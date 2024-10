superTalks : l’émission qui t’aide dans ton orientation (saison 2024/2025)

Ton émission dédiée à l’orientation revient pour une 4ᵉ saison ! Conseils, formations, métiers, écoles et bien plus, on discute de tout !

superTalks, c’est quoi ?

superTalks est l’émission de digiSchool 100% dédiée à l’orientation et à la présentation des métiers. Chaque semaine, on te donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube digiSchool Orientation pour discuter autour d’une thématique dans une ambiance table ronde/podcast.

Entre formations, métiers, concours, écoles, tests de langue ou encore Parcoursup et bien plus, on aborde tous les sujets d’orientation auxquels tu peux te poser des questions.

Notre intention est de t’aider dans ton orientation et de te donner des conseils pour réussir au mieux tes études.

Et pour ce faire, on invite des experts, des professionnels et des étudiants, car ce sont les mieux placés pour parler de leur domaine de prédilection.

Pourquoi suivre les superTalks ?

On a créé les superTalks pour les lycéens et les étudiants qui se posent des questions sur l’orientation, la réorientation, la vie étudiante, mais aussi qui souhaitent découvrir des parcours de formations et des métiers avant de s’engager dans une voie.

Nos émissions à venir : inscris-toi pour avoir plus d’infos !

Mardi 19 novembre Les métiers de la communication : les enjeux des formations J’inscris !

Nos émissions passées : voir les replays !

Patience, ça arrive bientôt…