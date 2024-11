Comment aider son enfant dans son orientation scolaire ?

En tant que parent, il n’est pas toujours évident de trouver le bon équilibre entre accompagnement et autonomie pour aider son enfant dans ses choix d’orientation. Spécialités au lycée, stage de découverte, Parcoursup, études supérieurs… Pas facile de s’y retrouver ! Mais pas de panique, nous sommes là pour vous partager tous les outils nécessaires pour accompagner votre enfant dans cette période charnière.

C’est à partir de la fin du collège que l’orientation commence à devenir un vrai sujet dans la famille. Certains jeunes sont un peu perdus, d’autres ont déjà des projets de vie clairs dans leurs têtes. L’adolescence est période de recherche et de découverte qui rend parfois encore plus difficile les choix d’orientation.

Mais l’orientation est-elle vouée à être un parcours du combattant ? Voici nos conseils pour vous parents.

Quel rôle jouer dans l’orientation de mon enfant ?

Parler d’orientation, c’est facile lorsque l’on a une idée précise de ce que l’on souhaite faire dans la vie. Cependant, pour la majorité des jeunes, choisir une voie, c’est également renoncer à d’autres. Cette idée n’est pas toujours simple à accepter et peut être source d’inquiétudes.

Le meilleur moyen de balayer le stress de votre enfant est d’aborder progressivement le sujet de l’orientation dès le début du collège. Le but n’est pas de définir ce qu’il veut faire plus tard dès la classe de 6ᵉ, mais de commencer à cheminer sur ce qu’il aime et sur ses envies. Un projet d’orientation est avant tout le résultat de micro-actions et un chemin fait d’opportunités.

L’orientation n’est pas ne démarche intellectuelle, c’est une expérience de vie ! Alix DE QUILLACQ, Conseillère d’orientation chez digiSchool Group.

Exercice : faites le bilan de votre orientation

Pour vous parents, nous vous proposons un petit exercice d’introspection. Regardez votre parcours et posez-vous quelques questions suivantes :

Quels ont été les éléments déclencheurs de vos décisions ?

Bien souvent, l’orientation résulte de rencontres… Sauriez-vous dire lesquelles ?

Avez-vous suivi l’orientation que vous aviez choisie ?

Êtes-vous arrivé à votre métier actuel par opportunités ou est-ce une vocation depuis toujours ?

Votre métier vous passionne-t-il ?

Par ailleurs, vous pourriez aborder l’orientation comme une série de belles rencontres :

Une rencontre avec vous-même : un temps pour réfléchir à votre propre chemin d’orientation, le comprendre, l’aimer voire le dépassionner, afin de pouvoir en parler à cœur ouvert avec votre enfant.

Une rencontre avec votre enfant : c’est le moment de poser un nouveau regard sur lui, sur elle, et de l’aider à valoriser ses talents, ses passions, ses désirs et ses expériences.

Une rencontre avec le monde : encourager votre enfant à vivre des expériences, échanger avec des professionnels, réaliser des interviews de métiers, faire des stages de découverte, etc.

Comment ouvrir le dialogue avec mon enfant sur le sujet de l’orientation ?

L’orientation étant une démarche pratique, nous vous proposons de vous interroger sur la manière dont vous parlez de votre travail auprès des jeunes qui vous entourent. Comment parlez-vous de votre travail ? De vos collègues ? De votre quotidien ? Comment partagez-vous votre ressenti ? Dégagez-vous plutôt du positif, du plaisir ou au contraire du négatif, de la colère et de la frustration ?

Ces discussions plutôt anodines sont pourtant la porte d’entrée de votre enfant pour découvrir le monde professionnel. Alors quelles lunettes lui mettez-vous ?

Au point clé : la qualité du moment offert à votre enfant pour discuter de ces sujets. Autour d’un café, lors d’une sortie au restaurant, pendant un moment dédié, sans téléphone ou toutes autres distractions. En prenant un vrai temps de qualité, vous allez envoyer plusieurs signaux positifs : le fait que cette discussion est importante pour vous, que son orientation vous intéresse, et que vous souhaitez en profiter pour partager un moment privilégié avec lui ou elle.

Dans nos accompagnements, ce qui ressort souvent de la part des jeunes, c’est justement ce tête-à-tête de qualité, ainsi que la profondeur des discussions, qui en découlent. N’êtes-vous pas touchés, vous aussi, quand une personne est réellement présente et attentive lors d’une discussion importante à vos yeux ? C’est un vrai cadeau que vous faites à votre enfant.

Zoom sur notre “Kit d’orientation en famille”

Envie d’aider votre enfant dans son orientation ? Téléchargez le kit d’orientation en famille

Créé par une professionnelle de l’orientation, le « kit d’orientation en famille » propose 2 parcours convergents : un parcours jeune et un parcours parents. L’objectif est de proposer une expérience guidée en totale autonomie, grâce à des supports (application mobile, questionnaires, guides et vidéos) pour aider à la réflexion, favoriser des temps d’échanges parent-enfant, passer à l’action et construire un projet d’orientation sur-mesure.

La soirée proposée par l’exercice du « brin de causette » nous a permis d’avoir de beaux échanges, d’aborder l’orientation différemment, en parlant de nous. Il m’a permis de poser un nouveau regard sur ma fille. C’était vraiment un super moment. Claire, maman d’un enfant en seconde

En outre, la partie sur application mobile du parcours d’orientation permet aux jeunes d’inviter des proches de confiance à répondre à des questionnaires sur eux. Cela leur permet de voir comment les autres les perçoivent, ce qui peut avoir un impact valorisant sur leur estime d’eux-mêmes.

Parmi les milliers de proches invités (en moyenne 6 par jeune), nous retrouvons :

les parents ;

les amis ;

les frères et sœurs ;

les cousines, oncles et tantes, grands-parents ;

les professeurs, les entraîneurs ;

les amis des parents, parrains et marraines ;

etc.

Au début, je n’avais pas très envie de déranger des proches pour ça, mais finalement, je suis content de l’avoir fait. Je ne savais pas que mes proches me voyaient « entrepreneur » et me considéraient comme « empathique ». En me donnant des exemples, ils m’ont aidé à savoir quoi dire pour parler de moi et de mes expériences. Concrètement, ça m’a aidé pour un entretien à McDo. Hugo, jeune utilisateur

En tant que parents, prenez le temps de voir qui entoure votre enfant et avec qui vous pourriez partager cette responsabilité. Peut-être aurez-vous des paroles constructives, mais peut-être qu’un moment partagé avec un autre membre de la famille ou une parole d’un professeur touchera un point sensible.

Vous, parents, n’êtes pas responsables des choix de votre enfant, mais vous pouvez l’aider à avoir les bons réflexes pour les confronter. Une de ces clés est d’être entouré pour ne pas avancer seul. Cela vaut pour ses choix d’aujourd’hui, mais aussi pour ceux que votre enfant fera tout au long de sa vie.