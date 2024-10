Code Week : découvre le métier de développeur web et mobile

Le métier de développeur web et mobile séduit de nombreux jeunes grâce à son côté innovant et ses opportunités d’évolution. Que ce soit pour concevoir des sites internet ou des applications, les développeurs jouent un rôle clé dans le monde numérique. Mais en quoi consiste réellement ce métier ? Quelles sont les différences entre un développeur front-end, back-end et full-stack ? Et surtout, quelles compétences faut-il acquérir pour se lancer dans cette voie ? Découvre les spécificités et perspectives de ce métier en plein essor.

La Semaine européenne du code

À l’occasion de la Code Week : la semaine européenne du Code, nous mettons en lumière les métiers du développement web et mobile. Cette semaine du code est une initiative citoyenne qui vise à apprendre la programmation et l’alphabétisation numérique à tous de manière amusante et attrayante.

Le développement web et mobile est un secteur en pleine expansion qui attire de plus en plus de jeunes passionnés par la technologie, l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation. Que tu sois curieux de savoir comment les sites que tu visites sont créés, ou que tu sois fasciné par les applications sur ton smartphone, ce métier est peut-être fait pour toi ! Mais que fait exactement un développeur informatique, et quelles sont les différentes spécialisations possibles ? Voici un tour d’horizon de ce domaine qui ne cesse d’évoluer.

Le rôle d’un développeur : construire le web de demain

En tant que développeur, ta mission principale est de concevoir et de créer des sites internet, des applications mobiles ou des logiciels. Pour ce faire, tu dois d’abord comprendre les besoins de ton client ou de ton entreprise, puis imaginer la structure et le design de la plateforme. Ensuite, place à la technique : tu écris du code, qui est la base de tout site ou application, pour transformer ces idées en réalité.

Ton travail ne se limite pas à écrire des lignes de code : un bon développeur sait résoudre des problèmes, tester ses créations pour corriger les bugs et s’assurer que tout fonctionne correctement sur différents appareils et navigateurs. Il doit aussi suivre de près les évolutions technologiques, car les outils et langages utilisés évoluent rapidement dans ce secteur.

Les différentes spécialisations : back-end, front-end et full-stack

Le métier de développeur se décline en plusieurs spécialisations, chacune ayant son rôle et ses particularités :

Développeur front-end : tu t’occupes de la partie visible du site, c’est-à-dire ce que les utilisateurs voient et avec quoi ils interagissent. Ton objectif est de rendre le site attractif, intuitif et ergonomique. Les langages que tu utiliseras principalement sont le HTML , le CSS et le JavaScript . Par exemple, si tu as déjà vu un menu déroulant ou une animation en ligne, c’est grâce à un développeur front-end.

: tu t’occupes de la partie visible du site, c’est-à-dire ce que les utilisateurs voient et avec quoi ils interagissent. Ton objectif est de rendre le site attractif, intuitif et ergonomique. Les langages que tu utiliseras principalement sont le , le et le . Par exemple, si tu as déjà vu un menu déroulant ou une animation en ligne, c’est grâce à un développeur front-end. Développeur back-end : tu travailles sur la partie cachée du site, celle que les utilisateurs ne voient pas. Ici, tout se passe « sous le capot » : la gestion des bases de données, la sécurité, et le traitement des informations. Pour cela, tu utiliseras des langages comme PHP, Python, Ruby ou encore Java. Si le front-end est la carrosserie d’une voiture, le back-end est le moteur qui la fait avancer.

Portrait d’un développeur Back-end

Développeur full-stack : tu es un peu le couteau suisse du développement, car tu es capable de travailler à la fois sur le front-end et le back-end. Ce profil est de plus en plus recherché car il permet de gérer des projets de manière plus autonome.

Portrait d’un développeur Full-Stack

Web vs mobile : deux terrains de jeu bien distincts

Même si les développeurs web et mobile partagent des compétences communes, ils évoluent dans des environnements différents. Le développement web consiste à créer des sites ou des plateformes accessibles depuis un navigateur (comme Google Chrome ou Firefox). Cela inclut aussi bien les sites vitrine, les blogs, que les plateformes e-commerce.

Le développement mobile, lui, se concentre sur la création d’applications pour smartphones et tablettes, qui sont téléchargées directement via des magasins d’applications comme l’App Store ou Google Play. Ici, tu utiliseras des langages comme Swift pour iOS ou Kotlin pour Android. Il existe aussi des langages « hybrides » comme React Native ou Flutter, qui permettent de développer des applications pour les deux systèmes en même temps.

Portrait de développeur Flutter

Le choix entre ces deux domaines dépend de tes préférences : es-tu plus à l’aise avec un écran large et des interfaces riches, ou préfères-tu travailler sur des écrans plus petits, en tenant compte des spécificités de chaque système d’exploitation ?

Combien peut gagner un développeur ?

Les salaires des développeurs varient en fonction de l’expérience, de la spécialisation et de la localisation géographique. En début de carrière, un développeur web peut espérer gagner entre 30 000 et 35 000 euros brut par an. Après quelques années d’expérience, ce salaire peut grimper jusqu’à 45 000 euros ou plus pour un développeur front-end, et jusqu’à 60 000 euros pour un développeur back-end.

Quant aux développeurs mobiles, ils ont souvent des salaires légèrement plus élevés, car les compétences dans ce domaine sont plus rares. Un développeur iOS ou Android débutant peut toucher entre 35 000 et 40 000 euros brut par an, et atteindre facilement 60 000 à 70 000 euros avec de l’expérience. Les développeurs full-stack, quant à eux, sont parmi les mieux rémunérés, avec des salaires pouvant dépasser les 70 000 euros pour les profils seniors.

Le métier de développeur est donc non seulement passionnant, mais il offre aussi de belles perspectives d’évolution et des rémunérations attractives. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure et à coder le monde de demain ?