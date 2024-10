Les signes qui montrent que tu t’es (peut-être) trompé d’orientation

Choisir des études qui te plaisent du premier coup n’est pas forcément évident. Peut-être que la filière dans laquelle tu as commencé à étudier ne te correspond pas, et ce n’est pas grave ! digiSchool a interrogé plusieurs étudiantes afin de savoir quels étaient les signes qui, pour elles, leur annonçaient qu’il était temps de se réorienter.

SOMMAIRE

1. Tu as choisi ton orientation par défaut

Peut-être as-tu fini ton année de terminale sans avoir de projet professionnel défini. Tu choisis alors une voie par défaut, sans vraiment savoir si elle te correspond. De ce fait, quelques signes vont apparaître durant l’année pour te montrer que tu dois te réorienter. « Je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac, admet Marine, qui a abandonné une licence de LEA alors qu’elle redoublait sa première année. Je pensais me perfectionner en langues, pour intégrer une école de commerce ensuite. » Elle s’est finalement inscrite en rentrée décalée au Bachelor de l’ISC Paris.

Il est également possible que tu aies choisi tes études d’après les conseils de ton entourage. « Je pensais aimer l’informatique, mais je ne savais pas quelles études suivre après mon bac. Tout le monde m’a dit d’aller en prépa », explique Jeanne, qui a fait un peu plus d’un an de prépa physique-chimie, avant de se réorienter pour intégrer la Web School Factory. Si tu n’as pas choisi ton orientation par passion ou par goût, tu cours un risque plus important d’être déçu en cours d’année.

2. Tu n’es ni motivé, ni passionné par tes cours

« Je n’avais aucun plaisir à aller en cours de LEA », reconnaît Marine. L’absence de motivation est un des signes qu’il faut songer à te réorienter. Bien sûr, même en étant dans une filière que tu apprécies, il est normal que certains cours te plaisent moins. En revanche, si tu n’es jamais motivé pour aller en cours, si tu t’ennuies à chacun d’entre eux, c’est un signe que la filière où tu es n’est sans doute pas faite pour toi.

Il est tout à fait possible que tu aies choisi une filière post-bac parce que tu étais persuadé que c’était la voie qu’il te fallait, mais que tu réalises en cours d’année que tu t’es trompé. Ce n’est pas grave, et tu ne seras pas la première personne à qui ça arrive.

Justine est précisément dans ce cas. L’étudiante, qui avait toujours rêvé de monter son propre hôtel, a commencé un Bachelor Hôtellerie, avant de se rendre compte que ce n’était pas du tout pour elle. « En première année, il y avait quatre mois de cours, quatre mois de pratique et quatre mois de stage. Les cours se passaient bien, mais je me suis rendue compte que la pratique en hôtellerie n’était pas faite pour moi. Les élèves étaient mis en situation dans des restaurants et des hôtels, et il faut vraiment être passionné. Pour moi, la passion n’était pas là ». Justine, qui avait passé un bac S, s’est aperçue que les maths et la SVT lui manquaient vraiment. Résultat : elle a quitté sa formation avant de faire son stage, et a intégré une formation d’ingénieure en Biologie Industrielle à EBI (Ecole de Biologie Industrielle) à la rentrée suivante.

3. Tu ressens angoisse et fatigue au quotidien

« En première année de prépa physique-chimie, je me suis sentie larguée, raconte Jeanne. En discutant avec mes profs en fin d’année, je pensais pouvoir continuer, même si c’était fatiguant. Je pleurais à chaque fois que j’ouvrais mes cahiers. » Sonnette d’alarme ! S’il est tout à fait normal d’avoir parfois des difficultés en faisant ton travail, et s’il est évident que tes cours ne seront pas faciles tous les jours, pleurer en ouvrant tes cahiers est un des sérieux signes qu’il faut te réorienter.

La solution dans ces cas-là ? « Il faut en parler à ses proches », conseille Jeanne. Pour Marine, « il faut prendre le temps de réfléchir et de savoir si la filière te correspond. Si tu en as le temps et l’envie, tu peux aller voir un coach », suggère-t-elle. Une solution qui l’a aidée à se réorienter. « Il faut savoir se remettre en question et ne pas se voiler la face, conclut Justine. Pense à ta vie future ! Mieux vaut perdre un an d’études et te réorienter, plutôt qu’en perdre cinq en allant au bout d’une filière qui ne te plaît pas. »

À lire aussi: 7 bonnes raisons de se réorienter en cours d’année

En vidéo : apprendre à mieux se connaître

Pour faire les bons choix d’orientation, il est important de mieux se connaître. Dans cette vidéo, Stéphanie et Séverine, coaches professionnelles et certifiées de l’association Génération 15-25, partagent des pistes de réflexion et des outils pour mieux cerner ton “toi”.