Faire partie ou faire parti : on écrit « partie », avec un e
« Il fait partie de l’équipe » ou « il fait parti de l’équipe » ? Les deux se prononcent exactement pareil, et la faute est très répandue, y compris dans des écrits professionnels. La réponse tient en un mot : dans « faire partie de », « partie » est un nom féminin, il prend donc un e. Voici le test pour ne plus hésiter, les confusions voisines à connaître (« il est parti », « faire part ») et un mini-quiz corrigé pour progresser en orthographe sur un classique des mails et des CV.
Sommaire
- La réponse en deux lignes
- Le test pour choisir : « une partie »
- Faire partie à tous les temps
- Trois confusions à ne pas faire
- Les fautes les plus fréquentes
- Mini-quiz corrigé
- Ce qu’il faut retenir
- Questions fréquentes
La réponse en deux lignes
- On écrit toujours faire partie (de) : « partie » est un nom féminin, au sens de « élément d’un ensemble ».
- Faire parti est une faute : « parti » est soit le participe passé de « partir » (il est parti), soit un nom masculin (un parti politique, prendre parti), et aucun des deux ne convient ici.
Le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition) range cette expression à l’entrée « partie » : « faire partie de » signifie appartenir à un groupe ou à un ensemble, être au nombre de ses membres. Ses exemples : « Il fait partie de ce cercle, de cette association » et « Cette question ne fait pas partie de nos préoccupations ».
Le test pour choisir : « une partie »
Le Projet Voltaire propose un test simple : si l’on peut mettre « une partie » à la place, le mot prend un e. Dans « il fait partie de l’équipe », on peut dire « il est une partie de l’équipe » : c’est bien « partie ». Le test s’applique aussi à l’inverse, avec « un parti » dans « prendre parti » ou « tirer parti ».
|Expression
|Mot
|Sens
|Exemple
|faire partie (de)
|partie, nom féminin
|appartenir à un ensemble
|Ils font partie du jury.
|prendre à partie
|partie, nom féminin
|s’en prendre à quelqu’un
|Il a pris le public à partie.
|prendre parti
|parti, nom masculin
|choisir un camp
|Elle a pris parti pour le plus faible.
|tirer parti (de)
|parti, nom masculin
|en tirer un avantage
|Il sait tirer parti de ses erreurs.
|il est parti
|parti, participe passé de partir
|quitter un lieu
|Il est parti à 18 h.
Faire partie à tous les temps
La confusion vient souvent de la conjugaison : « fait » (du verbe faire) et « parti » se suivent et sonnent comme un seul mot. Rappelez-vous que « faire » se conjugue, et que « partie » ne bouge pas.
|Temps
|Exemple
|Présent
|je fais partie, tu fais partie, il fait partie, nous faisons partie, vous faites partie, ils font partie
|Imparfait
|elle faisait partie du groupe
|Passé composé
|nous avons fait partie de la même équipe
|Futur
|vous ferez partie des premiers
|Conditionnel
|je ferais partie de l’équipe
|Participe présent
|les membres faisant partie du jury
Dans tous ces cas, « partie » reste identique. Les exemples de l’Académie le donnent au singulier, et c’est la forme que l’on rencontre dans l’usage courant : « ils font partie de », jamais « ils font parties de ».
Attention à la deuxième personne du pluriel : « vous faites partie », avec un s à « faites » (fautes très cherchées sur Internet : « vous faites parti », « vous faite partie »). Pour la terminaison des verbes, voir aussi l’article sur er ou é : la règle et le test de substitution.
Trois confusions à ne pas faire
1. « Il est parti » (partir)
Ici, « parti » est le participe passé de « partir », qui se met au féminin (« elle est partie ») et au pluriel (« ils sont partis »). Ne le confondez pas avec « faire partie », qui n’a rien à voir : « elle est partie hier » (elle a quitté les lieux) et « elle fait partie du bureau » (elle en est membre).
2. « Faire part » (informer)
« Je vous fais part de ma décision » signifie « je vous informe de ma décision ». On y écrit « part » sans e. Le nom « faire-part » (un faire-part de mariage) est, d’après l’Académie, un nom masculin invariable : « envoyer un faire-part, des faire-part ». Astuce : si vous pouvez remplacer par « je vous informe », c’est « faire part » ; si vous pouvez remplacer par « il appartient à », c’est « faire partie ».
3. « Prendre parti » ou « prendre à partie »
Selon le Projet Voltaire, « prendre parti » (choisir un camp) s’écrit avec « parti » masculin, et « prendre à partie » (s’en prendre à quelqu’un) avec « partie » féminin. L’Académie confirme « prendre parti » et « tirer parti » à l’entrée « parti ».
Les fautes les plus fréquentes
|Écriture
|Verdict
|Pourquoi
|il fait partie de l’équipe
|Correct
|« partie » nom féminin, test « une partie ».
|il fait parti de l’équipe
|Faute
|« parti » ne peut pas remplacer « une partie ».
|vous faites partie
|Correct
|« faites » est la forme du verbe faire à « vous ».
|vous faite partie
|Faute
|Il manque le s final de « faites ».
|ils font parties
|Faute
|« partie » reste au singulier dans cette locution.
|elle a fait parti du groupe
|Faute
|On écrit « elle a fait partie du groupe ».
|je vous fais part de
|Correct
|« faire part de » : informer.
La faute est très visible dans les écrits qui comptent : lettre de motivation (« je fais partie d’une équipe de dix personnes »), CV, mail de présentation. Une relecture rapide de la phrase avec « une partie » suffit à l’éviter. Pour d’autres expressions où un simple test règle la question, vous pouvez lire entre autres ou entre autre ou en main propre ou en mains propres.
Mini-quiz corrigé
Choisissez la bonne écriture, puis vérifiez avec la correction.
- Elle (fait partie / fait parti) de l’association depuis 2020.
- Nous (faisons part / faisons partie) de la même promotion.
- Il (a pris parti / a pris partie) pour son collègue.
- Je vous (fais part / fais partie) de mon intérêt pour le poste.
- Vous (faite / faites) partie des candidats retenus.
Corrigé. 1. fait partie (elle est un membre : « partie »). 2. faisons partie (nous appartenons à la promotion). 3. a pris parti (choisir un camp : « parti » masculin). 4. fais part (informer). 5. faites (vous faites : verbe faire).
Ce qu’il faut retenir
- Faire partie de : partie, nom féminin, avec un e (Académie française, 9e édition).
- Le test : si « une partie » convient, écrivez « partie » ; si « un parti » convient, écrivez « parti ».
- Ne pas confondre : il est parti (partir), je vous fais part (informer), prendre parti (choisir un camp).
- Le verbe se conjugue : je fais, il fait, vous faites, ils font ; « partie » ne change pas.
Questions fréquentes
On écrit « faire partie ». Dans cette locution, « partie » est un nom féminin au sens d’élément d’un ensemble. « Faire parti » est une faute.
Essayez de remplacer le mot par « une partie ». Si la phrase garde son sens, écrivez « partie » avec un e, comme dans « il fait partie de l’équipe ».
Pour un homme qui quitte les lieux, on écrit « il est parti ». Le participe passé de « partir » s’accorde avec le sujet : « elle est partie », « ils sont partis ».
« Faire part de » signifie informer quelqu’un de quelque chose (je vous fais part de ma décision). « Faire partie de » signifie appartenir à un ensemble (il fait partie de l’équipe).
On écrit « vous faites partie », avec un s à « faites », forme du verbe faire à la deuxième personne du pluriel.
Sources
- Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, entrée « partie » (locution « faire partie de »), entrée « parti » (« prendre parti », « tirer parti ») et entrée « faire-part » (nom masculin invariable).
- Projet Voltaire, fiche « Parti ou partie ».