Entre autres ou entre autre : la bonne orthographe, l’astuce et les virgules

On écrit « entre autres », toujours avec un s : l’expression sous-entend « entre autres choses » ou « entre autres personnes ». Règle, virgules, synonymes et mini-quiz corrigé.

« Entre autres » ou « entre autre » ? Le doute est fréquent dans un mail, un compte rendu ou une lettre de motivation, et la faute ne s’entend pas à l’oral. Voici la bonne graphie, l’astuce pour ne plus hésiter, la place des virgules, les synonymes utiles et un mini-quiz corrigé pour progresser en orthographe sur un classique des écrits professionnels.

Sommaire

La réponse en deux lignes

On écrit entre autres , avec un s, quelle que soit la phrase.

, avec un s, quelle que soit la phrase. L’écriture entre autre est à éviter : l’expression est figée et « autres » reste au pluriel.

Pourquoi « autres » prend un s

« Entre autres » signifie « parmi d’autres » : on isole un élément, ou quelques éléments, au milieu d’un ensemble plus large. L’Office québécois de la langue française (OQLF) indique que l’adverbe prend toujours un s à « autres » et qu’il est invariable. Le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition) donne de son côté « entre autres choses » (« parmi diverses choses ») et « entre autres », dans l’exemple « Je me rappelle, entre autres, une histoire qu’il nous racontait souvent ». Dans ces deux locutions, « autres » est au pluriel.

La raison est logique : pour distinguer un élément « parmi d’autres », il faut qu’il y en ait plusieurs. Le pluriel traduit cette idée de pluralité, même quand le nom a disparu de la phrase.

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L’astuce du nom sous-entendu

Pour vérifier la graphie, on peut compléter mentalement l’expression : « entre autres choses » ou « entre autres personnes ». Si l’un de ces deux compléments convient, c’est que le pluriel est bien là, et on écrit « entre autres ».

« Il a évoqué, entre autres, le calendrier » : on comprend « entre autres choses ».

« Elle a remercié ses collègues, entre autres Karim » : on comprend « entre autres personnes ».

Ce test à l’oreille est pratique, car « entre autres » et « entre autre » se prononcent de la même façon. Seule la relecture permet d’éviter la faute, comme pour d’autres paires de mots proches, par exemple dans l’article sur peut-être ou peut être.

Où placer les virgules

Aucune règle officielle explicite n’est donnée sur ce point dans les sources consultées, mais les exemples de l’OQLF et du Projet Voltaire montrent un usage constant :

Au milieu de la phrase , l’expression est souvent encadrée de virgules : « Elle a fait preuve, entre autres, de ténacité. »

, l’expression est souvent encadrée de virgules : « Elle a fait preuve, entre autres, de ténacité. » En fin de phrase , on peut la placer après l’élément qu’elle désigne : « Elle a fait preuve de qualités essentielles, entre autres la ténacité. » ou « une tulipe entre autres ».

, on peut la placer après l’élément qu’elle désigne : « Elle a fait preuve de qualités essentielles, entre autres la ténacité. » ou « une tulipe entre autres ». Devant un nom, elle s’intègre sans virgule : « Entre autres qualités, elle a fait preuve de ténacité. »

Dans le doute, relisez la phrase à voix haute : si l’expression ressemble à une incise, des virgules l’encadrent.

Bien l’employer dans une phrase

D’après l’OQLF, « entre autres » se rapporte en principe à un nom ou à un pronom placé juste avant ou juste après. Employée sans lien direct avec un mot de la phrase, l’expression peut nuire à la clarté. Comparez :

Moins clair : « Il a, entre autres, réalisé le budget. »

Plus clair : « Il a réalisé plusieurs tâches, entre autres le budget. »

Le Projet Voltaire précise aussi que de grands écrivains ne respectent pas toujours cette convention : c’est une recommandation de clarté, pas une obligation de grammaire.

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Les synonymes pour varier

Dans un écrit soigné, mieux vaut ne pas répéter « entre autres » à chaque paragraphe. Selon les cas, vous pouvez le remplacer par :

Expression Exemple notamment Il maîtrise plusieurs outils, notamment un tableur. en particulier Il aime les sciences, en particulier la physique. parmi d’autres Ce point, parmi d’autres, mérite d’être relu. entre autres choses Entre autres choses, il faut vérifier les accords.

Les fautes les plus fréquentes

Écriture Verdict Pourquoi entre autres Correct Locution figée, « autres » au pluriel. entre autre À éviter Le singulier ne correspond pas à l’idée de « parmi d’autres ». entre-autres Faute Pas de trait d’union (OQLF : sans apostrophe ni trait d’union). entres autres Faute « Entre » est une préposition, donc invariable. entre autres choses Correct Forme complète, « choses » est sous-entendu dans « entre autres ».

Rédiger un mail sans faute ➜ les étapes pour écrire un mail sans fautes

Mini-quiz corrigé

Choisissez la bonne écriture, puis vérifiez avec la correction.

Le dossier contient, (entre autre / entre autres), trois pièces justificatives. Il a cité plusieurs pays, (entre autres / entres autres) la Norvège. (Entre autres / Entre-autres) qualités, elle est rigoureuse. Il aime la lecture, (notament / notamment) les romans policiers. (Entre autres / Entre autre) choses, il faut relire les accords.

Corrigé. 1. entre autres. 2. entre autres. 3. Entre autres, sans trait d’union. 4. notamment, avec deux m. 5. Entre autres, avec un s.

Ce qu’il faut retenir

Entre autres prend toujours un s : l’expression est figée et invariable.

prend toujours un s : l’expression est figée et invariable. Astuce : sous-entendre « choses » ou « personnes » pour confirmer le pluriel.

: sous-entendre « choses » ou « personnes » pour confirmer le pluriel. Virgules : souvent encadrée en incise, sans virgule devant un nom.

: souvent encadrée en incise, sans virgule devant un nom. Variété : notamment, en particulier, parmi d’autres.

Questions fréquentes

Faut-il écrire « entre autre » ou « entre autres » ? On écrit « entre autres », avec un s. L’expression signifie « parmi d’autres » et reste au pluriel, comme le confirment le Dictionnaire de l’Académie française et l’OQLF. Comment retenir l’orthographe d’« entre autres » ? Il suffit de sous-entendre « choses » ou « personnes » : « entre autres choses », « entre autres personnes ». Le pluriel apparaît alors clairement. Faut-il mettre des virgules autour d’« entre autres » ? Quand l’expression est intercalée dans la phrase, on l’encadre en général de virgules. Devant un nom, au début d’un groupe, on peut s’en passer. Les sources consultées ne donnent pas de règle officielle, seulement des exemples. Quel synonyme employer à la place d’« entre autres » ? Selon le contexte, « notamment », « en particulier » ou « parmi d’autres » conviennent. Ils permettent d’éviter les répétitions dans un écrit professionnel. « Entre autres » prend-il un trait d’union ? Non. D’après l’OQLF, l’adverbe s’écrit sans apostrophe ni trait d’union.

Sources