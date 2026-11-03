Faire partie ou faire parti : on écrit « partie », avec un e

« Il fait partie » ou « il fait parti » ? Dans « faire partie de », « partie » est un nom féminin. Le test à appliquer, les confusions avec « partir » et « faire part », et un mini-quiz corrigé.

« Il fait partie de l’équipe » ou « il fait parti de l’équipe » ? Les deux se prononcent exactement pareil, et la faute est très répandue, y compris dans des écrits professionnels. La réponse tient en un mot : dans « faire partie de », « partie » est un nom féminin, il prend donc un e. Voici le test pour ne plus hésiter, les confusions voisines à connaître (« il est parti », « faire part ») et un mini-quiz corrigé pour progresser en orthographe sur un classique des mails et des CV.

Sommaire

La réponse en deux lignes

On écrit toujours faire partie (de) : « partie » est un nom féminin, au sens de « élément d’un ensemble ».

(de) : « partie » est un nom féminin, au sens de « élément d’un ensemble ». Faire parti est une faute : « parti » est soit le participe passé de « partir » (il est parti), soit un nom masculin (un parti politique, prendre parti), et aucun des deux ne convient ici.

Le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition) range cette expression à l’entrée « partie » : « faire partie de » signifie appartenir à un groupe ou à un ensemble, être au nombre de ses membres. Ses exemples : « Il fait partie de ce cercle, de cette association » et « Cette question ne fait pas partie de nos préoccupations ».

Le test pour choisir : « une partie »

Le Projet Voltaire propose un test simple : si l’on peut mettre « une partie » à la place, le mot prend un e. Dans « il fait partie de l’équipe », on peut dire « il est une partie de l’équipe » : c’est bien « partie ». Le test s’applique aussi à l’inverse, avec « un parti » dans « prendre parti » ou « tirer parti ».

Expression Mot Sens Exemple faire partie (de) partie, nom féminin appartenir à un ensemble Ils font partie du jury. prendre à partie partie, nom féminin s’en prendre à quelqu’un Il a pris le public à partie. prendre parti parti, nom masculin choisir un camp Elle a pris parti pour le plus faible. tirer parti (de) parti, nom masculin en tirer un avantage Il sait tirer parti de ses erreurs. il est parti parti, participe passé de partir quitter un lieu Il est parti à 18 h.

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Faire partie à tous les temps

La confusion vient souvent de la conjugaison : « fait » (du verbe faire) et « parti » se suivent et sonnent comme un seul mot. Rappelez-vous que « faire » se conjugue, et que « partie » ne bouge pas.

Temps Exemple Présent je fais partie, tu fais partie, il fait partie, nous faisons partie, vous faites partie, ils font partie Imparfait elle faisait partie du groupe Passé composé nous avons fait partie de la même équipe Futur vous ferez partie des premiers Conditionnel je ferais partie de l’équipe Participe présent les membres faisant partie du jury

Dans tous ces cas, « partie » reste identique. Les exemples de l’Académie le donnent au singulier, et c’est la forme que l’on rencontre dans l’usage courant : « ils font partie de », jamais « ils font parties de ».

Attention à la deuxième personne du pluriel : « vous faites partie », avec un s à « faites » (fautes très cherchées sur Internet : « vous faites parti », « vous faite partie »). Pour la terminaison des verbes, voir aussi l’article sur er ou é : la règle et le test de substitution.

Trois confusions à ne pas faire

1. « Il est parti » (partir)

Ici, « parti » est le participe passé de « partir », qui se met au féminin (« elle est partie ») et au pluriel (« ils sont partis »). Ne le confondez pas avec « faire partie », qui n’a rien à voir : « elle est partie hier » (elle a quitté les lieux) et « elle fait partie du bureau » (elle en est membre).

2. « Faire part » (informer)

« Je vous fais part de ma décision » signifie « je vous informe de ma décision ». On y écrit « part » sans e. Le nom « faire-part » (un faire-part de mariage) est, d’après l’Académie, un nom masculin invariable : « envoyer un faire-part, des faire-part ». Astuce : si vous pouvez remplacer par « je vous informe », c’est « faire part » ; si vous pouvez remplacer par « il appartient à », c’est « faire partie ».

3. « Prendre parti » ou « prendre à partie »

Selon le Projet Voltaire, « prendre parti » (choisir un camp) s’écrit avec « parti » masculin, et « prendre à partie » (s’en prendre à quelqu’un) avec « partie » féminin. L’Académie confirme « prendre parti » et « tirer parti » à l’entrée « parti ».

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Les fautes les plus fréquentes

Écriture Verdict Pourquoi il fait partie de l’équipe Correct « partie » nom féminin, test « une partie ». il fait parti de l’équipe Faute « parti » ne peut pas remplacer « une partie ». vous faites partie Correct « faites » est la forme du verbe faire à « vous ». vous faite partie Faute Il manque le s final de « faites ». ils font parties Faute « partie » reste au singulier dans cette locution. elle a fait parti du groupe Faute On écrit « elle a fait partie du groupe ». je vous fais part de Correct « faire part de » : informer.

Rédiger un mail sans faute ➜ les étapes pour écrire un mail sans fautes

La faute est très visible dans les écrits qui comptent : lettre de motivation (« je fais partie d’une équipe de dix personnes »), CV, mail de présentation. Une relecture rapide de la phrase avec « une partie » suffit à l’éviter. Pour d’autres expressions où un simple test règle la question, vous pouvez lire entre autres ou entre autre ou en main propre ou en mains propres.

Mini-quiz corrigé

Choisissez la bonne écriture, puis vérifiez avec la correction.

Elle (fait partie / fait parti) de l’association depuis 2020. Nous (faisons part / faisons partie) de la même promotion. Il (a pris parti / a pris partie) pour son collègue. Je vous (fais part / fais partie) de mon intérêt pour le poste. Vous (faite / faites) partie des candidats retenus.

Corrigé. 1. fait partie (elle est un membre : « partie »). 2. faisons partie (nous appartenons à la promotion). 3. a pris parti (choisir un camp : « parti » masculin). 4. fais part (informer). 5. faites (vous faites : verbe faire).

Ce qu’il faut retenir

Faire partie de : partie, nom féminin, avec un e (Académie française, 9e édition).

: partie, nom féminin, avec un e (Académie française, 9e édition). Le test : si « une partie » convient, écrivez « partie » ; si « un parti » convient, écrivez « parti ».

: si « une partie » convient, écrivez « partie » ; si « un parti » convient, écrivez « parti ». Ne pas confondre : il est parti (partir), je vous fais part (informer), prendre parti (choisir un camp).

: il est parti (partir), je vous fais part (informer), prendre parti (choisir un camp). Le verbe se conjugue : je fais, il fait, vous faites, ils font ; « partie » ne change pas.

Questions fréquentes

Faut-il écrire « faire partie » ou « faire parti » ? On écrit « faire partie ». Dans cette locution, « partie » est un nom féminin au sens d’élément d’un ensemble. « Faire parti » est une faute. Comment savoir si on doit mettre un e à « partie » ? Essayez de remplacer le mot par « une partie ». Si la phrase garde son sens, écrivez « partie » avec un e, comme dans « il fait partie de l’équipe ». « Il est parti » ou « il est partie » ? Pour un homme qui quitte les lieux, on écrit « il est parti ». Le participe passé de « partir » s’accorde avec le sujet : « elle est partie », « ils sont partis ». Quelle différence entre « faire part » et « faire partie » ? « Faire part de » signifie informer quelqu’un de quelque chose (je vous fais part de ma décision). « Faire partie de » signifie appartenir à un ensemble (il fait partie de l’équipe). Écrit-on « vous faites partie » ou « vous faite partie » ? On écrit « vous faites partie », avec un s à « faites », forme du verbe faire à la deuxième personne du pluriel.

Sources