Les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2026

A quelques jours de l’ouverture de la phase d’admission Parcoursup le 2 juin à 19h, voici un aperçu des formations les plus demandées sur la plateforme pour cette session 2026. Quels diplômes attirent le plus ? Dans quels domaines de formation ? On fait le point.

Le service statistique du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (SIES) publie ce 27 mai sa note de synthèse, qui analyse les vœux d’orientation des lycéens scolarisés en France pour cette session 2026 de Parcoursup.

Les 15 formations les plus demandées en 2026 sur Parcoursup

Le PASS reste la formation la plus demandée par les candidats en 2026, suivie du diplôme d’État d’infirmier et des formations d’ingénieur bac+5. Un classement similaire à celui de l’année précédente.

Formation Nombre de voeux formulés Répartition des voeux Licence PASS – Parcours d’Accès Spécifique Santé 836 177 8,9 % D.E Infirmier 827 776 8,8 % Formation d’ingénieur Bac + 5 726 999 7,8 % Licence Droit 379 432 4,0 % BUT Techniques de commercialisation 208 804 2,2 % BUT Gestion des entreprises et des administrations 207 919 2,2 % CPGE MPSI 197 775 2,1 % BTS Management Commercial Opérationnel 186 656 2,0 % CPGE PCSI 182 882 2,0 % Licence Psychologie 158 613 1,7 % BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client 155 647 1,7 % Licence Economie et gestion 152 897 1,6 % BTS Commerce International 138 616 1,5 % Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 125 291 1,3 %

La licence, toujours le diplôme le plus demandé par les candidats

Comme les années précédentes, la licence universitaire reste la filière qui attire le plus de candidats sur Parcoursup. En 2026, près de 7 lycéens sur 10 ont formulé au moins un vœu en licence (34,6 % des vœux confirmés).

Pourquoi la licence attire-t-elle autant ?

Plusieurs raisons expliquent la popularité de cette formation post-bac :

une offre très large dans toutes les disciplines ;

la possibilité de poursuivre jusqu’au master avec un diplôme reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur ;

un coût souvent plus accessible ;

une grande présence sur le territoire.

La licence sert aussi souvent de solution sécurisée pour les candidats qui visent en parallèle des formations sélectives comme des CPGE, des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce, ou encore certains BUT.

Selon la note du SIES, près de neuf candidats sur dix ayant demandé une CPGE, une école d’ingénieurs ou une école de commerce ont aussi formulé un vœu en licence.

Les 10 licences les plus demandées en 2026

Filière Mention de licence Nombre de voeux formulés Licence – Sciences – technologies – santé Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) 836 177 Licence – Droit-économie-gestion Droit 379 432 Licence – Sciences humaines et sociales Psychologie 158 613 Licence – Droit-économie-gestion Economie et gestion 152 897 Licence – Sciences – technologies – santé Mathématiques 102 357 Licence – Sciences – technologies – santé Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 101 006 Licence – Sciences – technologies – santé Sciences de la vie 100 640 Licence – Arts-lettres-langues Langues étrangères appliquées 90 648 Licence – Sciences humaines et sociales Professorat des Ecoles 87 802 Licence – Arts-lettres-langues Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 81 179

Le BTS reste incontournable sur Parcoursup

Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) conserve une place centrale dans les choix des lycéens, notamment chez les candidats issus des bacs technologiques et professionnels. En 2026, les BTS représentent 27,8 % des vœux confirmés sur Parcoursup.

Le succès du BTS s’explique facilement :

une formation courte en deux ans ;

une approche très professionnalisante ;

de nombreux stages ;

une insertion rapide sur le marché du travail ;

la possibilité de poursuivre ensuite en licence professionnelle ou en école spécialisée.

Les 10 BTS les plus demandés en 2026

Spécialité de BTS Nombre de voeux formulés BTS MCO 186 656 BTS NDRC 155 647 BTS CI – Commerce International 138 616 BTS CG – Comptabilité et gestion 111 112 BTS Gestion de la PME 95 147 BTS SAM – Support à l’action managériale 71 582 BTS Tourisme 65 896 BTS SIO – Services informatiques aux organisations 57 125 BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique – Option A : Informatique et réseaux 53 416 BTS Communication 50 963

Le BUT reste une filière attractive

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) continue lui aussi de séduire de nombreux candidats, puisqu’il s’agit de la troisième formation la plus demandée sur la plateforme, avec 11 % des vœux confirmés en 2026.

Même si leur part baisse légèrement cette année, les BUT restent très demandés grâce à :

leur équilibre entre théorie et pratique ;

leurs débouchés professionnels ;

leurs possibilités de poursuite d’études.

Les 10 BUT les plus demandés

Spécialités de BUT Nombre de voeux formulés BUT TC – Techniques de commercialisation 208 804 BUT GEA – Gestion des entreprises et des administrations 207 919 BUT Informatique 70 040 BUT Génie mécanique et productique 62 266 BUT Génie électrique et informatique industrielle 45 125 BUT Génie civil – Construction durable 40 597 BUT Carrières juridiques 39 183 BUTGénie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie 37 372 BUT Mesures physiques 29 138 BUT Gestion administrative et commerciale des organisations 27 338

Les études de santé progressent fortement

L’une des tendances les plus marquantes de Parcoursup 2026 concerne les formations sanitaires et sociales. Ces formations représentent désormais 6,8 % des vœux confirmés. Une progression particulièrement visible dans les études d’infirmier, les formations paramédicales, les métiers du soin ou encore les formations sociales.

Cette hausse s’explique notamment par :

les importants besoins de recrutement ;

les perspectives d’emploi ;

la stabilité professionnelle ;

l’utilité sociale de ces métiers.