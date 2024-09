Apprentissage du code de la route en ligne : tout ce qu’il faut savoir

Si tu souhaites être titulaire du permis de conduire, il est primordial d’obtenir l’examen du code de la route. Depuis l’avènement des différentes plateformes sur le web, il est désormais possible de se former au code de la route en ligne. Est-ce la bonne solution pour toi ? digiSchool t’explique tout !

Pourquoi choisir de s’inscrire au code de la route en ligne ?

Chaque personne se complait plus ou moins dans les différentes techniques de formation au code de la route. Certains préfèrent faire appel à une auto-école traditionnelle, tandis que d’autres, plus autodidactes, préfèrent s’entraîner et s’inscrire au code de la route en ligne.

Si tu n’es pas sûr de ton choix, cet article est fait pour toi. On te présente les avantages des formations du code de la route en ligne et on t’explique comment remplir les démarches !

Flexibilité de l’apprentissage

L’auto-école en ligne offre différents avantages et la flexibilité en est un ! La facilité d’accès aux différents contenus sur le web rend la formation plus rapide et plus efficace. De plus, tu n’auras pas besoin de te déplacer jusqu’à l’auto-école pour accéder aux différents modules de formation. Puisque tout se fait en ligne, c’est à toi d’adapter ton emploi du temps et d’éviter les moments de distraction !

Toutefois, afin de garantir ta réussite, il est nécessaire de rester assidu. En effet, l’apprentissage ne dépend que de toi ! Si certains exercices te paraissent difficiles, ce sera à toi de chercher les cours adéquats et de t’informer.

Tu n’auras pas de professeur attitré pour répondre à tes problématiques, cependant, les auto-écoles en ligne sont en mesure de t’apporter des aides supplémentaires en cas de besoin.

Des outils d’entraînement interactifs

Les plateformes en ligne proposent divers supports pour t’entraîner à l’examen du code de la route.

On pense notamment à :

Des séries d’entraînement selon les différentes thématiques ;

selon les différentes thématiques ; Des sessions d’ examens blancs ;

; Des sessions de tests en conditions réelles ;

en conditions réelles ; Des applications pour s’entraîner partout et sur tous les supports ;

pour s’entraîner partout et sur tous les supports ; Des cours et des quiz interactifs ;

et des interactifs ; Des outils qui permettent d’évaluer ta progression.

Coûts réduits par rapport aux auto-écoles traditionnelles

Passer le code de la route en ligne permet également de réduire les coûts financiers. En effet, puisque tu n’auras pas besoin de te rendre dans une infrastructure : les frais de déplacement sont automatiquement effacés.

Les auto-écoles en ligne, contrairement aux auto-écoles traditionnelles, ne te demandent pas de frais supplémentaires pour le matériel pédagogique.

En effet, les plateformes de code de la route en ligne proposent souvent des tarifs dérisoires, compris entre 20 et 40 euros, tout en te donnant un accès illimité à tous les outils interactifs pour te former. Les auto-écoles traditionnelles, quant à elles, mettent en place des cours en présentiel contre plusieurs centaines d’euros.

Choisir sa plateforme en ligne

Afin de choisir sa plateforme de préparation au code de la route en ligne, tu dois d’abord vérifier que celle-ci est agréée par l’Etat. Leur contenu est, alors, conforme aux dernières lois en vigueur.

Une fois ce détail vérifié, tu peux commencer par comparer les tarifs et les offres, pour sélectionner ce qui te convient le mieux. Les différents contenus, quiz ou vidéos explicatives te permettront de savoir si leurs méthodes concordent avec tes propres envies d’apprentissage.

Le petit plus : les plateformes comprenant un service d’assistance constituent un véritable avantage en cas de besoin ou d’incompréhension !

Enfin, tu peux toujours vérifier les avis des précédents utilisateurs, qui te confirmeront leur satisfaction ainsi que le taux de réussite.

Réviser son code de la route avec digiSchool

digiSchool est la plateforme idéale pour se préparer au code de la route et s’inscrire à l’examen officiel. Nous proposons différentes méthodes de révision :

Des QCM ;

Des flashcards ;

des fiches résumées ;

Des cours rédigés par des professionnels ;

Des vidéos du code de la route ;

Des examens blancs ;

Des outils pour suivre ta progression.

Ces contenus sont disponibles sur tous les supports, afin que tu puisses t’entraîner partout, tout le temps. Il y a même un mode hors-ligne sur mobile !

S’inscrire au code de la route en ligne

Pour s’inscrire au code de la route en ligne, rien de plus simple. Tu peux réserver ta session facilement depuis chez toi !

Avant de commencer toute démarche, munis-toi de ton numéro NEPH.

Comment obtenir ton numéro NEPH ? Inscris-toi sur le site de l’ANTS et remplis ton dossier à l’aide de tes pièces justificatives. Ton numéro NEPH, composé de 12 chiffres, te sera délivré par la préfecture de ton département et te sera utile tout au long de tes démarches pour le code de la route.

Code de la route : Inscris-toi à l’examen en ligne

En t’inscrivant grâce à digiSchool, tu retrouves des sessions d’examen chaque jour et ce, dans 1800 centres d’examen en France. Tu en trouveras forcément un près de chez toi !

Passer son code de la route avec digiSchool, c’est s’inscrire dans un centre d’examen La Poste ou Objectif Code, pour seulement 30 euros. La démarche est très simple ! Voici les étapes :

Sélectionner un centre d’examen près de chez toi ;

près de chez toi ; Réserver ta session d’examen en ligne à l’aide de ton numéro NEPH ;

en ligne à l’aide de ton numéro NEPH ; Se rendre à l’examen le jour J.

En résumé, s’inscrire au code de la route en ligne est une démarche simple et rapide !