusqu’à 750 €, suspension du permis plaisance, confiscation possible du bateau. Voici ce que ces règles changent pour ta navigation cet été.

Naviguer un verre à la main fait partie de l’imaginaire de la plaisance. Depuis le 5 juin 2026, ce réflexe peut coûter cher. Un décret resserre les règles sur l’alcool en mer et sur les comportements dangereux au volant d’un bateau de plaisance à moteur, avec deux infractions inédites à la clé. Amende, suspension du permis, voire confiscation du navire : les contrôles s’annoncent plus stricts pour la saison estivale. Avant de prendre la barre, autant connaître le cadre et réviser les bons réflexes. Tu peux d’ailleurs préparer le permis bateau en ligne pour repartir sur des bases solides. Voici ce que ce décret change concrètement, et ce que tu risques si tu passes outre.

Le barème prévu par le décret n° 2026-434 pour l’ivresse manifeste en navigation de plaisance à moteur.

Sommaire

Ce qui change en mer depuis le 5 juin 2026

Jusqu’ici, l’arsenal qui encadrait la conduite d’un bateau de plaisance restait moins lisible que le code de la route sur terre. Un décret entré en vigueur le 5 juin 2026 vient combler une partie de cet écart, en visant deux comportements précis : la navigation sous l’emprise de l’alcool et la perte de contrôle du bateau.

Le texte cible les navires de plaisance à moteur. Il ne réécrit pas les règles de barre ni le balisage, mais il ajoute un volet répressif clair, avec des sanctions chiffrées. La logique est la même que sur la route : dissuader les conduites à risque, en particulier pendant les mois d’été où le trafic explose sur le littoral et sur les plans d’eau.

Pour un plaisancier prudent, rien de bouleversant au quotidien. Mais il faut s’attendre à des contrôles plus fréquents et plus fermes de la part des agents habilités, et savoir précisément ce que la loi sanctionne désormais.

Le décret n° 2026-434 : deux nouvelles infractions pour les plaisanciers

Le texte de référence est le décret n° 2026-434, publié au Journal officiel le 4 juin 2026 et applicable dès le lendemain. Il inscrit dans le code des transports deux infractions nouvelles, propres à la navigation de plaisance à moteur.

La première vise la conduite d’un navire de plaisance à moteur en état d’ivresse manifeste. La seconde sanctionne le défaut de maîtrise du navire, c’est-à-dire l’incapacité du pilote à adapter sa vitesse et sa conduite aux circonstances de la navigation.

Ces deux notions existaient déjà en creux dans les principes de sécurité en mer, mais elles n’étaient pas caractérisées comme des infractions autonomes assorties d’un barème. C’est le vrai changement : le décret leur donne une base juridique et une échelle de sanctions.

Alcool en mer : l’ivresse manifeste désormais sanctionnée à vue

Point important, et parfois mal compris : l’infraction ne repose pas sur un taux d’alcool mesuré, contrairement à ce que l’on connaît sur la route avec l’éthylotest. Elle s’appuie sur l’ivresse manifeste, une notion fondée sur des constatations visuelles faites par les agents habilités.

Concrètement, c’est le comportement observable qui est retenu : des propos incohérents, des troubles de l’équilibre, une élocution difficile, une conscience altérée qui traduisent une consommation excessive d’alcool. L’agent n’a pas besoin d’un appareil de mesure pour caractériser l’infraction.

Cette approche a un avantage opérationnel pour les contrôles en mer, où l’usage systématique d’un éthylotest est moins simple qu’au bord d’une route. Elle a aussi une conséquence pour le plaisancier : mieux vaut ne pas tester la limite, puisque c’est l’état visible qui compte. Le principe de prudence reste le plus sûr, surtout quand on a la responsabilité d’un bateau et de ses passagers.

Réviser les fondamentaux de la sécurité ➜ S’entraîner au code bateau

Le défaut de maîtrise du navire : vitesse et conduite en ligne de mire

La seconde infraction est plus large. Le défaut de maîtrise sanctionne le pilote qui ne parvient pas à adapter sa vitesse et sa conduite aux circonstances : proximité d’autres usagers, zone de baignade, chenal fréquenté, météo dégradée, visibilité réduite.

L’idée est proche du principe de vitesse adaptée sur la route. Un bateau lancé trop vite près d’une plage, un pilote qui coupe la route à un autre navire ou qui perd le contrôle dans une manœuvre s’expose désormais à une sanction, même sans accident.

Cette infraction rejoint des fondamentaux déjà au programme du permis : les règles de priorité en navigation et les règles à respecter selon les zones maritimes. Les connaître n’est plus seulement utile pour l’examen : c’est ce qui te met à l’abri d’une verbalisation.

Amende, permis, confiscation : les sanctions encourues

Les deux infractions sont classées en contravention de 4e classe. En pratique, cela se traduit par une amende forfaitaire de 135 €, qui peut être portée jusqu’à 750 € au maximum selon la situation.

Une contravention de 4e classe, mais des suites qui dépassent l’amende : 135 € d’amende forfaitaire, jusqu’à 750 € au maximum, une suspension du permis plaisance pouvant aller jusqu’à un an, une interdiction temporaire de conduire un bateau, et la confiscation du navire dans les cas les plus graves.

L’amende n’est pas la seule conséquence. Le décret ouvre la voie à des peines complémentaires, prononcées par la juridiction compétente selon la gravité des faits :

La suspension du permis plaisance , pour une durée pouvant aller jusqu’à un an, voire davantage selon les circonstances retenues.

, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an, voire davantage selon les circonstances retenues. Une interdiction temporaire de conduire un bateau.

un bateau. La confiscation du navire, envisageable lorsque le contrevenant en est propriétaire ou en a la libre disposition.

Autrement dit, un moment d’imprudence peut se solder par bien plus qu’une amende : la perte du droit de naviguer pour la saison, et dans les cas les plus graves, la perte du bateau lui-même.

Naviguer serein cet été : les bons réflexes

Ce durcissement ne change pas la manière de préparer une sortie. Il rappelle surtout que le permis plaisance n’est pas qu’un examen à passer : c’est un cadre à respecter à chaque navigation. Quelques réflexes simples suffisent à rester du bon côté.

Sépare la barre et l’apéritif. Si tu tiens la barre, garde la tête claire et laisse la consommation aux passagers, ou désigne un pilote sobre pour le retour. C’est la parade la plus efficace contre l’infraction d’ivresse manifeste.

Si tu tiens la barre, garde la tête claire et laisse la consommation aux passagers, ou désigne un pilote sobre pour le retour. C’est la parade la plus efficace contre l’infraction d’ivresse manifeste. Adapte ta vitesse à l’environnement. Ralentis à l’approche des zones de baignade, des chenaux et des autres navires. La plupart des situations de défaut de maîtrise naissent d’une vitesse mal ajustée au contexte.

Ralentis à l’approche des zones de baignade, des chenaux et des autres navires. La plupart des situations de défaut de maîtrise naissent d’une vitesse mal ajustée au contexte. Vérifie ton armement de sécurité avant de partir. Le matériel obligatoire à bord dépend de ta distance d’éloignement d’un abri. Un rappel utile est disponible dans notre guide des équipements de sécurité obligatoires à bord.

Le matériel obligatoire à bord dépend de ta distance d’éloignement d’un abri. Un rappel utile est disponible dans notre guide des équipements de sécurité obligatoires à bord. Entretiens tes connaissances. Les règles de barre, la signalisation et les priorités s’oublient vite quand on ne navigue que l’été. Un passage régulier par des séries d’entraînement remet les automatismes en place et te prépare aux contrôles comme aux imprévus.

Se tester avant la saison ➜ Passer un examen blanc du code bateau

FAQ

A-t-on le droit de boire de l’alcool sur un bateau ? Boire à bord n’est pas interdit en soi pour les passagers, mais depuis le 5 juin 2026, conduire un bateau de plaisance à moteur en état d’ivresse manifeste est une infraction. Si tu tiens la barre, la prudence impose de rester sobre : l’état visible d’ivresse suffit à être verbalisé, sans mesure d’alcoolémie. Qu’est-ce que l’ivresse manifeste en mer ? C’est un état d’ébriété caractérisé par des constatations visuelles des agents habilités : propos incohérents, troubles de l’équilibre, élocution difficile, conscience altérée. Contrairement au contrôle routier, l’infraction ne repose pas sur un taux d’alcool mesuré mais sur le comportement observable. Quelle amende risque-t-on pour ivresse ou défaut de maîtrise en bateau ? Les deux infractions sont des contraventions de 4e classe. L’amende forfaitaire est de 135 €, et peut être portée jusqu’à 750 € au maximum selon la situation. Peut-on perdre son permis bateau à cause de ces infractions ? Oui. Au-delà de l’amende, la juridiction peut prononcer la suspension du permis plaisance jusqu’à un an, voire davantage selon la gravité, une interdiction temporaire de conduire un bateau, et même la confiscation du navire lorsque le contrevenant en a la libre disposition. Depuis quand ces nouvelles règles s’appliquent-elles ? Depuis le 5 juin 2026. Elles découlent du décret n° 2026-434, publié au Journal officiel le 4 juin 2026, qui crée ces deux infractions dans le code des transports pour la navigation de plaisance à moteur.

Sources