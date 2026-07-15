Ce ou se : comment ne plus les confondre

« Ce » ou « se » ? Deux mots qui se prononcent pareil mais n’ont rien à voir : l’un montre ou présente, l’autre accompagne un verbe pronominal. Voici, pour chaque cas, sa nature, un test de substitution imparable et des exemples pour trancher sans hésiter à l’écrit.

« Ce matin, il se lève tôt. » Deux petits mots qui se prononcent exactement pareil, mais qui n’ont rien en commun : le premier montre, le second accompagne un verbe. La confusion entre « ce » et « se » compte parmi les fautes les plus fréquentes dans un devoir, un e-mail ou un CV, et elle se repère vite. Pourtant, il n’y a rien à deviner : chaque forme a une nature grammaticale précise, et un simple test de remplacement suffit à trancher. Cet article détaille les deux emplois de « ce » (devant un nom et comme pronom), le fonctionnement de « se », les cas où l’on écrit « c’ » ou « s’ », et les pièges qui reviennent le plus souvent. Pour ancrer ces réflexes dans la durée, rien ne remplace un entraînement régulier : c’est tout l’intérêt des exercices pour progresser en orthographe.

Sommaire

Pourquoi confond-on « ce » et « se » ?

« Ce » et « se » sont des homophones grammaticaux : des mots qui se prononcent de la même façon mais dont l’orthographe dépend de leur rôle dans la phrase. L’erreur ne vient pas d’un mot mal connu, mais de sa fonction, qu’on n’a pas identifiée au moment d’écrire. C’est pourquoi la parade n’est jamais de « retenir l’orthographe » du mot, mais de reconnaître sa nature.

Or ces deux mots appartiennent à deux mondes opposés. « Se » tourne toujours autour d’un verbe : c’est un pronom réfléchi, celui des verbes pronominaux comme se lever ou s’habiller. « Ce » relève du démonstratif : il sert à montrer un nom (« ce livre ») ou à présenter quelque chose (« c’est vrai », « ce que je veux »). Une fois cette opposition en tête, chaque cas se règle avec un test de remplacement. C’est d’ailleurs la logique de toute l’orthographe grammaticale : choisir la graphie selon la fonction du mot, jamais selon le son.

« Se » (ou « s’ ») : le pronom du verbe pronominal

Se est un pronom personnel réfléchi de la troisième personne. Il ne vit jamais seul : il accompagne toujours un verbe, avec lequel il forme un verbe pronominal. Le sujet et le pronom désignent alors la même personne : dans « il se lave », c’est bien « il » qui se lave lui-même.

On le rencontre à la troisième personne du singulier et du pluriel : « elle se souvient », « ils se parlent », « le magasin se trouve en centre-ville ». Devant une voyelle ou un h muet, « se » s’élide en « s’ » : « il s’habille », « elle s’amuse », « le débat s’anime ».

Le test : comme « se » renvoie au sujet, on peut changer la personne du verbe et « se » devient alors « me » ou « te ». « Il se lève » se conjugue « je me lève », « tu te lèves » : le remplacement fonctionne, on écrit donc se. Si l’on ne peut pas transformer la phrase de cette manière, ce n’est pas le pronom réfléchi.

À retenir : se est toujours collé à un verbe pronominal et renvoie au sujet. Le repère le plus sûr : « il se … » devient « je me … », « tu te … ». Exemple : « il se trompe » → « je me trompe ».

« Ce » (ou « c’ ») : le démonstratif

« Ce » n’a rien à voir avec un verbe pronominal : c’est un mot démonstratif, qui sert à montrer ou à présenter. Il a deux emplois qu’il faut distinguer, car ils n’occupent pas la même place dans la phrase.

« Ce » déterminant, devant un nom

Placé devant un nom (éventuellement séparé de lui par un adjectif), « ce » est un déterminant démonstratif. Il désigne l’être ou l’objet dont on parle : « ce livre », « ce grand immeuble », « ce matin ». C’est le masculin singulier de la série ce / cet / cette / ces (« cet arbre » devant une voyelle, « cette table » au féminin, « ces enfants » au pluriel).

Le test : on peut le remplacer par un autre déterminant, « le » ou « un » (« ce livre » → « le livre »), ou lui ajouter « …-là » (« ce livre-là »). Le nom qui suit confirme qu’on a affaire au déterminant.

« Ce » pronom, pour présenter

« Ce » est aussi un pronom démonstratif. On le trouve surtout devant le verbe être, dans le présentatif « c’est », et devant un pronom relatif : « ce qui compte », « ce que je veux », « ce dont tu parles ». Il désigne alors une idée, une chose non nommée : « ce qui compte, c’est d’essayer ».

Devant une voyelle, « ce » s’élide en « c’ » : « c’est », « c’était », « c’aurait été ». Attention, « c’est » (ce + est) présente ou explique quelque chose ; il ne faut pas le confondre avec « s’est » (se + est), qui appartient à un verbe pronominal au passé composé. Cette paire fait l’objet d’un article dédié, à lire pour distinguer aussi « ces » et « ses » : ces, ses, c’est ou s’est.

Le test : le pronom « ce » se remplace par « cela ». « Ce n’est pas grave » devient « cela n’est pas grave » ; « c’est fini » devient « cela est fini ». Si « cela » convient, on écrit ce (ou « c’ » devant une voyelle).

Les deux tests de substitution

En cas de doute, une seule question de départ : le mot accompagne-t-il un verbe pronominal, ou montre-t-il quelque chose ? Deux tests répondent à coup sûr.

Test du « me / te » pour « se » : essayez de conjuguer à une autre personne. Si « il se … » devient « je me … » ou « tu te … », c’est le pronom réfléchi : on écrit se (ou « s’ »).

essayez de conjuguer à une autre personne. Si « il se … » devient « je me … » ou « tu te … », c’est le pronom réfléchi : on écrit (ou « s’ »). Test du « cela » ou de l’autre déterminant pour « ce » : si le mot se remplace par « cela » (« c’est » → « cela est »), ou, devant un nom, par « le / un » (« ce train » → « le train »), c’est le démonstratif : on écrit ce (ou « c’ »).

Le tableau récapitulatif

Le réflexe tient en une ligne : repérer ce qui entoure le mot, puis appliquer le test correspondant.

Forme Nature Test de remplacement Exemple se Pronom réfléchi d’un verbe pronominal « il se … » → « je me … / tu te … » Il se repose (je me repose). s’ « se » élidé devant voyelle ou h muet « il s’… » → « je m’… » Elle s’endort (je m’endors). ce (déterminant) Démonstratif devant un nom « le / un » ou « …-là » Ce train (le train, ce train-là) part à midi. ce (pronom) Démonstratif présentatif ou devant un relatif « cela » Ce (cela) n’est pas prévu ; ce que je crois. c’ « ce » pronom élidé devant voyelle « cela » C’est (cela est) une bonne question.

Réviser toutes les règles de base ➜ Les 40 règles de base de l’orthographe française

Les pièges à connaître

Quelques configurations trompent régulièrement, parce que « ce » et « se » s’y retrouvent devant le même verbe être.

Autre confusion courante : « ce » suivi d’un pronom comme « le » ou « lui ». Dans « ce qu’il fait », « ce » est bien le pronom démonstratif (cela qu’il fait). Dans « il se le demande », « se » est le pronom réfléchi du verbe se demander (« je me le demande »). Là encore, la présence d’un verbe pronominal, vérifiable par le changement de personne, fait la différence.

Enfin, ne pas confondre le déterminant « ce » (masculin) avec sa forme « cet » devant une voyelle : « cet homme », « cet été ». Ce sont deux graphies du même déterminant démonstratif, choisies selon le son qui suit ; « se » n’entre jamais dans ce choix.

La méthode de relecture

Connaître la règle ne suffit pas : la plupart des fautes sur « ce » et « se » sont des erreurs d’inattention, commises au fil de la plume. La parade tient en une habitude de relecture ciblée, à appliquer avant d’envoyer un texte qui compte.

Chasser le son, pas le mot. À la relecture, repérez chaque « se » ou « ce » et arrêtez-vous une seconde sur chacun plutôt que de lire en diagonale.

À la relecture, repérez chaque « se » ou « ce » et arrêtez-vous une seconde sur chacun plutôt que de lire en diagonale. Regarder ce qui suit. Un nom, ou « qui / que / dont / est » ? On penche pour « ce ». Un verbe qui décrit une action du sujet sur lui-même ? On penche pour « se ».

Un nom, ou « qui / que / dont / est » ? On penche pour « ce ». Un verbe qui décrit une action du sujet sur lui-même ? On penche pour « se ». Appliquer le test, pas l’intuition. « Je me / tu te » pour « se », « cela » ou « le / un » pour « ce » : le test reste plus fiable que l’oreille, surtout quand on écrit vite.

« Je me / tu te » pour « se », « cela » ou « le / un » pour « ce » : le test reste plus fiable que l’oreille, surtout quand on écrit vite. Travailler la notion isolément. Un homophone se corrige par la répétition ; quelques minutes d’entraînement régulier valent mieux qu’une longue séance ponctuelle, comme pour toute remise à niveau en l’orthographe au collège.

Ces réflexes s’installent vite et servent bien au-delà de cette seule paire de mots : c’est la même démarche qui permet de venir à bout des autres pièges du quotidien, détaillés dans nos conseils pour ne plus faire de fautes d’orthographe.

FAQ

Comment savoir si on écrit « ce » ou « se » ? Regardez le mot qui suit. S’il s’agit d’un verbe et que le sujet agit sur lui-même, c’est le pronom réfléchi « se » : essayez de conjuguer à une autre personne, « il se lève » devient « je me lève ». Sinon, c’est le démonstratif « ce », qui montre un nom (« ce livre ») ou présente quelque chose (« c’est vrai »), et se remplace par « cela ». Quand écrit-on « c’ » et quand écrit-on « s’ » ? « C’ » est « ce » élidé devant une voyelle : « c’est », « c’était ». « S’ » est « se » élidé devant une voyelle ou un h muet, dans un verbe pronominal : « il s’habille », « elle s’amuse ». Le test reste le même : « c’est » se remplace par « cela est », tandis que « s’est » se conjugue « je me suis », « tu t’es ». « Ce sont » ou « se sont » ? « Ce sont » présente : « ce sont mes voisins » (on montre, « ce » est démonstratif). « Se sont » appartient à un verbe pronominal au passé composé : « ils se sont rencontrés », que l’on peut conjuguer « je me suis rencontré ». Si le changement de personne en « je me » fonctionne, on écrit « se sont ». « Ce » devant un verbe, est-ce possible ? Oui, mais seulement comme pronom démonstratif, essentiellement devant le verbe être (« ce sera long », « ce fut une belle année ») ou un relatif (« ce qui arrive »). Dans ces cas, « ce » se remplace par « cela ». Devant un verbe qui décrit une action réfléchie du sujet, c’est « se » qu’il faut écrire. Existe-t-il une astuce unique pour ne plus se tromper ? La question de départ est toujours la même : « puis-je conjuguer avec je me / tu te ? ». Si oui, c’est « se ». Si non, essayez « cela » ou un autre déterminant : si l’un des deux passe, c’est « ce ». Cette double vérification lève le doute dans la quasi-totalité des cas.

Sources