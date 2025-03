À quelle heure se termine la phase de formulation des vœux Parcoursup 2025 ?

Dernier jour pour formuler tes vœux Parcoursup

Ce jeudi 13 mars 2025, 23 h 59 (heure de Paris) sonne officiellement la fin de la phase de saisie des vœux Parcoursup 2025 !

En d’autres termes, tu as jusqu’à ce soir pour ajouter des vœux et des sous-vœux à ta liste. Après, cette date, ce ne sera plus possible !

Remarque : les formations en apprentissage pour lesquelles il n’y a pas de date limite, tu pourras encore formuler des vœux après le 13 mars 2025 !

Pour rappel, tu as le droit à :

10 vœux

20 sous-vœux (certaines formations proposent des sous-vœux illimités)

(certaines formations proposent des sous-vœux illimités) 10 vœux supplémentaires en apprentissage

Et après la saisie des vœux, que se passe-t-il ?

Après avoir saisie tes vœux, tu auras jusqu’au mercredi 2 avril 2025 pour :

Finir de complémenter tes dossiers : rédiger tes lettres de motivation, remplir la rubrique “Activités et centres d’intérêt”, ajouter les pièces complémentaires demandées par les formations, etc.

Confirmer tes vœux : cette confirmation est primordiale, si tu ne le fais pas, tes candidatures ne seront pas transmises aux établissements même si tes dossiers sont complets !

Besoin d’aide ? Voici comment contacter Parcoursup

Nos conseils de dernières minutes

Diversifie des vœux ! Postule à des formations sélectives ET non sélectives pour maximiser tes chances d’obtenir des propositions d’admission.



Postule à des formations sélectives ET non sélectives pour maximiser tes chances d’obtenir des propositions d’admission. Surtout ne formule un seul vœu ! Même si, tu es déterminé et sûr de ton choix d’orientation, tout miser sur un unique vœu peut être risqué surtout s’il s’agit d’une formation sélective.



Même si, tu es déterminé et sûr de ton choix d’orientation, tout miser sur un unique vœu peut être risqué surtout s’il s’agit d’une formation sélective. N’attends pas la dernière minute pour ajouter des vœux, car tu n’es pas à l’abri de bugs informatiques ! Trop de connexions simultanément sur la plateforme Parcoursup pourrait entraîner des ralentissements de celle-ci.