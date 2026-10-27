Entre autres ou entre autre : la bonne orthographe, l’astuce et les virgules
« Entre autres » ou « entre autre » ? Le doute est fréquent dans un mail, un compte rendu ou une lettre de motivation, et la faute ne s’entend pas à l’oral. Voici la bonne graphie, l’astuce pour ne plus hésiter, la place des virgules, les synonymes utiles et un mini-quiz corrigé pour progresser en orthographe sur un classique des écrits professionnels.
Sommaire
- La réponse en deux lignes
- Pourquoi « autres » prend un s
- L’astuce du nom sous-entendu
- Où placer les virgules
- Bien l’employer dans une phrase
- Les synonymes pour varier
- Les fautes les plus fréquentes
- Mini-quiz corrigé
- Ce qu’il faut retenir
- Questions fréquentes
La réponse en deux lignes
- On écrit entre autres, avec un s, quelle que soit la phrase.
- L’écriture entre autre est à éviter : l’expression est figée et « autres » reste au pluriel.
Pourquoi « autres » prend un s
« Entre autres » signifie « parmi d’autres » : on isole un élément, ou quelques éléments, au milieu d’un ensemble plus large. L’Office québécois de la langue française (OQLF) indique que l’adverbe prend toujours un s à « autres » et qu’il est invariable. Le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition) donne de son côté « entre autres choses » (« parmi diverses choses ») et « entre autres », dans l’exemple « Je me rappelle, entre autres, une histoire qu’il nous racontait souvent ». Dans ces deux locutions, « autres » est au pluriel.
La raison est logique : pour distinguer un élément « parmi d’autres », il faut qu’il y en ait plusieurs. Le pluriel traduit cette idée de pluralité, même quand le nom a disparu de la phrase.
L’astuce du nom sous-entendu
Pour vérifier la graphie, on peut compléter mentalement l’expression : « entre autres choses » ou « entre autres personnes ». Si l’un de ces deux compléments convient, c’est que le pluriel est bien là, et on écrit « entre autres ».
- « Il a évoqué, entre autres, le calendrier » : on comprend « entre autres choses ».
- « Elle a remercié ses collègues, entre autres Karim » : on comprend « entre autres personnes ».
Ce test à l’oreille est pratique, car « entre autres » et « entre autre » se prononcent de la même façon. Seule la relecture permet d’éviter la faute, comme pour d’autres paires de mots proches, par exemple dans l’article sur peut-être ou peut être.
Où placer les virgules
Aucune règle officielle explicite n’est donnée sur ce point dans les sources consultées, mais les exemples de l’OQLF et du Projet Voltaire montrent un usage constant :
- Au milieu de la phrase, l’expression est souvent encadrée de virgules : « Elle a fait preuve, entre autres, de ténacité. »
- En fin de phrase, on peut la placer après l’élément qu’elle désigne : « Elle a fait preuve de qualités essentielles, entre autres la ténacité. » ou « une tulipe entre autres ».
- Devant un nom, elle s’intègre sans virgule : « Entre autres qualités, elle a fait preuve de ténacité. »
Dans le doute, relisez la phrase à voix haute : si l’expression ressemble à une incise, des virgules l’encadrent.
Bien l’employer dans une phrase
D’après l’OQLF, « entre autres » se rapporte en principe à un nom ou à un pronom placé juste avant ou juste après. Employée sans lien direct avec un mot de la phrase, l’expression peut nuire à la clarté. Comparez :
- Moins clair : « Il a, entre autres, réalisé le budget. »
- Plus clair : « Il a réalisé plusieurs tâches, entre autres le budget. »
Le Projet Voltaire précise aussi que de grands écrivains ne respectent pas toujours cette convention : c’est une recommandation de clarté, pas une obligation de grammaire.
Les synonymes pour varier
Dans un écrit soigné, mieux vaut ne pas répéter « entre autres » à chaque paragraphe. Selon les cas, vous pouvez le remplacer par :
|Expression
|Exemple
|notamment
|Il maîtrise plusieurs outils, notamment un tableur.
|en particulier
|Il aime les sciences, en particulier la physique.
|parmi d’autres
|Ce point, parmi d’autres, mérite d’être relu.
|entre autres choses
|Entre autres choses, il faut vérifier les accords.
Les fautes les plus fréquentes
|Écriture
|Verdict
|Pourquoi
|entre autres
|Correct
|Locution figée, « autres » au pluriel.
|entre autre
|À éviter
|Le singulier ne correspond pas à l’idée de « parmi d’autres ».
|entre-autres
|Faute
|Pas de trait d’union (OQLF : sans apostrophe ni trait d’union).
|entres autres
|Faute
|« Entre » est une préposition, donc invariable.
|entre autres choses
|Correct
|Forme complète, « choses » est sous-entendu dans « entre autres ».
Mini-quiz corrigé
Choisissez la bonne écriture, puis vérifiez avec la correction.
- Le dossier contient, (entre autre / entre autres), trois pièces justificatives.
- Il a cité plusieurs pays, (entre autres / entres autres) la Norvège.
- (Entre autres / Entre-autres) qualités, elle est rigoureuse.
- Il aime la lecture, (notament / notamment) les romans policiers.
- (Entre autres / Entre autre) choses, il faut relire les accords.
Corrigé. 1. entre autres. 2. entre autres. 3. Entre autres, sans trait d’union. 4. notamment, avec deux m. 5. Entre autres, avec un s.
Ce qu’il faut retenir
- Entre autres prend toujours un s : l’expression est figée et invariable.
- Astuce : sous-entendre « choses » ou « personnes » pour confirmer le pluriel.
- Virgules : souvent encadrée en incise, sans virgule devant un nom.
- Variété : notamment, en particulier, parmi d’autres.
Questions fréquentes
On écrit « entre autres », avec un s. L’expression signifie « parmi d’autres » et reste au pluriel, comme le confirment le Dictionnaire de l’Académie française et l’OQLF.
Il suffit de sous-entendre « choses » ou « personnes » : « entre autres choses », « entre autres personnes ». Le pluriel apparaît alors clairement.
Quand l’expression est intercalée dans la phrase, on l’encadre en général de virgules. Devant un nom, au début d’un groupe, on peut s’en passer. Les sources consultées ne donnent pas de règle officielle, seulement des exemples.
Selon le contexte, « notamment », « en particulier » ou « parmi d’autres » conviennent. Ils permettent d’éviter les répétitions dans un écrit professionnel.
Non. D’après l’OQLF, l’adverbe s’écrit sans apostrophe ni trait d’union.
Sources
- Éduscol, guide « La grammaire du français, terminologie grammaticale », ministère de l’Éducation nationale, pour les notions d’adverbe, de locution et d’invariabilité. Dernière lecture : 27 octobre 2026.
- Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, entrée « autre » (locutions « entre autres choses » et « entre autres »).
- Office québécois de la langue française, Banque de dépannage linguistique, « Emploi et graphie de l’adverbe entre autres ».
- Projet Voltaire, fiche « Entre autre ou entre autres ».