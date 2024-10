Le voyant EPC : définition, fonctionnement, causes et conséquences

Le voyant EPC, ou “Electronic Power Control”, est un indicateur souvent méconnu des conducteurs mais essentiel pour assurer la sécurité et la performance des véhicules du groupe Volkswagen, incluant Audi, Skoda et Seat. Lorsqu’il s’allume sur le tableau de bord, il peut signaler diverses défaillances, allant du moteur aux systèmes de freinage et de direction. Comprendre son fonctionnement et ses implications peut éviter des réparations coûteuses et même des accidents. Dans cet article, découvrez ce qu’est le voyant EPC, comment il fonctionne, les causes fréquentes de son allumage et les conseils à suivre pour rester en sécurité au volant.