En main propre ou en mains propres : les deux graphies sont correctes

« En main propre » et « en mains propres » sont deux graphies admises par le Dictionnaire de l’Académie française. Sens de chaque forme, fautes à éviter, remise contre décharge et mini-quiz corrigé.

« En main propre » ou « en mains propres » ? Le doute surgit au moment de rédiger une lettre de démission, une convocation ou un simple mot de passation, et le pluriel ne s’entend pas à l’oral. Bonne nouvelle : les deux écritures sont admises. Voici ce qui les distingue, les fautes à éviter, le cas de la remise contre décharge et un mini-quiz corrigé pour réviser l’orthographe en ligne sur un classique des écrits professionnels.

Sommaire

La réponse en deux lignes

On peut écrire en main propre (singulier) ou en mains propres (pluriel) : le Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, donne les deux.

(singulier) ou (pluriel) : le Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, donne les deux. Ce qui n’est pas correct, c’est de mélanger les nombres : en main propres et en mains propre sont des fautes.

Singulier ou pluriel : ce que change chaque graphie

Dans l’article « propre » de son dictionnaire (9e édition), l’Académie française présente l’expression sous la forme « en main propre ou en mains propres », au sens de remettre quelque chose à quelqu’un directement, sans intermédiaire. Les deux graphies ont donc le même sens et le même statut.

Le Projet Voltaire propose une explication pour comprendre d’où viennent les deux écritures :

Graphie Image sous-entendue Exemple en main propre l’objet est « en main », dans la main du destinataire Je lui ai remis le dossier en main propre. en mains propres l’objet est « entre les mains » du destinataire Le dossier lui a été remis en mains propres.

Cette lecture aide à retenir que le choix est une question d’image, pas de faute. L’Office québécois de la langue française (OQLF), dans sa fiche consacrée à la mention « à remettre en main propre », retient pour sa part le singulier et note que cette forme est plus fréquente que le pluriel dans cet emploi. En pratique, choisissez l’une des deux et gardez-la dans tout votre document.

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Que veut dire « propre » dans cette expression ?

Ici, « propre » n’a pas le sens de « net ». Il signifie « qui appartient en propre à la personne » : la chose est remise à la personne elle-même, et non à un collègue, un voisin ou un secrétariat. Selon le Projet Voltaire, si l’objet passe par un intermédiaire, on parle d’une remise « en main tierce ».

Ne confondez pas avec « avoir les mains propres », au sens figuré de « n’avoir rien à se reprocher », qui s’emploie, lui, uniquement au pluriel d’après la même source.

La remise en main propre contre décharge

L’expression apparaît souvent dans des écrits à enjeu : lettre de démission, convocation, notification. Sur service-public.gouv.fr, la fiche consacrée à la démission d’un salarié indique qu’un écrit est préférable pour éviter tout litige et cite deux modes de remise : la lettre recommandée avec accusé de réception, ou la lettre remise en main propre contre décharge, c’est-à-dire contre un récépissé signé. La même fiche précise que, pour une démission remise ainsi, le délai de préavis commence à la date de la remise.

Pour la rédaction, les mentions les plus courantes sont :

Remis en main propre contre décharge ou remise en main propre contre décharge (en fonction du mot remplacé : le courrier, la lettre).

Lettre remise en mains propres avec la date et la signature du destinataire.

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Remis, remise, remises : l’accord du participe

Dans « remis en main propre », le participe passé « remis » suit sa règle habituelle : il s’accorde avec le mot qu’il qualifie quand il est employé avec « être » ou comme adjectif. Seul le groupe « en main(s) propre(s) » est une locution.

Le courrier a été remis en main propre.

en main propre. La lettre a été remise en main propre.

en main propre. Les convocations ont été remises en mains propres.

Le même réflexe de relecture s’applique à d’autres locutions figées dont l’écriture est proche à l’oral, comme dans l’article sur entre autres ou entre autre.

Les fautes les plus fréquentes

Écriture Verdict Pourquoi en main propre Correct Graphie au singulier, admise par l’Académie. en mains propres Correct Graphie au pluriel, admise par l’Académie. en main propres Faute « Main » et « propre » doivent être au même nombre. en mains propre Faute Même raison : on ne mélange pas singulier et pluriel. en main-propre Faute Aucun trait d’union dans cette locution. remit en main propre Faute Le participe passé s’écrit « remis », pas « remit » (passé simple).

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Mini-quiz corrigé

Dites si la phrase est correcte, puis vérifiez avec la correction.

Je vous remets cette lettre en main propre. Le courrier a été remis en mains propre. Les contrats seront remises en mains propres. Elle a répondu qu’elle avait les mains propres. La notification a été remise en main-propre.

Corrigé. 1. Correct. 2. Faux : « en mains propres » (les deux mots au pluriel). 3. Faux : « seront remis », le participe s’accorde avec « les contrats », masculin pluriel. 4. Correct, au sens figuré. 5. Faux : pas de trait d’union, « en main propre ».

Ce qu’il faut retenir

Deux graphies admises : en main propre et en mains propres (Académie française, 9e édition).

: en main propre et en mains propres (Académie française, 9e édition). Un seul nombre : main et propre s’accordent ensemble, jamais l’un au singulier et l’autre au pluriel.

: main et propre s’accordent ensemble, jamais l’un au singulier et l’autre au pluriel. Remise contre décharge : un mode de remise reconnu pour une démission, avec un récépissé signé.

: un mode de remise reconnu pour une démission, avec un récépissé signé. Participe : remis, remise, remises s’accordent comme d’habitude.

Questions fréquentes

Faut-il écrire « en main propre » ou « en mains propres » ? Les deux sont admises. Le Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, donne « en main propre ou en mains propres ». Choisissez l’une des deux et gardez-la dans tout le document. Quelle différence entre « en main propre » et « en mains propres » ? Aucune de sens. Selon le Projet Voltaire, le singulier évoque un objet « en main », le pluriel un objet « entre les mains » du destinataire. « En main propres » est-il correct ? Non. Main et propre doivent être au même nombre : on écrit « en main propre » ou « en mains propres ». Que signifie « remis en main propre contre décharge » ? Le document est remis directement au destinataire, qui signe un récépissé pour attester la réception. Service-public.gouv.fr cite ce mode de remise, avec la lettre recommandée, pour une démission. Avoir « les mains propres » prend-il un s ? Oui. Au sens figuré de « n’avoir rien à se reprocher », l’expression s’emploie au pluriel, d’après le Projet Voltaire.

Sources