Sa ou ça : la règle, le test et la troisième forme oubliée

« Sa » accompagne un nom, « ça » remplace « cela ». La règle tient en une ligne, et pourtant la faute reste l’une des plus visibles à l’écrit. En cause : une troisième forme que tout le monde oublie, et une poignée d’expressions toutes faites où l’oreille ne sert plus à rien.

C’est une faute qui ne pardonne pas, parce qu’elle se voit tout de suite. « Sa va ? » dans un message, « comme sa » dans un mail, « tout sa » dans une copie : le lecteur bute, et il en tire une conclusion sur celui qui écrit. Sa ou ça, la règle tient pourtant en une ligne. Si la faute résiste, ce n’est pas parce qu’elle serait difficile, c’est parce que deux choses manquent presque toujours dans les explications : une troisième forme dont personne ne parle, et les quelques expressions toutes faites où l’on écrit sans réfléchir. Cet article traite les deux. Et pour ancrer ce genre de distinction sur la durée plutôt que règle par règle, améliorer son orthographe avec des exercices classés par notion reste le moyen le plus efficace.

Sommaire

La réponse en une phrase

« Sa » accompagne un nom et marque la possession. « Ça » remplace « cela » et ne s’appuie sur rien. Une troisième forme existe, « çà » avec un accent grave, mais elle ne survit plus que dans la locution « çà et là ».

Ces trois mots se prononcent exactement pareil. C’est la seule difficulté du dossier, et elle est réelle : l’oreille ne peut rien pour vous. En revanche, leur fonction dans la phrase n’a rien de commun, et c’est par là que la distinction se fait, de façon fiable.

« Sa » : le mot qui accompagne un nom

« Sa » est un déterminant possessif, à la troisième personne du singulier, devant un nom féminin singulier. Il ne vit jamais seul : il y a toujours un nom derrière lui, éventuellement précédé d’un adjectif.

« Elle a oublié sa clé. »

clé. » « Il relit sa longue lettre de motivation. »

longue lettre de motivation. » « Le professeur rend sa copie à chaque élève. »

Trois indices le trahissent à coup sûr. D’abord, il est suivi d’un nom. Ensuite, ce nom est féminin singulier : au masculin on écrit « son », au pluriel « ses ». Enfin, il exprime l’appartenance : la clé est à elle, la lettre est à lui.

Une réserve mérite d’être posée tout de suite, parce qu’elle surprend beaucoup de monde : « son » ne marque pas seulement le masculin. Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un h muet, c’est « son » que l’on écrit, pour éviter le heurt de deux voyelles. On dit « son amie », « son école », « son habitude », et non « sa amie ». La forme « sa » est donc réservée aux noms féminins à initiale consonantique.

Le pendant masculin reste utile à connaître, parce qu’il fournit un test rapide. « Sa clé » devient « son sac » ; « sa copie » devient « son devoir ». Si le basculement fonctionne, vous êtes bien devant un possessif, donc devant « sa ».

« Ça » : le mot qui remplace « cela »

« Ça » est un pronom démonstratif. Un pronom, par définition, remplace quelque chose : il n’a besoin d’aucun nom derrière lui, puisqu’il en tient lieu. C’est la forme courante et raccourcie de « cela ».

« Ça ne me dérange pas. » (= cela ne me dérange pas)

ne me dérange pas. » (= cela ne me dérange pas) « Je n’avais pas prévu ça . » (= je n’avais pas prévu cela)

. » (= je n’avais pas prévu cela) « Ça sent le brûlé. » (= cela sent le brûlé)

Il désigne le plus souvent une chose, une situation, une idée : « ça m’agace », « ça n’a pas marché ». Appliqué à des personnes, il reste possible mais devient familier et généralisant, comme dans « les adolescents, ça dort tard ». Cette valeur d’indéfini explique d’ailleurs son emploi dans la langue de la psychanalyse, où « le ça » désigne l’instance des pulsions, mais il s’agit alors d’un nom commun, un tout autre usage.

Retenir que « ça » est toujours substituable par « cela » suffit à résoudre la quasi-totalité des cas. Le reste de cet article consiste, pour l’essentiel, à montrer où ce test se laisse oublier.

Le test qui tranche en deux secondes

Un seul geste mental, applicable dans les deux sens.

Remplacez par « cela ». La phrase tient debout ? Écrivez ça . « Cela va ? » fonctionne, donc « ça va ? ».

. « Cela va ? » fonctionne, donc « ça va ? ». La phrase s’effondre ? Écrivez sa. « Il a perdu cela veste » ne veut rien dire, donc « sa veste ».

Un test de secours existe, utile quand « cela » sonne trop soutenu pour que l’oreille tranche. Essayez de passer le mot au masculin en « son ». « Sa réponse » devient « son argument » : c’est un possessif. « Ça m’étonne » ne devient jamais « son m’étonne » : c’est un pronom.

Le test par « cela » reste le plus sûr des deux, parce qu’il ne dépend d’aucune connaissance du genre des noms. Gardez le second pour les cas où le premier vous laisse hésitant.

Pourquoi il y a une cédille, et ce qu’elle change

La cédille n’est pas une décoration, et la traiter comme telle est la vraie raison pour laquelle la faute s’installe. C’est un signe de lecture, avec une fonction précise.

En français, la lettre « c » se prononce [s] devant e, i et y : cerise, citron, cygne. Devant a, o et u, elle se prononce [k] : car, col, cure. La cédille sert uniquement à forcer le son [s] devant ces trois voyelles-là.

garçon, leçon, façade : sans cédille, on lirait « garkon », « lekon », « fakade ».

reçu, aperçu, déçu : même mécanisme devant le u.

ça : sans cédille, « ca » se lirait [ka].

Autrement dit, écrire « ca » n’est pas une variante fautive de « ça », c’est un mot qui ne se prononce pas de la même façon. Et écrire « sa » à la place de « ça », ce n’est pas oublier un accent : c’est changer de mot, de nature et de fonction. Poser les choses ainsi transforme une règle à mémoriser en une logique qui se déduit, ce qui est toujours plus solide.

Cette mécanique des signes qui gouvernent la prononciation relève de l’orthographe grammaticale, travaillée dès le collège en même temps que les autres séries d’homophones.

« Çà » : la troisième forme, celle que tout le monde oublie

Il existe un « çà » avec cédille et accent grave. C’est un ancien adverbe de lieu, qui signifiait « ici ». Il a presque disparu de l’usage courant et ne subsiste que dans deux emplois figés : une locution, encore bien vivante à l’écrit, et une interjection devenue littéraire.

« Çà et là » signifie « d’un côté et de l’autre », « en divers endroits ». Les deux mots portent un accent grave : « çà » comme « là ». « Des papiers traînaient çà et là sur le bureau. »

« On relève çà et là quelques maladresses dans le devoir. »

L’accent grave joue ici exactement le même rôle que dans les couples « a » et « à », « la » et « là », « ou » et « où » : il distingue à l’écrit deux mots que la prononciation ne sépare pas. Le second emploi survivant est l’interjection « ah çà ! », qu’un lecteur ne croisera plus guère que dans un texte ancien ou une réplique de théâtre.

Pourquoi s’en préoccuper si l’usage est si limité ? Pour une raison pratique : ce sont les deux seules situations où l’on doit écrire un accent grave sur ce mot. Partout ailleurs, le pronom s’écrit « ça », sans accent. Savoir que la troisième forme est confinée à ces deux emplois revient à sécuriser tous les autres cas d’un seul coup.

Ça va, ça fait, comme ça : les formules où la faute s’installe

C’est ici que se joue l’essentiel. Les fautes que l’on voit passer ne concernent presque jamais une phrase construite : elles se logent dans des expressions toutes faites, écrites vite, sans que le test soit appliqué. Toutes contiennent « ça », et toutes passent le test de « cela ».

Ce que l’on écrit trop souvent La forme correcte Le test sa va ça va cela va sa fait longtemps ça fait longtemps cela fait longtemps comme sa comme ça comme cela tout sa tout ça tout cela sa suffit ça suffit cela suffit sa y est ça y est cela y est sa m’énerve ça m’énerve cela m’énerve sa dépend ça dépend cela dépend

Une régularité se dégage, et elle vaut d’être retenue : dans la plupart de ces formules, le mot est immédiatement suivi d’un verbe. Or un déterminant possessif annonce toujours un nom, jamais un verbe conjugué. « Sa va » est donc impossible en français, non pas parce que le sens serait faux, mais parce que la construction n’existe pas.

Deux nuances empêchent de transformer cette observation en règle mécanique. La première est bénigne : dans « comme ça », « tout ça » et « ça m’énerve », il n’y a pas de verbe collé au mot, et c’est le test par « cela » qui tranche. La seconde compte davantage. Certains mots sont à la fois noms et formes verbales, et le possessif redevient alors parfaitement correct devant eux : « sa marche était lente », « sa demande a été acceptée », « sa danse impressionne ». Le mot qui suit n’est pas un verbe conjugué, c’est un nom.

Une dernière fausse exception mérite d’être levée : « sa mère travaille », « sa voiture démarre ». Le verbe est bien là, mais il suit le nom, il n’est pas collé au possessif. Dans tous ces cas de figure, le test par « cela » reste l’arbitre : « cela mère travaille » ne se dit pas.

Le tableau des trois formes

Forme Nature Remplacement Exemple sa Déterminant possessif, féminin singulier « son » au masculin, « ses » au pluriel Sa réponse était juste. ça Pronom démonstratif « cela » Ça n’a aucun rapport. çà Adverbe de lieu, archaïque « ici », dans « çà et là » et « ah çà ! » Des notes griffonnées çà et là.

Les rectifications de l’orthographe de 1990, dont le texte de référence a été publié au Journal officiel du 6 décembre 1990 et reste applicable aujourd’hui, ne modifient aucune de ces trois formes. Il n’existe donc pas ici de graphie ancienne et de graphie rectifiée à mettre en concurrence, contrairement à d’autres cas d’accentuation comme « événement » et « évènement ».

« Ça » ou « cela » : la question du registre

Une fois la graphie sécurisée, une seconde question se pose, et elle n’a rien d’orthographique : « ça » relève de la langue courante, voire familière. « Cela » appartient au registre soutenu. Choisir entre les deux est une décision de style, mais elle se juge dans une copie.

Copie d’examen, dissertation, concours. Préférez « cela » dans une rédaction argumentée. « Ça montre que » passe mal dans une dissertation de français ou une épreuve de culture générale, alors que la même phrase avec « cela » ne fait sourciller personne. Ce n’est pas une faute d’orthographe, c’est une maladresse de registre, et elle se paie dans l’appréciation générale.

Préférez « cela » dans une rédaction argumentée. « Ça montre que » passe mal dans une dissertation de français ou une épreuve de culture générale, alors que la même phrase avec « cela » ne fait sourciller personne. Ce n’est pas une faute d’orthographe, c’est une maladresse de registre, et elle se paie dans l’appréciation générale. E-mail professionnel. « Ça » est acceptable dans un échange courant entre collègues, à éviter dans un premier contact ou un écrit adressé à un client. « Cela me convient » vaut mieux que « ça me va » dans une réponse formelle.

« Ça » est acceptable dans un échange courant entre collègues, à éviter dans un premier contact ou un écrit adressé à un client. « Cela me convient » vaut mieux que « ça me va » dans une réponse formelle. Message personnel. « Ça » est la forme naturelle, et personne n’écrit « cela va ? » à un ami. Le seul enjeu y est la cédille.

Cette attention au niveau de langue, autant qu’à la règle elle-même, distingue un écrit maîtrisé d’un écrit simplement correct. C’est aussi ce que l’on consolide en révisant les accords et règles grammaticales à mesure que les écrits deviennent plus formels.

Le réflexe de relecture

Le problème de cette faute est qu’elle se relit mal. Le mot est court, il passe sous le regard sans l’accrocher, et l’oreille ne signale rien puisque la prononciation est identique. Trois habitudes la font remonter.

Regarder le mot suivant, pas le mot lui-même. Un nom derrière ? C’est « sa ». Un verbe conjugué derrière ? C’est « ça ». Ce réflexe se déclenche plus vite que le test par « cela » et suffit dans la plupart des cas, à condition de se souvenir que des mots comme « marche », « demande » ou « pose » peuvent être des noms.

Un nom derrière ? C’est « sa ». Un verbe conjugué derrière ? C’est « ça ». Ce réflexe se déclenche plus vite que le test par « cela » et suffit dans la plupart des cas, à condition de se souvenir que des mots comme « marche », « demande » ou « pose » peuvent être des noms. Relire ses fins de message. Les formules figées se concentrent dans les salutations et les réponses courtes, là où l’on écrit le plus vite. « Ça marche », « ça me va », « comme ça » : ce sont ces trois-là qui reviennent le plus.

Les formules figées se concentrent dans les salutations et les réponses courtes, là où l’on écrit le plus vite. « Ça marche », « ça me va », « comme ça » : ce sont ces trois-là qui reviennent le plus. Réviser la série entière, pas le couple isolé. « Sa » et « ça » appartiennent à une famille : ce et se, ces et ses, la et là, a et à. Toutes fonctionnent sur le même principe, deux mots identiques à l’oreille que seule la fonction sépare. Les travailler ensemble ancre le raisonnement une bonne fois, au lieu de mémoriser huit règles indépendantes.

À lire aussi : Au temps pour moi ou autant pour moi : laquelle écrire ?

Questions fréquentes

Écrit-on « sa va » ou « ça va » ? On écrit « ça va », avec une cédille et sans accent. Le test le confirme : « cela va » fonctionne, alors que « sa » ne peut jamais être suivi directement d’un verbe puisqu’il annonce un nom. Quelle est la différence entre « sa » et « ça » ? « Sa » est un déterminant possessif féminin singulier, toujours suivi d’un nom : sa maison, sa décision. « Ça » est un pronom démonstratif qui remplace « cela » et ne s’appuie sur aucun nom : ça m’étonne, je n’aime pas ça. Quand faut-il écrire « çà » avec un accent grave ? Dans deux emplois figés seulement : la locution « çà et là », qui signifie « en divers endroits », et l’interjection littéraire « ah çà ! ». Il s’agit d’un ancien adverbe de lieu, sorti de l’usage courant en dehors de ces deux cas. Partout ailleurs, le pronom s’écrit « ça », sans accent. Pourquoi « ça » prend-il une cédille ? Parce que la lettre « c » se prononce [k] devant a, o et u. La cédille sert à forcer le son [s], comme dans garçon, leçon ou reçu. Sans elle, « ca » se lirait [ka]. Faut-il écrire « comme ça » ou « comme sa » ? « Comme ça », toujours. La locution équivaut à « comme cela ». « Comme sa » n’existe pas, faute d’un nom derrière le possessif. Peut-on employer « ça » dans une copie d’examen ? Ce n’est pas une faute d’orthographe, mais « ça » relève de la langue courante. Dans une dissertation, une synthèse ou une épreuve écrite formelle, « cela » est plus adapté et évite une remarque sur le niveau de langue.

Sources