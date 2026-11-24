Avec « je », le verbe joindre prend un s : je vous joins. La forme « joint », avec un t, est celle de « il joint » ou du participe passé. Conjugaison, accord de « je vous ai joint », réserve de l’Académie française sur la formule et phrases de mail corrigées.

« Je vous joint mon CV » : la phrase part chaque jour dans des centaines de candidatures, avec une faute à la troisième ligne. La bonne orthographe est je vous joins, avec un s, parce que le sujet est « je » et que le verbe « joindre » fait « je joins, tu joins, il joint ». Le t n’apparaît qu’à la 3e personne et au participe passé. Reste une surprise : l’Académie française déconseille la tournure elle-même et recommande d’écrire autrement. Voici la règle, la conjugaison, l’accord de « je vous ai joint » et les formulations sûres pour améliorer son orthographe dans les mails.

Sommaire

La réponse en deux lignes

Orthographe : je vous join s , tu join s , il join t . Avec « je », toujours un s. « Je vous joint » est une faute de conjugaison.

: je vous join , tu join , il join . Avec « je », toujours un s. « Je vous joint » est une faute de conjugaison. Usage : pour un écrit soigné, l’Académie française recommande « je joins le document à mon envoi », « je vous adresse le document » ou « vous trouverez ci-joint le document ».

Les deux points sont indépendants. Le premier relève de la conjugaison et ne se discute pas. Le second relève du choix des mots : « je vous joins », bien orthographié, reste très courant dans les courriels, mais il existe des formulations plus sûres quand le destinataire est un recruteur ou une administration.

Pourquoi « je vous joins » prend un s

Dans « je vous joins », le sujet est « je ». Le pronom « vous », glissé entre le sujet et le verbe, ne commande rien : il désigne le destinataire. C’est lui qui trompe l’oreille, parce qu’il éloigne « je » du verbe.

« Joindre » est un verbe du 3e groupe. Le Dictionnaire de l’Académie française en fait même le verbe modèle des verbes en -oindre. Au présent, il suit le schéma des verbes en -indre : s, s, t.

Joindre Peindre Craindre je joins je peins je crains tu joins tu peins tu crains il joint il peint il craint

Le test du féminin

« Joint » avec un t existe, d’où l’hésitation. On le rencontre dans deux cas seulement : avec « il », « elle » ou « on » (« elle joint une photo »), et au participe passé (« le fichier joint », « j’ai joint »). Pour reconnaître le participe, essayez de le mettre au féminin : « la pièce jointe » fonctionne, donc t. Dans « je vous joins mon CV », impossible de dire « je vous jointe » : c’est un verbe conjugué avec « je », donc s.

Une lettre qu’on n’entend pas

« Je joins » et « il joint » se prononcent de la même manière. Une ressource éduscol sur les marques de personne du verbe le rappelle : aux temps simples, « cette marque est souvent non sonore ». On ne peut donc pas se fier à l’oreille, seulement au sujet. La même logique impose le s de « je me permets », détaillé dans notre article je me permets ou je me permet.

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La conjugaison de « joindre »

Les formes ci-dessous sont celles que donne le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Personne Présent Imparfait Futur Conditionnel Subjonctif je joins joignais joindrai joindrais que je joigne tu joins joignais joindras joindrais que tu joignes il, elle, on joint joignait joindra joindrait qu’il joigne nous joignons joignions joindrons joindrions que nous joignions vous joignez joigniez joindrez joindriez que vous joigniez ils, elles joignent joignaient joindront joindraient qu’ils joignent

Trois points à surveiller :

Le d disparaît au présent. On écrit « je joins » et « il joint », jamais « je joinds » ni « il joind ». Le d de l’infinitif ne revient qu’au futur et au conditionnel : je joindrai, je joindrais.

On écrit « je joins » et « il joint », jamais « je joinds » ni « il joind ». Le d de l’infinitif ne revient qu’au futur et au conditionnel : je joindrai, je joindrais. Le radical passe à « joign- » devant une voyelle : nous joignons, je joignais, que je joigne. À l’imparfait et au subjonctif, « nous joignions » et « vous joigniez » gardent le i de la terminaison après « gn ».

devant une voyelle : nous joignons, je joignais, que je joigne. À l’imparfait et au subjonctif, « nous joignions » et « vous joigniez » gardent le i de la terminaison après « gn ». Futur ou conditionnel ? « Je vous joindrai le devis demain » annonce un envoi prévu ; « je joindrais volontiers une photo » exprime une éventualité. Le test par « nous » tranche (nous joindrons, nous joindrions), comme l’explique je serai ou je serais.

À l’impératif, le s reste : « joins ta lettre au dossier », « joignez un justificatif ». Les composés suivent le même modèle : je rejoins, j’adjoins, il rejoint, il adjoint.

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« Je vous joins le contrat » : la réserve de l’Académie

Une fois le s en place, la phrase est-elle irréprochable ? Pas tout à fait, selon l’Académie française. Dans une notice de sa rubrique « Dire, ne pas dire » datée du 6 mai 2021, elle déconseille d’employer « je vous joins le contrat signé » à la place de « je vous adresse » ou « je vous envoie le contrat signé ».

Le raisonnement

« Joindre », rappelle la notice, signifie réunir deux choses pour former un tout : on joint une chose à une autre. Le Dictionnaire de l’Académie donne l’exemple « Joindre au dossier les pièces justificatives ». Le complément attendu désigne donc ce à quoi l’on ajoute le document (un dossier, une lettre, un envoi), pas la personne qui le reçoit. Dans « je vous joins le contrat », le verbe prend le sens d’« envoyer », que l’Académie ne lui reconnaît pas.

Ce qu’elle recommande d’écrire

L’Académie recommande Plutôt que Je vous fais parvenir le document signé. Je joins le document signé à mon envoi. Je vous joins le document signé. Vous devez joindre une lettre de motivation à votre dossier. Vous devez m’adresser une lettre de motivation. Vous devez me joindre une lettre de motivation.

La notice précise que « vous trouverez ci-joint… » est correct. C’est la solution la plus simple quand on hésite.

Faut-il bannir « je vous joins » ?

La tournure est installée dans l’usage courant des courriels et personne ne la prendra pour une faute d’orthographe si le s est là. Dans une lettre de motivation, une réponse à un jury ou un courrier administratif, mieux vaut toutefois choisir une formulation que personne ne pourra discuter : « je joins à ce message », « je vous adresse », « vous trouverez ci-joint ». Le gain est double, puisque ces tournures évitent aussi l’hésitation entre s et t.

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Je vous ai joint, jointe ou joints ?

Au passé composé, « joindre » se conjugue avec « avoir » : j’ai joint. Le participe passé suit la règle habituelle : il s’accorde avec le complément direct si celui-ci est placé avant le verbe, et reste invariable sinon.

Phrase Accord Pourquoi J’ai joint les factures à mon message. joint Le complément direct « les factures » est placé après. Les factures que j’ai jointes à mon message. jointes « que », mis pour « les factures », est placé avant. La pièce que j’avais jointe était illisible. jointe « que », mis pour « la pièce », est placé avant. Madame, je vous ai jointe hier par téléphone. jointe Ici « vous » est le complément direct : c’est la personne que l’on a jointe.

La dernière ligne montre que « joindre » a un second sens. Le Dictionnaire de l’Académie le définit ainsi : se mettre en rapport avec une personne, parvenir à lui parler, comme dans « Joindre quelqu’un par téléphone ». « Je vous ai joint » peut donc vouloir dire « j’ai réussi à vous avoir au téléphone ». Raison de plus pour écrire « j’ai joint le document à mon message » quand on parle d’un fichier : la phrase n’a plus qu’une lecture possible.

Dans un mail : phrases corrigées

À éviter Orthographe corrigée Formulation la plus sûre Je vous joint mon CV. Je vous joins mon CV. Vous trouverez ci-joint mon CV. Je vous joint le devis demandé. Je vous joins le devis demandé. Je vous adresse le devis demandé. Je joint à ce mail ma lettre de motivation. Je joins à ce mail ma lettre de motivation. Je joins à ce message ma lettre de motivation. Je vous ai joins le contrat signé. Je vous ai joint le contrat signé. J’ai joint le contrat signé à mon message. Je vous joindrais l’attestation lundi. Je vous joindrai l’attestation lundi. Je vous ferai parvenir l’attestation lundi.

La quatrième ligne illustre la faute inverse : après « ai », il faut le participe passé, avec un t. On écrit « j’ai joint » comme on écrit « j’ai peint ». Pour l’autre verbe d’envoi qui fait trébucher, voyez je vous envoie ou je vous envois. Et pour une relecture complète avant de cliquer sur « Envoyer », suivez les étapes pour écrire un mail sans fautes.

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Joindre, rejoindre : les autres pièges

Je vous rejoins. « Rejoindre » se conjugue comme « joindre » : « je vous rejoins dans dix minutes », « je vous rejoins sur ce point », avec un s. « Il nous rejoint », avec un t.

« Rejoindre » se conjugue comme « joindre » : « je vous rejoins dans dix minutes », « je vous rejoins sur ce point », avec un s. « Il nous rejoint », avec un t. Je reste joignable. L’adjectif vient du radical « joign- » : joignable, injoignable. « Vous pouvez me joindre au 06… » emploie le sens « entrer en contact ».

L’adjectif vient du radical « joign- » : joignable, injoignable. « Vous pouvez me joindre au 06… » emploie le sens « entrer en contact ». Le nom « joint ». « Un joint d’étanchéité », « trouver le joint » : c’est un nom, sans rapport avec la terminaison du verbe.

« Un joint d’étanchéité », « trouver le joint » : c’est un nom, sans rapport avec la terminaison du verbe. Se joindre à. « Je me joins à mes collègues pour vous féliciter » : toujours un s avec « je », et la construction « à » que l’Académie attend.

Mini-quiz corrigé

Choisissez la bonne forme, puis vérifiez avec la correction.

Je vous (joins / joint) la facture du mois d’octobre. Elle (joins / joint) toujours une photo à son dossier. Voici les justificatifs que j’ai (joint / joints) à ma demande. Je vous (rejoins / rejoint) devant la salle à 14 heures. Je vous ai (joins / joint) le planning hier soir.

Corrigé. 1. joins (sujet « je » : s). 2. joint (sujet « elle » : t). 3. joints (le complément direct « que », mis pour « les justificatifs », est placé avant). 4. rejoins (sujet « je », même modèle que « joindre »). 5. joint (participe passé après « ai », complément direct placé après).

Ce qu’il faut retenir

Je vous joins, tu joins : un s. Il joint et j’ai joint : un t.

: un s. et : un t. Test : si « jointe » est possible, c’est le participe (t). Sinon, avec « je », c’est le verbe conjugué (s).

: si « jointe » est possible, c’est le participe (t). Sinon, avec « je », c’est le verbe conjugué (s). Accord : « les pièces que j’ai jointes », accord avec le complément direct placé avant.

: « les pièces que j’ai jointes », accord avec le complément direct placé avant. Usage : l’Académie française préfère « je joins le document à mon envoi », « je vous adresse le document » ou « vous trouverez ci-joint ».

Questions fréquentes

Doit-on écrire « je vous joins » ou « je vous joint » ? On écrit « je vous joins », avec un s. Le sujet est « je » et le verbe joindre fait je joins, tu joins, il joint. La forme « joint », avec un t, ne convient qu’avec il, elle, on, ou au participe passé. Écrit-on « je vous ai joint » ou « je vous ai joins » ? On écrit « je vous ai joint », avec un t. Après l’auxiliaire avoir, il faut le participe passé : joint. La forme « joins » est réservée au présent avec je ou tu. La formule « je vous joins mon CV » est-elle correcte ? Son orthographe est correcte. L’Académie française déconseille cependant cette construction, car joindre signifie ajouter une chose à une autre et non envoyer à quelqu’un. Elle recommande « je joins mon CV à mon envoi », « je vous adresse mon CV » ou « vous trouverez ci-joint mon CV ». Comment accorder « joint » dans « les documents que j’ai joints » ? Le participe passé s’accorde avec le complément direct placé avant le verbe. Ici, « que » reprend « les documents », masculin pluriel : on écrit « joints ». Avec « les pièces », on écrirait « jointes ». Écrit-on « je vous rejoins » ou « je vous rejoint » ? On écrit « je vous rejoins », avec un s. Rejoindre se conjugue comme joindre : je rejoins, tu rejoins, il rejoint.

Sources