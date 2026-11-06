Je vous envoie ou je vous envois : on écrit « envoie », avec un e

« Je vous envoie », « je vous envoi » ou « je vous envois » ? Le verbe prend un e à la première personne, le nom « envoi » n’en prend jamais. Le test à appliquer, les pièges et un quiz corrigé.

« Je vous envoie le dossier demain » ou « je vous envois le dossier demain » ? Dans un mail professionnel, la faute saute aux yeux, et pourtant elle est très répandue. La réponse tient en une ligne : à la première personne du présent, le verbe « envoyer » se termine par un e, alors que le nom « envoi » n’en prend jamais. Voici le test pour trancher, les formes à connaître et un quiz corrigé pour améliorer son orthographe sur l’un des classiques des mails.

Sommaire

La réponse en deux lignes

Le verbe s’écrit j’envoie , je vous envoie : première personne du singulier du présent, terminaison en e.

, : première personne du singulier du présent, terminaison en e. Le nom s’écrit un envoi, des envois : sans e au singulier, avec un s au pluriel. « Je vous envoi » et « je vous envois » sont donc deux fautes, car aucun des deux n’est une forme du verbe.

Le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition) classe « envoyer » parmi les verbes du 1er groupe en -oyer, avec « envoyer » pour modèle. Sa conjugaison au présent de l’indicatif est : j’envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. « Envoi », lui, est un nom masculin, défini comme l’« action d’envoyer, de faire partir pour une destination déterminée », avec des exemples comme « envoi d’une lettre » ou « frais d’envoi ».

Pourquoi « envoie » prend un e

On hésite parce que d’autres verbes très courants se terminent par un s à la première personne : « je vois », « je crois », « je dois ». Ceux-là appartiennent au 3e groupe. « Envoyer » est un verbe du 1er groupe : il se conjugue comme « aimer », avec un e à la première personne (j’aime, j’envoie), et un s seulement à la deuxième (tu aimes, tu envoies). Le Projet Voltaire résume l’idée avec un exemple : si l’on voit son bien-aimé au loin, on lui envoie un baiser.

Travailler les accords ➜ les accords et règles grammaticales

Le test pour choisir : « il envoie »

Pour vérifier une terminaison, passez à la troisième personne. Si vous pouvez dire « il envoie », alors la première personne s’écrit « j’envoie » : même terminaison, sans s. Le s n’apparaît qu’avec « tu » (tu envoies) et jamais avec « je ».

Phrase fautive Test Phrase correcte Je vous envois mon CV. Il vous envoie son CV. Je vous envoie mon CV. Je vous envoi le contrat. Il vous envoie le contrat. Je vous envoie le contrat. Je vous les envois demain. Il vous les envoie demain. Je vous les envoie demain. Je vous envoies la facture. Il vous envoie la facture. Je vous envoie la facture.

Le s final de « envoies » n’a de place qu’avec « tu » : « tu m’envoies le fichier ». Avec « je », il ne faut pas en mettre.

Le verbe ou le nom : envoie ou envoi

La seconde difficulté vient du nom. Le Projet Voltaire propose de remplacer le mot par « expédie » : si le sens est conservé, c’est le verbe et il s’écrit avec un e ; sinon, c’est le nom « envoi », sans e.

« Il envoie les données » : on peut dire « il expédie les données », c’est donc le verbe.

les données » : on peut dire « il expédie les données », c’est donc le verbe. « L’envoi des données est gratuit » : « l’expédie des données » n’a pas de sens, c’est donc le nom.

Écriture Nature Exemple envoie verbe, 1re ou 3e personne du singulier J’envoie le dossier. Elle envoie un mail. envoies verbe, 2e personne du singulier Tu envoies la facture. envoient verbe, 3e personne du pluriel Ils envoient leur candidature. envoi nom masculin singulier L’envoi du colis est gratuit. envois nom masculin pluriel Vos envois sont partis hier.

Le nom ne prend jamais de e : « le coup d’envoi », « un envoi recommandé », « les frais d’envoi » sont des expressions relevées par l’Académie. Même logique pour « emploi », « octroi » ou « pourvoi », qui n’ont pas de e final non plus.

Travailler l’orthographe des mots ➜ l’orthographe des mots

Envoyer à tous les temps

Le y d’« envoyer » devient i devant un e muet (j’envoie, ils envoient) et reste y devant une terminaison sonore (nous envoyons, vous envoyez). Au futur et au conditionnel, le radical change : « j’enverrai », « j’enverrais ». Les formes ci-dessous suivent la conjugaison donnée par l’Académie française.

Temps Formes Présent j’envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient Imparfait j’envoyais, tu envoyais, il envoyait, nous envoyions, vous envoyiez, ils envoyaient Passé composé j’ai envoyé, vous avez envoyé Futur simple j’enverrai, tu enverras, il enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils enverront Conditionnel présent j’enverrais, il enverrait, nous enverrions Subjonctif présent que j’envoie, que tu envoies, qu’il envoie, que nous envoyions, que vous envoyiez, qu’ils envoient Impératif présent envoie, envoyons, envoyez Participe présent : envoyant ; passé : envoyé, envoyée, envoyés, envoyées

À l’impératif, la deuxième personne du singulier s’écrit « envoie », sans s, d’après la conjugaison de l’Académie : « envoie-moi ton adresse ». Pour retrouver toutes les formes, vous pouvez consulter la page de conjugaison du verbe envoyer.

Les phrases de mail à connaître

Le verbe se glisse dans des phrases très codifiées : on retrouve toujours la même terminaison, que le complément soit un nom, un pronom ou une pièce jointe.

Je vous envoie ce message pour confirmer notre rendez-vous.

Je vous envoie ci-joint mon CV et ma lettre de motivation.

Je vous l’envoie dès que possible. Je vous les envoie demain matin.

Je vous ai envoyé le document hier. Je vous l’ai envoyé hier.

Je vous enverrai la facture en fin de semaine.

Nous vous envoyons le devis sous quarante-huit heures.

Au passé composé, le participe « envoyé » s’accorde avec le complément d’objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe : « les documents que je vous ai envoyés », « la facture que je vous ai envoyée ». C’est la règle générale du participe passé avec l’auxiliaire avoir.

Rédiger un mail sans faute ➜ les étapes pour écrire un mail sans fautes

Dans une formule de politesse ou une demande, une autre hésitation fréquente porte sur le conditionnel : voir je serai ou je serais pour distinguer futur et conditionnel. Pour les terminaisons en -er, -é ou -ez, l’article er ou é : la règle et le test de substitution donne la méthode.

Réviser les accords en ligne ➜ l’orthographe grammaticale

Mini-quiz corrigé

Choisissez la bonne écriture, puis vérifiez avec la correction.

Je vous (envoie / envois / envoi) le compte rendu ce soir. L'(envoi / envoie) de votre colis a été retardé. Tu m'(envoie / envoies) l’adresse demain ? Nous vous (envoions / envoyons) la facture. Je vous (envoierai / enverrai) les documents lundi. Vos (envoi / envois) sont arrivés ce matin.

Corrigé. 1. envoie (verbe, 1re personne : « il envoie »). 2. envoi (nom, test « l’expédie » impossible). 3. envoies (verbe avec « tu », donc s). 4. envoyons (y devant une terminaison sonore). 5. enverrai (futur d’envoyer, radical « enver- »). 6. envois (nom au pluriel).

Ce qu’il faut retenir

Le verbe : j’envoie, tu envoies, il envoie. Avec « je », jamais de s.

: j’envoie, tu envoies, il envoie. Avec « je », jamais de s. Le nom : un envoi, des envois. Jamais de e.

: un envoi, des envois. Jamais de e. Le test : si « il envoie » convient, écrivez « envoie » ; si « expédie » ne convient pas, c’est le nom « envoi ».

: si « il envoie » convient, écrivez « envoie » ; si « expédie » ne convient pas, c’est le nom « envoi ». Le futur : j’enverrai, avec un radical « enver- ».

Questions fréquentes

Faut-il écrire « je vous envoie » ou « je vous envois » ? On écrit « je vous envoie ». À la première personne du présent, le verbe envoyer est du 1er groupe et se termine par un e, comme « j’aime ». « Je vous envois » est une faute. « Je vous envoi » est-il correct ? Non. « Envoi » est un nom masculin (un envoi, l’envoi d’un colis). Devant un pronom comme « vous », il faut le verbe : « je vous envoie ». Quelle différence entre « envoie » et « envoi » ? « Envoie » est une forme du verbe envoyer (j’envoie, il envoie). « Envoi » est un nom (un envoi, des envois). Pour choisir, remplacez par « expédie » : si la phrase garde son sens, c’est le verbe. Écrit-on « tu envoies » ou « tu envoie » ? On écrit « tu envoies », avec un s, comme pour tous les verbes du 1er groupe à la deuxième personne du singulier. À l’impératif, la forme est « envoie », sans s. Comment écrire « envoyer » au futur ? Au futur, on écrit « j’enverrai », « tu enverras », « il enverra », « nous enverrons », « vous enverrez », « ils enverront ». Le radical devient « enver- ».

Sources