Quel est le tarif d’un cours particulier en primaire ?

Votre enfant rencontre des difficultés à l’école et vous vous demandez quel est le tarif pour un cours particulier en primaire ? digiSchool vous offre la meilleure solution !

Qu’est-ce qu’un cours particulier de primaire ?

Le cours particulier de primaire, aussi appelé soutien scolaire, est un accompagnement adapté aux besoins d’un enfant. Chaque cours est conçu selon ses lacunes afin d’améliorer son niveau mais également de consolider ses connaissances.

C’est souvent une solution adéquate pour une réussite scolaire sans encombres. Ces cours particuliers peuvent se dérouler sur des périodes courtes ou tout au long de l’année et ce, pour toutes les matières scolaires.

Mathématiques, français, anglais, physique-chimie… Choisissez la matière où votre enfant a le plus de difficultés.

Il existe différents types de cours particulier :

Le cours de soutien scolaire en groupe

Le cours particulier (individuel)

Le cours particulier à distance (en ligne)

Le cours particulier en présentiel.

Ces solutions de soutien scolaire ont différents buts : aide aux devoirs, soutien en vue d’un examen, remise à niveau, décrochage scolaire, perfectionnement, retard d’apprentissage… Et bien d’autres encore !

Qui peut donner des cours particuliers en primaire ?

Aucune formation n’est obligatoire pour donner des cours particuliers en France. Il est donc possible de faire appel à des enseignants diplômés ou des étudiants motivés dans le domaine.

Cependant, si vous souhaitez aider votre enfant dans des difficultés à l’école et que vous ne savez pas vers qui vous tourner, digiSchool a tout ce qu’il faut pour vous. Nous proposons des cours particuliers pour les élèves de primaire (du CP au CM2), réalisés avec des professeurs certifiés et en partenariat avec les meilleurs éditeurs français.

Cours particulier primaire : digiSchool vous dit tout

Nous mettons à votre disposition différents contenus, afin que votre enfant puisse progresser efficacement. Retrouvez facilement plus de 350 fiches de cours de primaires en ligne sur différentes thématiques dans les matières suivantes :

Le français ;

Les mathématiques ;

L’histoire ;

La géographie ;

Les sciences et technologie ;

L’enseignement moral et civique.

Pour s’entraîner de manière ludique, vous aurez accès à des quiz et des exercices, permettant à vos enfants de mettre leurs connaissances à profit. En tant que parent, vous pourrez évaluer les acquis de votre enfant et analyser les notions sur lesquelles ils ont le plus de lacunes.

Le tout, sans avoir besoin de connexion internet. Vos enfants pourront s’entraîner partout, sans le moindre effort !

Pour ne rien gâcher, vous retrouverez également des conseils clés pour appréhender la scolarité de votre enfant.

Quel est le tarif d’un cours particulier en primaire ?

En règle générale, le tarif d’un cours particulier en primaire est d’un minimum de 16.50 euros et peut varier jusqu’à 27 euros.

En fonction de vos besoins, le professeur s’adapte et propose des cours plus ou moins réguliers.

Grâce à digiSchool, vous pourrez allier économies et praticité. Vos enfants pourront s’entraîner selon vos disponibilités, grâce à des contenus officiels et le tout pour une somme bien plus avantageuse.

digiSchool propose différentes formules :

Un pass numérique éducatif à 14.49 euros mensuel ou 95.88 euros annuel ;

à ou ; Un abonnement à digiSchool éducation à 4.99 euros hebdomadaire ou 9.99 euros mensuel.

Le tarif d’un cours particulier en primaire ne vous aura jamais semblé aussi abordable !