Les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2026

Publié le 27 mai 2026
 • Mis à jour le 27 mai 2026
 • Marie-Lou Cauzit
A quelques jours de l’ouverture de la phase d’admission Parcoursup le 2 juin à 19h, voici un aperçu des formations les plus demandées sur la plateforme pour cette session 2026. Quels diplômes attirent le plus ? Dans quels domaines de formation ? On fait le point.
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Le service statistique du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (SIES) publie ce 27 mai sa note de synthèse, qui analyse les vœux d’orientation des lycéens scolarisés en France pour cette session 2026 de Parcoursup.

Les 15 formations les plus demandées en 2026 sur Parcoursup

Le PASS reste la formation la plus demandée par les candidats en 2026, suivie du diplôme d’État d’infirmier et des formations d’ingénieur bac+5. Un classement similaire à celui de l’année précédente.

FormationNombre de voeux formulésRépartition des voeux
Licence PASS – Parcours d’Accès Spécifique Santé 836 1778,9 %
D.E Infirmier827 7768,8 %
Formation d’ingénieur Bac + 5726 9997,8 %
Licence Droit379 4324,0 %
BUT Techniques de commercialisation208 8042,2 %
BUT Gestion des entreprises et des administrations207 9192,2 %
CPGE MPSI197 7752,1 %
BTS Management Commercial Opérationnel186 6562,0 %
CPGE PCSI182 8822,0 %
Licence Psychologie158 6131,7 %
BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client155 6471,7 %
Licence Economie et gestion152 8971,6 %
BTS Commerce International138 6161,5 %
Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5125 2911,3 %

La licence, toujours le diplôme le plus demandé par les candidats

Comme les années précédentes, la licence universitaire reste la filière qui attire le plus de candidats sur Parcoursup. En 2026, près de 7 lycéens sur 10 ont formulé au moins un vœu en licence (34,6 % des vœux confirmés).

Pourquoi la licence attire-t-elle autant ?

Plusieurs raisons expliquent la popularité de cette formation post-bac :

  • une offre très large dans toutes les disciplines ;
  • la possibilité de poursuivre jusqu’au master avec un diplôme reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur ;
  • un coût souvent plus accessible ;
  • une grande présence sur le territoire.

La licence sert aussi souvent de solution sécurisée pour les candidats qui visent en parallèle des formations sélectives comme des CPGE, des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce, ou encore certains BUT.

Selon la note du SIES, près de neuf candidats sur dix ayant demandé une CPGE, une école d’ingénieurs ou une école de commerce ont aussi formulé un vœu en licence.

Les 10 licences les plus demandées en 2026

FilièreMention de licenceNombre de voeux formulés
Licence – Sciences – technologies – santéParcours d’Accès Spécifique Santé (PASS)836 177
Licence – Droit-économie-gestionDroit379 432
Licence – Sciences humaines et socialesPsychologie158 613
Licence – Droit-économie-gestionEconomie et gestion152 897
Licence – Sciences – technologies – santéMathématiques102 357
Licence – Sciences – technologies – santéSciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives101 006
Licence – Sciences – technologies – santéSciences de la vie100 640
Licence – Arts-lettres-languesLangues étrangères appliquées90 648
Licence – Sciences humaines et socialesProfessorat des Ecoles87 802
Licence – Arts-lettres-languesLangues, littératures et civilisations étrangères et régionales81 179
Lire aussi :Réforme des études de santé 2027, nouvelle voie d’accès en filières MMOPK

Le BTS reste incontournable sur Parcoursup

Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) conserve une place centrale dans les choix des lycéens, notamment chez les candidats issus des bacs technologiques et professionnels. En 2026, les BTS représentent 27,8 % des vœux confirmés sur Parcoursup.

Le succès du BTS s’explique facilement :

  • une formation courte en deux ans ;
  • une approche très professionnalisante ;
  • de nombreux stages ;
  • une insertion rapide sur le marché du travail ;
  • la possibilité de poursuivre ensuite en licence professionnelle ou en école spécialisée.

Les 10 BTS les plus demandés en 2026

Spécialité de BTSNombre de voeux formulés
BTS MCO 186 656
BTS NDRC 155 647
BTS CI – Commerce International138 616
BTS CG – Comptabilité et gestion111 112
BTS Gestion de la PME95 147
BTS SAM – Support à l’action managériale71 582
BTS Tourisme65 896
BTS SIO – Services informatiques aux organisations57 125
BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique – Option A : Informatique et réseaux53 416
BTS Communication50 963

Le BUT reste une filière attractive

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) continue lui aussi de séduire de nombreux candidats, puisqu’il s’agit de la troisième formation la plus demandée sur la plateforme, avec 11 % des vœux confirmés en 2026.

Même si leur part baisse légèrement cette année, les BUT restent très demandés grâce à :

  • leur équilibre entre théorie et pratique ;
  • leurs débouchés professionnels ;
  • leurs possibilités de poursuite d’études.

Les 10 BUT les plus demandés

Spécialités de BUTNombre de voeux formulés
BUT TC – Techniques de commercialisation208 804
BUT GEA – Gestion des entreprises et des administrations207 919
BUT Informatique70 040
BUT Génie mécanique et productique62 266
BUT Génie électrique et informatique industrielle45 125
BUT Génie civil – Construction durable40 597
BUT Carrières juridiques39 183
BUTGénie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie37 372
BUT Mesures physiques29 138
BUT Gestion administrative et commerciale des organisations27 338

Les études de santé progressent fortement

L’une des tendances les plus marquantes de Parcoursup 2026 concerne les formations sanitaires et sociales. Ces formations représentent désormais 6,8 % des vœux confirmés. Une progression particulièrement visible dans les études d’infirmier, les formations paramédicales, les métiers du soin ou encore les formations sociales.

Cette hausse s’explique notamment par :

  • les importants besoins de recrutement ;
  • les perspectives d’emploi ;
  • la stabilité professionnelle ;
  • l’utilité sociale de ces métiers.
Résultats Parcoursup 2026:Tout savoir sur les réponses possibles dès le 2 juin