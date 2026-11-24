Je vous joins ou je vous joint : on écrit « je vous joins », avec un s
« Je vous joint mon CV » : la phrase part chaque jour dans des centaines de candidatures, avec une faute à la troisième ligne. La bonne orthographe est je vous joins, avec un s, parce que le sujet est « je » et que le verbe « joindre » fait « je joins, tu joins, il joint ». Le t n’apparaît qu’à la 3e personne et au participe passé. Reste une surprise : l’Académie française déconseille la tournure elle-même et recommande d’écrire autrement. Voici la règle, la conjugaison, l’accord de « je vous ai joint » et les formulations sûres pour améliorer son orthographe dans les mails.
Sommaire
- La réponse en deux lignes
- Pourquoi « je vous joins » prend un s
- La conjugaison de « joindre »
- « Je vous joins le contrat » : la réserve de l’Académie
- Je vous ai joint, jointe ou joints ?
- Dans un mail : phrases corrigées
- Joindre, rejoindre : les autres pièges
- Mini-quiz corrigé
- Ce qu’il faut retenir
- Questions fréquentes
La réponse en deux lignes
- Orthographe : je vous joins, tu joins, il joint. Avec « je », toujours un s. « Je vous joint » est une faute de conjugaison.
- Usage : pour un écrit soigné, l’Académie française recommande « je joins le document à mon envoi », « je vous adresse le document » ou « vous trouverez ci-joint le document ».
Les deux points sont indépendants. Le premier relève de la conjugaison et ne se discute pas. Le second relève du choix des mots : « je vous joins », bien orthographié, reste très courant dans les courriels, mais il existe des formulations plus sûres quand le destinataire est un recruteur ou une administration.
Pourquoi « je vous joins » prend un s
Dans « je vous joins », le sujet est « je ». Le pronom « vous », glissé entre le sujet et le verbe, ne commande rien : il désigne le destinataire. C’est lui qui trompe l’oreille, parce qu’il éloigne « je » du verbe.
« Joindre » est un verbe du 3e groupe. Le Dictionnaire de l’Académie française en fait même le verbe modèle des verbes en -oindre. Au présent, il suit le schéma des verbes en -indre : s, s, t.
|Joindre
|Peindre
|Craindre
|je joins
|je peins
|je crains
|tu joins
|tu peins
|tu crains
|il joint
|il peint
|il craint
Le test du féminin
« Joint » avec un t existe, d’où l’hésitation. On le rencontre dans deux cas seulement : avec « il », « elle » ou « on » (« elle joint une photo »), et au participe passé (« le fichier joint », « j’ai joint »). Pour reconnaître le participe, essayez de le mettre au féminin : « la pièce jointe » fonctionne, donc t. Dans « je vous joins mon CV », impossible de dire « je vous jointe » : c’est un verbe conjugué avec « je », donc s.
Une lettre qu’on n’entend pas
« Je joins » et « il joint » se prononcent de la même manière. Une ressource éduscol sur les marques de personne du verbe le rappelle : aux temps simples, « cette marque est souvent non sonore ». On ne peut donc pas se fier à l’oreille, seulement au sujet. La même logique impose le s de « je me permets », détaillé dans notre article je me permets ou je me permet.
La conjugaison de « joindre »
Les formes ci-dessous sont celles que donne le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
|Personne
|Présent
|Imparfait
|Futur
|Conditionnel
|Subjonctif
|je
|joins
|joignais
|joindrai
|joindrais
|que je joigne
|tu
|joins
|joignais
|joindras
|joindrais
|que tu joignes
|il, elle, on
|joint
|joignait
|joindra
|joindrait
|qu’il joigne
|nous
|joignons
|joignions
|joindrons
|joindrions
|que nous joignions
|vous
|joignez
|joigniez
|joindrez
|joindriez
|que vous joigniez
|ils, elles
|joignent
|joignaient
|joindront
|joindraient
|qu’ils joignent
Trois points à surveiller :
- Le d disparaît au présent. On écrit « je joins » et « il joint », jamais « je joinds » ni « il joind ». Le d de l’infinitif ne revient qu’au futur et au conditionnel : je joindrai, je joindrais.
- Le radical passe à « joign- » devant une voyelle : nous joignons, je joignais, que je joigne. À l’imparfait et au subjonctif, « nous joignions » et « vous joigniez » gardent le i de la terminaison après « gn ».
- Futur ou conditionnel ? « Je vous joindrai le devis demain » annonce un envoi prévu ; « je joindrais volontiers une photo » exprime une éventualité. Le test par « nous » tranche (nous joindrons, nous joindrions), comme l’explique je serai ou je serais.
À l’impératif, le s reste : « joins ta lettre au dossier », « joignez un justificatif ». Les composés suivent le même modèle : je rejoins, j’adjoins, il rejoint, il adjoint.
« Je vous joins le contrat » : la réserve de l’Académie
Une fois le s en place, la phrase est-elle irréprochable ? Pas tout à fait, selon l’Académie française. Dans une notice de sa rubrique « Dire, ne pas dire » datée du 6 mai 2021, elle déconseille d’employer « je vous joins le contrat signé » à la place de « je vous adresse » ou « je vous envoie le contrat signé ».
Le raisonnement
« Joindre », rappelle la notice, signifie réunir deux choses pour former un tout : on joint une chose à une autre. Le Dictionnaire de l’Académie donne l’exemple « Joindre au dossier les pièces justificatives ». Le complément attendu désigne donc ce à quoi l’on ajoute le document (un dossier, une lettre, un envoi), pas la personne qui le reçoit. Dans « je vous joins le contrat », le verbe prend le sens d’« envoyer », que l’Académie ne lui reconnaît pas.
Ce qu’elle recommande d’écrire
|L’Académie recommande
|Plutôt que
|Je vous fais parvenir le document signé. Je joins le document signé à mon envoi.
|Je vous joins le document signé.
|Vous devez joindre une lettre de motivation à votre dossier. Vous devez m’adresser une lettre de motivation.
|Vous devez me joindre une lettre de motivation.
La notice précise que « vous trouverez ci-joint… » est correct. C’est la solution la plus simple quand on hésite.
Faut-il bannir « je vous joins » ?
La tournure est installée dans l’usage courant des courriels et personne ne la prendra pour une faute d’orthographe si le s est là. Dans une lettre de motivation, une réponse à un jury ou un courrier administratif, mieux vaut toutefois choisir une formulation que personne ne pourra discuter : « je joins à ce message », « je vous adresse », « vous trouverez ci-joint ». Le gain est double, puisque ces tournures évitent aussi l’hésitation entre s et t.
Je vous ai joint, jointe ou joints ?
Au passé composé, « joindre » se conjugue avec « avoir » : j’ai joint. Le participe passé suit la règle habituelle : il s’accorde avec le complément direct si celui-ci est placé avant le verbe, et reste invariable sinon.
|Phrase
|Accord
|Pourquoi
|J’ai joint les factures à mon message.
|joint
|Le complément direct « les factures » est placé après.
|Les factures que j’ai jointes à mon message.
|jointes
|« que », mis pour « les factures », est placé avant.
|La pièce que j’avais jointe était illisible.
|jointe
|« que », mis pour « la pièce », est placé avant.
|Madame, je vous ai jointe hier par téléphone.
|jointe
|Ici « vous » est le complément direct : c’est la personne que l’on a jointe.
La dernière ligne montre que « joindre » a un second sens. Le Dictionnaire de l’Académie le définit ainsi : se mettre en rapport avec une personne, parvenir à lui parler, comme dans « Joindre quelqu’un par téléphone ». « Je vous ai joint » peut donc vouloir dire « j’ai réussi à vous avoir au téléphone ». Raison de plus pour écrire « j’ai joint le document à mon message » quand on parle d’un fichier : la phrase n’a plus qu’une lecture possible.
Dans un mail : phrases corrigées
|À éviter
|Orthographe corrigée
|Formulation la plus sûre
|Je vous joint mon CV.
|Je vous joins mon CV.
|Vous trouverez ci-joint mon CV.
|Je vous joint le devis demandé.
|Je vous joins le devis demandé.
|Je vous adresse le devis demandé.
|Je joint à ce mail ma lettre de motivation.
|Je joins à ce mail ma lettre de motivation.
|Je joins à ce message ma lettre de motivation.
|Je vous ai joins le contrat signé.
|Je vous ai joint le contrat signé.
|J’ai joint le contrat signé à mon message.
|Je vous joindrais l’attestation lundi.
|Je vous joindrai l’attestation lundi.
|Je vous ferai parvenir l’attestation lundi.
La quatrième ligne illustre la faute inverse : après « ai », il faut le participe passé, avec un t. On écrit « j’ai joint » comme on écrit « j’ai peint ». Pour l’autre verbe d’envoi qui fait trébucher, voyez je vous envoie ou je vous envois. Et pour une relecture complète avant de cliquer sur « Envoyer », suivez les étapes pour écrire un mail sans fautes.
Joindre, rejoindre : les autres pièges
- Je vous rejoins. « Rejoindre » se conjugue comme « joindre » : « je vous rejoins dans dix minutes », « je vous rejoins sur ce point », avec un s. « Il nous rejoint », avec un t.
- Je reste joignable. L’adjectif vient du radical « joign- » : joignable, injoignable. « Vous pouvez me joindre au 06… » emploie le sens « entrer en contact ».
- Le nom « joint ». « Un joint d’étanchéité », « trouver le joint » : c’est un nom, sans rapport avec la terminaison du verbe.
- Se joindre à. « Je me joins à mes collègues pour vous féliciter » : toujours un s avec « je », et la construction « à » que l’Académie attend.
Mini-quiz corrigé
Choisissez la bonne forme, puis vérifiez avec la correction.
- Je vous (joins / joint) la facture du mois d’octobre.
- Elle (joins / joint) toujours une photo à son dossier.
- Voici les justificatifs que j’ai (joint / joints) à ma demande.
- Je vous (rejoins / rejoint) devant la salle à 14 heures.
- Je vous ai (joins / joint) le planning hier soir.
Corrigé. 1. joins (sujet « je » : s). 2. joint (sujet « elle » : t). 3. joints (le complément direct « que », mis pour « les justificatifs », est placé avant). 4. rejoins (sujet « je », même modèle que « joindre »). 5. joint (participe passé après « ai », complément direct placé après).
Ce qu’il faut retenir
- Je vous joins, tu joins : un s. Il joint et j’ai joint : un t.
- Test : si « jointe » est possible, c’est le participe (t). Sinon, avec « je », c’est le verbe conjugué (s).
- Accord : « les pièces que j’ai jointes », accord avec le complément direct placé avant.
- Usage : l’Académie française préfère « je joins le document à mon envoi », « je vous adresse le document » ou « vous trouverez ci-joint ».
Questions fréquentes
On écrit « je vous joins », avec un s. Le sujet est « je » et le verbe joindre fait je joins, tu joins, il joint. La forme « joint », avec un t, ne convient qu’avec il, elle, on, ou au participe passé.
On écrit « je vous ai joint », avec un t. Après l’auxiliaire avoir, il faut le participe passé : joint. La forme « joins » est réservée au présent avec je ou tu.
Son orthographe est correcte. L’Académie française déconseille cependant cette construction, car joindre signifie ajouter une chose à une autre et non envoyer à quelqu’un. Elle recommande « je joins mon CV à mon envoi », « je vous adresse mon CV » ou « vous trouverez ci-joint mon CV ».
Le participe passé s’accorde avec le complément direct placé avant le verbe. Ici, « que » reprend « les documents », masculin pluriel : on écrit « joints ». Avec « les pièces », on écrirait « jointes ».
On écrit « je vous rejoins », avec un s. Rejoindre se conjugue comme joindre : je rejoins, tu rejoins, il rejoint.
Sources
- Éduscol, « Gestion orthographique des marques de personne du verbe conjugué au sein de la phrase », ressources Étude de la langue, cycles 2, 3 et 4, consulté le 21 novembre 2026.
- Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, article « joindre » et tableau de conjugaison, consultés le 21 novembre 2026.
- Académie française, rubrique « Dire, ne pas dire », « Je vous joins le contrat signé au lieu de Je vous adresse, je vous envoie le contrat signé » (6 mai 2021), consultée le 21 novembre 2026.