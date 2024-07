Depuis quelques années, l’offre en matière de formation à la conduite n’a cessé d’évoluer. Les professionnels du secteur redoublent en effet d’inventivité afin de pouvoir proposer des méthodes de travail innovantes permettant d’accompagner efficacement les apprentis conducteurs et de favoriser leur réussite aux examens. Ainsi, on assiste désormais à l’avènement des offres à distance. Auto-école en ligne ou auto-école traditionnelle ? On vous dit tout !

SOMMMAIRE

Comment définir une auto-école traditionnelle et une auto-école en ligne ?

Une auto-école est considérée comme traditionnelle lorsque la formation théorique se déroule en salle dans le local de l’établissement. Pour que la formation soit validée, votre présence physique est requise suivant un rythme de cours établi par la structure.

En ce qui concerne l’enseignant, celui-ci est un salarié qui est soumis aux conditions imposées par l’auto-école. Que ce soit en termes de méthodologies d’enseignement à mettre en pratique durant les cours ou encore aux horaires de formation, il doit se conformer aux règles prédéfinies.

Comme son nom l’indique, une auto-école en ligne est un centre de formation dont une partie de l’enseignement notamment celui relatif au Code de la route s’effectue par le biais d’internet à travers un site dédié ou une application.

Pour les cours théoriques, l’élève a un accès illimité aux différents supports d’apprentissage et outils mis à disposition sur le site de l’auto-école ou via une application. À toute heure et en tout lieu, pendant une période de trois mois généralement, un téléphone portable entre les mains ou devant son ordinateur, il peut alors réviser et même échanger avec son enseignant par l’intermédiaire d’un espace dédié.

Quant à la formation pratique, le formateur et l’élève peuvent convenir d’un point de rendez-vous et de l’heure à laquelle le cours va se dérouler.

Quelles différences entre une auto-école à distance et une auto-école en présentiel ?

L’auto-école en ligne et l’auto-école traditionnelle présentent des règles de fonctionnement et d’organisation différentes.

La méthode d’enseignement

Dans une auto-école en ligne, l’enseignant dispose d’une plus grande liberté lui permettant de proposer une approche pédagogique cohérente au besoin et à la capacité de l’élève. Il peut effectivement mettre en pratique une méthode de travail qui lui est propre et recourir à des outils d’apprentissage innovants et adaptés sans avoir besoin de l’aval de l’auto-école.

En revanche, dans un établissement de formation classique, le formateur doit appliquer une méthodologie préalablement mise en place. Le déroulement des cours suit alors un programme préétabli afin que l’ensemble de la formation puisse être terminé dans les temps.

L’emploi du temps

Le moniteur d’un centre de formation classique est soumis à la contrainte d’un emploi du temps fixe. Des horaires de formation et un rythme de cours sont alors pré définis et communiqués aux élèves dès leurs inscriptions, sans possibilité en règle générale, de les aménager en cours de route.

Contrairement à ce type de pratique, les auto-écoles en ligne jouent quant à elles la carte de la flexibilité. D’ailleurs, c’est cet aspect pratique de la formation qui constitue l’une des raisons du succès grandissant de l’enseignement en ligne auprès des futurs candidats.

Par le biais d’un planning en ligne, le moniteur renseigne les horaires durant lesquels il est disponible. Il revient ensuite à l’étudiant de choisir le créneau horaire qui lui convient ou d’ajuster son emploi du temps en conséquence. Cette façon de procéder est particulièrement intéressante surtout pour les futurs conducteurs qui ont peu de temps devant eux durant la semaine puisqu’il est tout à fait envisageable que le moniteur propose des heures de formation même les week-ends et les jours fériés.

Les démarches administratives

L’un des points essentiels qui différencient une auto-école en ligne d’une auto-école traditionnelle réside dans le fait que l’élève d’une formation au Code de la route à distance revêt le statut de candidat libre.

Qu’est-ce que cela implique ? En tant que candidat libre, l’élève prend en main toutes les démarches administratives liées à l’obtention du permis de conduire. En passant par l’inscription sur le site de l’ANTS, l’inscription au passage aux examens de conduite et de Code de la route, jusqu’à l’élaboration d’une demande permettant d’obtenir le permis de conduire définitif.

Ainsi, il devra se charger d’ouvrir un compte personnel sur le site internet de l’ANTS, de fournir les pièces justificatives demandées et ensuite de les télécharger. La même démarche est à effectuer pour l’inscription à une session d’examen. Les dossiers d’inscription sont en revanche à transférer au centre d’examen agréé de son choix (La Poste, Objectifcode…)

Il existe néanmoins certaines écoles en ligne qui proposent d’effectuer toutes les formalités en ligne, et cela, gratuitement. En réalité, le coût de la prestation est déjà inclus dans le forfait initial.

La rémunération du formateur

À l’heure actuelle, les formateurs indépendants qui travaillent pour le compte d’une auto-école en ligne gagnent plus qu’un formateur exerçant dans un établissement traditionnel. En moyenne, ce dernier est rémunéré à 10 € de l’heure, tandis que le moniteur de l’auto-école à distance peut gagner le double, voire plus la plupart du temps.

Cet état des faits s’explique notamment par le fait qu’une auto-école en ligne ne possède pas de local. Elle n’a donc aucun loyer à payer ce qui lui permet de réaliser une marge de profit plus élevée. D’où, elle peut se permettre de payer davantage ses collaborateurs.

Le coût de la formation

Si la formation au code à distance séduit de plus en plus les élèves, c’est aussi en raison de son tarif très compétitif, particulièrement adapté au petit budget. Il faut savoir que pour suivre une formation incluant les cours de code et 20 heures de conduite au sein d’un centre de formation traditionnel, le futur conducteur doit débourser en moyenne 1100 €. Un candidat libre quant à lui peut espérer payer jusqu’à 30% de moins.

En définitive, le choix d’une auto-école dépend principalement des besoins de chaque partie concernée.

Du côté des enseignants, si d’autres préfèrent la liberté et l’autonomie que confère un travail en ligne, d’autres opteront pour le côté sécurisant d’une structure traditionnelle encadrée par des règles et des conditions de travail bien définies.

Pour les aspirants au permis de conduire, outre le fait de peser le pour et le contre avant la prise de décision, il semble tout aussi important d’identifier au préalable ses réelles dispositions et état d’esprit.

Auto-école en ligne ou auto-école traditionnelle : pour quel profil ?

Au regard des éléments distinctifs de ces deux types de structure, on peut dire que chacune d’elle cible un profil de candidat en particulier.

Auto-école traditionnelle

En toute logique, lorsqu’on choisit l’option en ligne, cela signifie qu’on a accès à internet. Si ce n’est pas le cas, autant dès le départ opter pour une formation dans une école de conduite où l’ensemble des moyens pédagogiques et didactiques est mis à la disposition des élèves.

En outre, les enseignements classiques effectués en salle sont destinés aux futurs conducteurs qui ont besoin d’être encadrés par un formateur pour mieux avancer. Autrement dit, ceux qui ont du mal à travailler seuls et qui ont besoin d’un accompagnement renforcé. Dans une formation en ligne, force est de reconnaître qu’il existe peu d’interactions entre l’enseignant et l’élève. Les rencontres se résument en effet aux heures de conduite, ce qui ne favorise pas logiquement les échanges, voire même l’établissement d’un lien de confiance entre les deux.

Par ailleurs, c’est durant les cours collectifs en local que vous pourriez obtenir davantage de réponses à certaines questions relatives au cours. Ils représentent effectivement une parfaite occasion pendant laquelle les autres élèves pourront poser des questions auxquelles vous n’aviez pas forcément pensé.

Auto-école en ligne

Devenir candidat libre n’est pas adapté à tous les candidats aux examens du permis de conduire. En effet, le fait de travailler à distance exige un certain nombre de prérequis pour espérer maîtriser la formation au cours de code.

Une bonne connaissance du net :

On pense en l’occurrence au fait de devoir entreprendre soi-même des recherches d’informations pour compléter les leçons, d’effectuer les démarches administratives en ligne… En réalité, il faut savoir travailler en toute autonomie si l’on souhaite se former en ligne.

Être organisé et avoir de l’autodiscipline :

En n’étant pas soumis aux contraintes d’un planning fixe, on est souvent tenté par un certain « laisser-aller ». Tout remettre à plus tard par manque de temps ou tout simplement par manque d’envie. Afin d’éviter précisément ce genre d’attitude contre-productive, certaines auto-écoles en ligne mettent en place des dispositions particulières. Par exemple, des notifications par mail ou message sont envoyées régulièrement pour faire penser à l’élève qu’il doit reprendre sa formation.

En conclusion, les auto-écoles en ligne et les auto-écoles traditionnelles ont chacune leurs avantages et inconvénients. À vous futur détenteur de permis de conduire de choisir l’option qui répond le mieux à vos besoins. D’autant plus que la finalité est la même pour chacune d’entre elles : vous aider à préparer au mieux les examens au permis de conduire.