2 juin : horaire résultats Parcoursup

Les résultats Parcoursup 2025 sont enfin là ! Ce lundi 2 juin marque le début de la phase d’admission principale. Mais à quelle heure précise peux-tu consulter les réponses tant attendues ? Que faire si tu es sur liste d’attente ? Et comment suivre l’évolution de tes vœux ? On t’explique tout sur cette première journée de résultats.

À quelle heure tombent les résultats Parcoursup 2025 ?

L’horaire des résultats Parcoursup a été annoncé par le ministère : tu vas pouvoir consulter les premières réponses des formations dès 19h ce lundi 2 juin.

Les plus curieux qui tenteraient de se connecter à leur espace candidat Parcoursup dès le début d’après midi trouverons ce message d’info : “Pour la préparation de l’ouverture de la phase d’admission, l’accès à votre dossier Parcoursup est fermé. Il sera à nouveau ouvert à partir de 19h.”

Parcoursup en mode consultation

Afin qu’un plus grand nombre de candidats puissent prendre connaissance des résultats Parcoursup, la plateforme ne sera accessible qu’en mode consultation dans un premier temps. Ce n’est en effet que plus tard dans la soirée que les candidats ayant reçu une ou plusieurs propositions d’admission pourront agir sur leur dossier.

Résultats Parcoursup 2025 les réponses possibles

N’oublie pas, tu disposes d’un délai de réflexion avant pour répondre donc pas de précipitation. Pour les propositions d’admission reçues entre le 2 et le 4 juin, tu as jusqu’au 5 juin 2025 (23h59 heure de Paris) pour accepter ou refuser la place proposée.

Identifiant Parcoursup perdu : comment faire ?

Si tu as perdu tes identifiants Parcoursup, tu peux faire une demande de récupération de mot de passe et de numéro de dossier en cliquant sur le lien “identifiant(s) oublié(s)” sur www.parcoursup.gouv.fr.

Et à partir du 3 juin ?

Les dossiers sont mis à jour tous les matins. Donc dès le lendemain des premiers résultats Parcoursup 2025 :

tu seras notifié par SMS et e-mail lorsque tu reçois une ou plusieurs nouvelles propositions d’admission

tu pourras suivre l’évolution de ta place en liste d’attente. On t’explique les indicateurs à ta disposition et comment fonctionnement les listes d’attente Parcoursup.

Attention, la mise à jour des dossiers ne s’effectue qu’une fois par jour. Donc aucune proposition d’admission n’est envoyée en milieu d’après-midi par exemple.

Du 6 au 10 juin 2025 : dates Parcoursup à retenir

Entre vendredi 6 juin et mardi 10 juin, c’est-à-dire quelques jours après le début de la phase d’admission principale et juste avant le début de la phase complémentaire, tu devras classer tes vœux en attente par ordre de préférence. Une manière de signaler les vœux pour lesquels tu souhaites encore attendre une proposition ; et ceux auxquels tu renonces (et qui libèreront des places dans les listes d’attente).

