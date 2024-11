Rentrée décalée : comment se réorienter sans passer par Parcoursup ?

La seconde rentrée permet aux étudiants n’ayant pas choisi la bonne voie d’études de se réorienter dans une nouvelle formation en cours d’année scolaire. Si tu as laissé passer la rentrée de septembre, c’est aussi l’occasion de commencer ta formation entre janvier et mars. Et pour les formations post-bac, la rentrée décalée ne nécessite pas de passer par Parcoursup ! On t’explique.