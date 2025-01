Secteur géographique et demande de dérogation Parcoursup : comment ça marche ?

SOMMAIRE

Qu’est-ce que le secteur géographique sur Parcoursup ?

Sur Parcoursup, le secteur géographique correspond à la zone de recrutement des établissements supérieur. Il s’agit principalement de l’académie. S’il est évidemment possible pour tous les candidats de formuler des vœux dans toutes les formations proposées (dans et en dehors de leur académie), les licences non sélectives appliquent un pourcentage maximum de candidats ne provenant pas de leur secteur de recrutement.

En effet, comme le précise la FAQ de Parcoursup, “lorsque la licence est très demandée, une priorité d’attribution des places est définie par le recteur au bénéfice des candidats du secteur”.

Quelles formations sont concernées par le secteur géographique ?

Lors des admissions, une priorité géographique pour l’attribution des places proposées concerne les licences non sélectives, c’est-à-dire des licences universitaires, du parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) et du parcours spécifique “accès santé” (PASS). Note que dès le 15 janvier 2025, ouverture à l’inscription Parcoursup, le secteur géographique sera mentionné pour les licences concernées.

En outre, les formations sélectives telles que les BTS, les BUT, les CGPE ou encore les formations sur concours, ne sont pas concernés par le secteur géographique.

Comment connaitre son secteur géographique ?

En tant que candidat, ton secteur géographique dépend de l’adresse du domicile de tes représentants légaux mentionnée dans ton dossier Parcoursup. Sache que si tes représentants légaux ont deux adresses différentes, les deux secteurs sont pris en compte.

Dans quels cas faire une demande de dérogation sur Parcoursup ?

Il existe plusieurs raisons dans lesquelles un étudiant peut souhaiter intégrer un établissement supérieur qui se trouve dans une autre académie que la sienne. Mais alors dans quel cas faire une demande de dérogation Parcoursup ou non ?

Si tu déménages

Dans le cas d’un déménagement impliquant un changement d’adresse, et notamment un changement d’académie, tu peux faire une demande de dérogation Parcoursup et bénéficer alors de la priorisation des places attribuées aux étudiants du secteur géographique.

Tu candidates dans une formation sur concours

Lorsque tu souhaites intégrer une formation accessible sur concours, principalement des formations sélectives, alors le critère géographique n’entre pas en ligne de compte. Tu n’as donc pas besoin de faire de dérogation.

Si licence que tu vises n’est pas proposée dans ton académie

Tu vises une licence dans une mention particulière, mais celle-ci n’est pas proposée dans une des universités de ton académie. En candidatant dans une autre académie, tu seras alors de fait considéré comme étant « du secteur ». Si la licence est très demandée, tu bénéficieras bien d’une priorité d’accès.

Attention, une exception s’applique au parcours PASS si une licence avec “accès santé” (LAS) te permettant d’accéder aux études de santé est proposée dans ton académie.

La demande de dérogation Parcoursup se fait au moment de saisir tes voeux. Tu devras alors te rendre dans la rubrique vœux du site parcoursup.gouv.fr, puis de cliquer sur «Secteur(s) licence(s)».

Tu choisis ensuite de saisir une demande de dérogation sur Parcoursup, par rapport à ton académie de secteur. La date limite pour le dépôt de la demande et l’envoi des pièces justificatives est mentionnée sur la plateforme. Comme le précise la FAQ Parcoursup “pour la session 2025 de Parcoursup, il sera possible de signaler au rectorat via la messagerie contact ce changement afin qu’il soit pris en compte”.

Un certain nombre de pièces justificatives devront être fournies à l’appui de la demande de dérogation sur Parcoursup. Ainsi, tu pourras être amené à joindre une copie du livret de famille, un justificatif de domicile ou encore une attestation prouvant que le déménagement des parents est lié à des motifs professionnels.

Comme on peut le voir, la dérogation sur Parcoursup n’est pas automatique et ne peut être justifiée par le seul souhait de l’étudiant de changer de région.

Orientation.com t’aide à bien choisir

Parcoursup inquiète de nombreux lycéens et étudiants en réorientation, qui ne savent pas toujours quels établissements demander pour leurs études après le baccalauréat.

L’interface de la plateforme est certes assez conviviale et s’est améliorée depuis ses débuts, mais il convient néanmoins de bien réfléchir à ses vœux avant de les saisir. Il est essentiel de comprendre les règles de Parcoursup et de savoir quels étudiants sont prioritaires dans leur académie de secteur.

N’hésite pas à consulter nos fiches relatives aux établissements supérieurs, aux formations et aux métiers. Tu pourras alors, si besoin, formuler ta demande de dérogation dans Parcoursup en toute sérénité.