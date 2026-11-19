« Je me permets » prend toujours un s, parce que « permettre » se conjugue comme « mettre » : je mets, je permets. Voici la conjugaison complète, l’accord piégeux de « je me suis permis », les formules de mail les plus courantes et un quiz corrigé.

« Je me permet de revenir vers vous » : la phrase ouvre des milliers de mails de relance, et il lui manque une lettre. La bonne orthographe est je me permets, avec un s final, parce que « permettre » se conjugue exactement comme « mettre » : on écrit « je mets », donc « je permets ». Le s ne s’entend pas, ce qui explique l’erreur. Voici la règle, la conjugaison complète, le piège de l’accord au passé composé (« je me suis permis » ou « permise » ?) et un quiz corrigé pour progresser en orthographe sur une formule omniprésente à l’écrit professionnel.

Sommaire

La réponse en deux lignes

Au présent : je me permet s , tu te permet s , il se permet. Avec « je » et « tu », toujours un s ; avec « il » ou « elle », pas de s.

: je me permet , tu te permet , il se permet. Avec « je » et « tu », toujours un s ; avec « il » ou « elle », pas de s. Au passé composé : je me suis permis, elle s’est permis de… Le participe ne s’accorde pas avec le sujet, même au féminin, sauf si un complément direct est placé avant le verbe.

Les formes « je me permet », « je me permais » et « je me suis permise de » sont fautives. « Je me permet » est de loin la plus répandue : c’est elle que les correcteurs automatiques laissent parfois passer, parce que « permet » existe bien, mais à la 3e personne.

Pourquoi « je me permets » prend un s

« Permettre » est formé sur « mettre », comme « promettre », « admettre », « commettre » ou « soumettre ». Le Dictionnaire de l’Académie française l’indique en tête de son article : « se conjugue comme Mettre ». Tous ces verbes suivent le même modèle au présent : un s à la 1re et à la 2e personne du singulier, et rien à la 3e.

Mettre Permettre Promettre je mets je permets je promets tu mets tu permets tu promets il met il permet il promet

Le test du verbe « mettre »

En cas de doute, remplacez mentalement « permets » par « mets ». Personne n’écrit « je met la table » : on écrit « je mets la table ». Le même s s’impose dans « je me permets ». Le test vaut pour toute la famille : « je vous promets », « j’admets », « je vous soumets ma candidature ».

Pourquoi l’erreur est si fréquente

À l’oral, « je permets » et « il permet » se prononcent de la même façon. La fiche éduscol consacrée à la morphologie du verbe le souligne pour l’apprentissage de l’orthographe grammaticale : la marque de la personne « n’est souvent pas repérable à l’oral », avec l’exemple « l’enfant lit / je lis ». On écrit donc ce qu’on n’entend pas, et c’est la personne du sujet qui décide de la terminaison. Le pronom « me » ajoute un piège : placé entre « je » et le verbe, il éloigne le sujet et fait oublier l’accord.

Le même réflexe sert pour d’autres verbes de mail : on écrit « je vous envoie », avec un e, pour la raison inverse, comme l’explique notre article je vous envoie ou je vous envois.

Travailler les accords ➜ les accords et règles grammaticales

La conjugaison de « se permettre »

Voici les temps qui reviennent le plus souvent à l’écrit, avec les terminaisons à surveiller.

Personne Présent Imparfait Futur Conditionnel je me permets me permettais me permettrai me permettrais tu te permets te permettais te permettras te permettrais il, elle, on se permet se permettait se permettra se permettrait nous nous permettons nous permettions nous permettrons nous permettrions vous vous permettez vous permettiez vous permettrez vous permettriez ils, elles se permettent se permettaient se permettront se permettraient

Trois remarques pratiques :

Deux t partout sauf au singulier du présent : je permets, mais nous permettons, je permettais, je permettrai. « Je me permais » n’existe pas.

: je permets, mais nous permettons, je permettais, je permettrai. « Je me permais » n’existe pas. Futur ou conditionnel ? « Je me permettrai de vous rappeler lundi » annonce une action prévue ; « je me permettrais bien une remarque » exprime une éventualité ou une précaution polie. Le test par « nous » tranche : « nous nous permettrons » (futur) ou « nous nous permettrions » (conditionnel). Le mécanisme est détaillé dans je serai ou je serais.

« Je me permettrai de vous rappeler lundi » annonce une action prévue ; « je me permettrais bien une remarque » exprime une éventualité ou une précaution polie. Le test par « nous » tranche : « nous nous permettrons » (futur) ou « nous nous permettrions » (conditionnel). Le mécanisme est détaillé dans je serai ou je serais. À l’impératif, « permettre » garde son s : « permets-moi de te dire », « permettez-moi de vous interrompre ». Les verbes du 1er groupe, eux, s’écrivent sans s à l’impératif (« n’oublie pas »), comme on le voit dans n’oublie pas ou n’oublies pas.

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Je me suis permis ou permise ?

C’est la seconde faute de la famille, et elle concerne surtout les femmes qui rédigent un mail : « je me suis permise de vous écrire » semble logique, puisque le verbe se conjugue avec « être ». Elle est pourtant fautive.

La règle de l’Académie française

Dans sa rubrique « Dire, ne pas dire », l’Académie française rappelle que « permettre » se construit avec un complément direct (ce qu’on autorise) et un complément indirect (à qui on l’autorise) : on permet quelque chose à quelqu’un. À la forme pronominale, le pronom « me », « te », « se », « nous » ou « vous » est donc complément indirect : je permets à moi. Il ne commande pas l’accord du participe passé.

On écrit On n’écrit pas Je me suis permis de vous relancer (écrit par une femme comme par un homme). Je me suis permise de vous relancer. Elle s’est permis d’arriver en retard. Elle s’est permise d’arriver en retard. Nous nous sommes permis de vous contacter. Nous nous sommes permises de vous contacter.

L’exception : le complément direct placé avant

Le participe s’accorde quand le complément direct (ce que l’on s’est permis) est placé avant le verbe. L’Académie donne l’exemple « les libertés qu’il s’est permises avec le règlement » : le pronom relatif « qu’ » reprend « libertés », féminin pluriel, placé avant « permises ». De même : « la remarque qu’elle s’est permise », « les écarts qu’ils se sont permis ».

Pour vérifier, posez la question « s’est permis quoi ? ». Si la réponse est un infinitif (« de vous relancer ») ou un nom placé après (« d’étranges remarques »), pas d’accord. Si la réponse est un nom déjà écrit avant le verbe, accordez avec lui.

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Dans un mail : phrases corrigées

« Je me permets » s’emploie surtout pour introduire une demande ou une relance. Voici les formulations relevées le plus souvent, avec leur version correcte.

À éviter Version correcte Je me permet de revenir vers vous. Je me permets de revenir vers vous. Je me permet de vous relancer concernant ma candidature. Je me permets de vous relancer au sujet de ma candidature. Je me suis permise de vous transmettre mon CV. Je me suis permis de vous transmettre mon CV. Je me permettrais de vous rappeler demain. Je me permettrai de vous rappeler demain. (action prévue : futur)

Avant d’envoyer, une relecture ciblée sur les terminaisons verbales évite la plupart de ces fautes : c’est l’une des étapes décrites dans les étapes pour écrire un mail sans fautes.

Bien employer « je me permets »

« Se permettre de », selon l’Académie française, signifie « s’autoriser, se donner la liberté de », et se dit notamment d’actions ou de propos « dont on pense qu’on devrait s’abstenir ». La formule porte donc une nuance de précaution : on s’excuse presque de déranger. C’est ce qui la rend utile pour une relance, et un peu lourde quand on l’enchaîne.

Une fois par message suffit. « Je me permets de vous écrire… je me permets de vous joindre… » fatigue le lecteur.

« Je me permets de vous écrire… je me permets de vous joindre… » fatigue le lecteur. Elle n’est pas obligatoire. « Je reviens vers vous au sujet de… » ou « Je vous écris pour… » sont plus directs et tout aussi polis.

« Je reviens vers vous au sujet de… » ou « Je vous écris pour… » sont plus directs et tout aussi polis. Elle convient bien à la relance : « Je me permets de vous relancer, n’ayant pas reçu de réponse à mon message du 12 novembre. »

Intention Alternative possible Relancer Je reviens vers vous au sujet de… Prendre contact Je vous écris pour… / Je prends contact avec vous afin de… Faire une remarque Je souhaite vous signaler que… Envoyer un document Vous trouverez ci-joint… / Je vous transmets…

Travailler l’orthographe des mots ➜ l’orthographe des mots

Mini-quiz corrigé

Choisissez la bonne forme, puis vérifiez avec la correction.

Je me (permet / permets) de vous contacter au sujet de l’annonce. Sophie s’est (permis / permise) de corriger le compte rendu. Il se (permet / permets) souvent des remarques en réunion. Les retouches qu’elle s’est (permis / permises) ont été validées. Je me (permettrai / permettrais) de vous rappeler jeudi, comme convenu.

Corrigé. 1. permets (sujet « je » : s, comme « je mets »). 2. permis (« s’ » est complément indirect, le complément « de corriger » est placé après). 3. permet (sujet « il » : pas de s). 4. permises (le complément direct « qu’ », mis pour « les retouches », féminin pluriel, est placé avant). 5. permettrai (action prévue, futur ; avec « nous » on dirait « nous nous permettrons »).

Ce qu’il faut retenir

Je me permets, tu te permets : toujours un s, comme « je mets, tu mets ». Il se permet : pas de s.

: toujours un s, comme « je mets, tu mets ». : pas de s. Je me suis permis de… : pas d’accord avec le sujet, même au féminin, car « me » est complément indirect.

: pas d’accord avec le sujet, même au féminin, car « me » est complément indirect. Exception : accord avec le complément direct placé avant (« les libertés qu’il s’est permises »).

: accord avec le complément direct placé avant (« les libertés qu’il s’est permises »). Usage : formule de précaution utile pour une relance, à ne pas répéter dans un même message.

Questions fréquentes

Doit-on écrire « je me permets » ou « je me permet » ? On écrit « je me permets », avec un s. Le verbe permettre se conjugue comme mettre : je mets, je permets. La forme « permet », sans s, ne s’emploie qu’avec il, elle ou on. Une femme doit-elle écrire « je me suis permise » ? Non. On écrit « je me suis permis de », que l’on soit un homme ou une femme. Le pronom « me » est complément indirect (on permet quelque chose à soi-même) et le participe ne s’accorde pas avec le sujet. Quand écrit-on « permises » ? Quand le complément direct est placé avant le verbe et qu’il est féminin pluriel : « les libertés qu’il s’est permises ». Le participe s’accorde alors avec ce complément. Faut-il écrire « je me permettrai » ou « je me permettrais » ? « Je me permettrai », au futur, annonce une action prévue : « je me permettrai de vous rappeler lundi ». « Je me permettrais », au conditionnel, exprime une éventualité ou une précaution. Avec « nous », on entend la différence : nous nous permettrons, nous nous permettrions. « Si je puis me permettre » est-il correct ? Oui. « Puis » est une forme ancienne et soutenue de « peux », encore usuelle dans cette tournure, que le Dictionnaire de l’Académie française cite en exemple. « Si je peux me permettre » est également correct, dans un registre plus courant.

Sources