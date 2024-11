Combien coûte le TOEIC ?

SOMMAIRE

Quel est le prix du TOEIC ?

En France, le prix du TOEIC est de 169 €, payable exclusivement en carte bancaire, directement en ligne.

Toutefois, il faut savoir que sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d’une remise de 17 €, ce qui vous permet de profiter d’un tarif de 152 €. Pour cela, il est nécessaire de justifier d’un statut de :

étudiant ;

militaire ;

demandeur d’emploi.

Par ailleurs, diverses options concernant la correction vous sont proposées à différents prix, comme :

Le certificat numérique, qui est inclus et gratuit. Disponible sur votre compte en ligne ETS Global, téléchargeable en PDF et imprimable. Avec un QR code permettant de garantir son authenticité.



Le certificat papier est une option à 16 € . Sélectionnez cette option si vous souhaitez commander un certificat. Le certificat est un document officiel (sous forme de diplôme) et mentionne le nom du candidat et les résultats obtenus.



. Sélectionnez cette option si vous souhaitez commander un certificat. Le certificat est un document officiel (sous forme de diplôme) et mentionne le nom du candidat et les résultats obtenus. Le score report est une option à 16 €. Disponible par courrier sous 5 jours ouvrés après la date de la session. Imprimée sur papier sécurisé avec un QR code permettant de garantir son authenticité.

Enfin, sachez également que vous pouvez bénéficier d’un prix défiant toute concurrence en passant par notre application TOEIC (via Android ou iOS) ou par notre site directement. En effet, vous pouvez vous inscrire à l’examen du TOEIC, à l’aide de notre code promo, au prix de 129 €.

Grâce à ce partenariat exclusif entre digiSchool et ETS Global, vous ne trouverez pas de prix moins cher.

Comment utiliser son CPF pour passer le TOEIC ?

Pour vous diriger vers une formation éligible au CPF, afin d’accroître votre employabilité et d’optimiser vos compétences, il vous faut prendre en compte deux points :

Cette formation doit être référencée par France Compétences. Cette formation doit déboucher sur une certification reconnue par France Compétences.

Le TOEIC répond parfaitement à ces deux critères. Ainsi, il ne vous reste plus qu’à suivre ces différentes étapes :

Connectez-vous à votre compte CPF

Vous pouvez le faire directement sur le site www.moncompteformation.gouv.fr ou passer par l’application mobile “Mon Compte Formation”.

Cette première étape vous permettra d’accéder à votre compte qui est, chaque année, alimenté d’un crédit allant de 500 € à 5 000 €. Vous devrez, pour cela, inscrire votre identifiant de connexion, ainsi que votre mot de passe.

À noter : votre identifiant correspond à celui de vos impôts ou à votre numéro de Sécurité sociale.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, il vous faudra alors créer votre compte, en renseignant votre adresse mail et votre numéro de Sécurité sociale.

Nouveau décret sur le reste à charge

Dès le 2 mai 2024, les utilisateurs du Compte personnel de formation (CPF) devront contribuer financièrement à leur formation à hauteur de 100 €. Un montant qui sera ajusté en annuellement en fonction de l’inflation.

Toutefois, certains groupes ne seront pas tenus de payer ce reste à charge :

les demandeurs d’emploi ;

les travailleurs dont la formation bénéficie d’un abondement de l’employeur ou de l’OPCO ;

les salariés en reconversion.

Choisir une formation qui aboutit au passage d’un test TOEIC

Sur la page d’accueil, vous devez cliquer sur l’onglet “Rechercher une formation”, puis il vous faudra :

Inscrire dans la barre de recherche “TOEIC (anglais)”.

Renseigner votre code postal et définir si vous souhaitez trouver un organisme de formation proche de votre domicile, en cliquant sur “En centre de formation” ou trouver une formation à distance, en cliquant sur “Formation à distance”.

Sélectionner la proposition, dans la liste qui vous est proposée, qui correspond à vos besoins et à vos attentes.

Cliquer sur “Créer mon dossier d’inscription”.

Renseigner les différentes informations vous concernant : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse, diplômes, objectifs de la formation, etc.

Suite à votre inscription, vous serez recontacté par l’organisme de formation sous 2 jours ouvrés.

Lorsque vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, dans le cas où votre compte CPF ne vous permet pas de financer la formation TOEIC, que vous avez choisie, dans son intégralité, il est possible de demander à votre employeur ou à Pôle Emploi de cofinancer cette dernière.

Découvrez ici tout ce qu’il faut savoir pour financer votre TOEIC avec le CPF.

Comment comprendre les résultats au TOEIC ?

De plus en plus apprécié et exigé par les grandes écoles et par les entreprises, le TOEIC vous permet d’évaluer votre degré de maîtrise de la langue anglaise dans un contexte professionnel. Sa corrélation avec le CECRL – Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues – présente l’avantage de donner une signification à votre score. C’est pourquoi ce test est une véritable référence en matière d’examens linguistiques.

Le TOEIC s’évalue en nombre de points. Par exemple, le TOEIC Listening and Reading présente une échelle allant de 10 à 990 points. Chacun de ces points correspond à un niveau précis, tel que :

120 points ou plus, vous atteignez le niveau A1, soit un niveau débutant ;

niveau A1, soit un 225 points ou plus, vous atteignez le niveau A2, soit un niveau intermédiaire ;

550 points ou plus, vous atteignez le niveau B1, soit un niveau seuil ;

785 points ou plus, vous atteignez le niveau B2, soit un niveau avancé ;

945 points ou plus, vous atteignez le niveau C1, soit un niveau autonome.

Les deux sections du TOEIC Listening and Reading sont notées sur 495 points. Le but est donc de répondre correctement au plus de questions possibles. D’autre part, les notes sont définies avec un système d’échelons. C’est-à-dire qu’à partir d’un certain nombre de réponses justes, chaque nouvelle réponse correcte vous rapporte, en plus, 5 ou 10 points.

Quel TOEIC choisir ?

Vous envisagez de passer un test TOEIC, mais vous ne savez pas vers lequel vous diriger ? En effet, ils ne se destinent pas tous au même public.

Le TOEIC Listening and Reading

Ce test évalue vos aptitudes en anglais professionnel. Il s’agit là de déterminer vos compétences en termes de compréhension écrite et orale, lorsque vous êtes de niveau intermédiaire à niveau avancé.

Vous pouvez passer cet examen en même temps que le test TOEIC Speaking and Writing. Ainsi, vous serez évalué de manière précise sur votre maîtrise des quatre compétences linguistiques.

Le TOEIC Speaking and Writing

Ce test évalue vos aptitudes en anglais professionnel. Il s’agit là de déterminer vos compétences en termes d’expression écrite et orale, lorsque vous êtes de niveau intermédiaire à niveau avancé.

Le TOEIC Bridge

Ce test évalue vos compétences en anglais professionnel. Il s’agit là de déterminer vos aptitudes en termes de compréhension écrite et orale, lorsque vous êtes de niveau débutant à niveau intermédiaire.

Le TOEIC TFI

Ce test évalue vos compétences en français professionnel et académique. Il s’agit là de définir vos aptitudes en termes de compréhension écrite et orale.

Vous serez évalué sur vos capacités à participer à des communications orales, mais aussi écrites et à lire différents supports, tels que des e-mails, des rapports, des newsletters, etc.

Ainsi, si vous souhaitez évaluer vos aptitudes en compréhension écrite et orale, vous pourrez opter pour le TOEIC Bridge ou le TOEIC Listening and Reading. Le choix entre ces deux examens dépend de votre niveau. En effet, le premier est destiné aux niveaux débutants à intermédiaires et le second, aux niveaux intermédiaire aux niveaux avancé.

Dans le cas où vous souhaitez évaluer vos aptitudes en expression écrite et orale, vous devez vous diriger vers le TOEIC Speaking and Writing. Ce test se destine aux niveaux intermédiaires aux niveaux avancés.

Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir une attestation de résultats internationale, c’est-à-dire reconnue dans le monde entier, vous devez passer votre TOEIC en Programme Public. En effet, le Programme Institutionnel vous donne accès à une attestation de résultats reconnue au niveau national seulement.