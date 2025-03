Activités et centres d’intérêt Parcoursup : conseils pour bien remplir la rubrique

Ton dossier candidat comprend une section dédiée aux activités et centres d’intérêt sur Parcoursup. Si la saisie de cette section est facultative, ces informations viennent compléter tes bulletins et les appréciations des professeurs. digiSchool te donne ici des conseils sur bien évoquer tes centres d’intérêt et ton engagement citoyen sur Parcoursup avant le 2 avril 2025.

Activités et centres d’intérêt Parcoursup : de quoi parle-t-on ?

Cette rubrique te donne l’occasion d’évoquer ta personnalité et de parler de tes qualités, ainsi que de ton engagement en dehors des cours. La rubrique consacrée aux activités et centres d’intérêt s’apparente plus à un CV. Il faut savoir que les informations sont facultatives et que tu peux laisser cette partie du dossier vide.

Mais ce serait bien dommage, et c’est pourquoi nous ne te le recommandons pas, dans la mesure où tu raterais une excellente occasion de te mettre en valeur.

Ainsi, tu vas pouvoir évoquer des expériences d’animation, un engagement citoyen, valorisé sur Parcoursup des expériences professionnelles éventuelles, en particulier si tu as travaillé durant les congés ou fais des stages. Tu peux aussi parler de tes compétences spécifiques, surtout s’il s’agit de passions extra-scolaires, de hobbies ou de loisirs sportifs et artistiques.

Quelles expériences et compétences mettre en valeur dans la section activités et centres d’intérêt sur Parcoursup ?

Que recouvrent les activités et centres d’intérêt de Parcoursup

Ton objectif doit être de faire la différence avec les autres candidats, qui postulent aussi pour la formation que tu souhaites intégrer. Tu dois pour cela mettre en avant les qualités de ton profil. Commence par faire une liste de tes compétences extra-scolaires. Cette liste n’a pas à avoir de rapport direct avec la formation à laquelle tu candidates. Tu peux alors te servir de cette liste pour démontrer ta curiosité et ton intérêt pour le monde.

De quoi s’agit-il ? Tout d’abord, tu peux évoquer des expériences associatives, que ce soit au collège ou au lycée, ou encore en dehors du cadre scolaire. Tes activités peuvent appartenir au domaine des arts ou du sport, mais aussi porter sur la littérature ou encore les sciences. De même, tu as peut-être participé à des ateliers de pratique artistique, dans ton établissement ou en dehors de l’école. N’hésite pas à expliciter ton engagement et à expliquer ton rôle.

Tu mentionneras aussi dans la rubrique activités et centres d’intérêt de Parcoursup les certifications que tu as pu passer, comme le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

L’engagement citoyen Parcoursup : qu’est-ce que c’est ?

L’engagement citoyen sur Parcoursup peut quant à lui prendre la forme d’un engagement scolaire, sous la forme d’une mission de délégué de classe ou de délégué au conseil de la vie lycéenne. Il existe désormais dans de nombreux établissements des délégués aux questions écologiques, n’hésite pas à le mentionner si c’est une mission que tu as exercée.

Cette rubrique peut donc s’appliquer au cadre scolaire et renvoyer à des missions de délégué. Mais il peut aussi s’agir du don de sang, type d’engagement citoyen par excellence. Tu pourrais aussi évoquer le service civique ou l’engagement citoyen dans des actions de bénévolat, par exemple dans des associations ou à la SPA.

Si tu as assuré le tutorat d’un autre élève, il s’agit aussi d’engagement citoyen au sens de Parcoursup. Bien évidemment, si tu es secouriste ou pompier volontaire, n’oublie pas de valoriser cette expérience en le mentionnant sur la plateforme.

Comment bien rédiger la section activités et centres d’intérêt Parcoursup ?

Comme on peut le voir, les situations qui peuvent faire l’objet d’un CV d’engagement citoyen ou portant sur les activités extra-scolaires sont nombreuses et variées. Nous te conseillons de commencer par faire une liste complète au brouillon, puis de tout classer, pour que la logique de l’ensemble soit aisée à percevoir.

Essaye de présenter ton engagement de manière synthétique, sans trop entrer dans les détails, mais en veillant à bien mettre en valeur les qualités personnelles dont tu as fait preuve dans telle ou telle situation. Tout comme dans le cas d’un CV, ton texte de présentation des actions, activités et de l’engagement citoyen doit être impeccable, agréable à lire et sans fautes. Fais-toi impérativement relire !

Dans l’idéal, ta présentation des activités et centres d’intérêt sur Parcoursup sera conçue de manière à suggérer un ou plusieurs liens avec la formation souhaitée ou le parcours professionnel que tu envisages à l’issue de tes études. Comme nous l’avons indiqué, ce n’est absolument pas nécessaire et c’est plutôt l’état d’esprit, l’envie d’apprendre, la motivation ou encore la curiosité qui peuvent ici devenir de sérieux atouts.

